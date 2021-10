Qu’est-ce que Kusama ? Le réseau Canary de Polkadot expliqué

Polkadot est sans aucun doute devenu l’un des projets les plus populaires dans le domaine de la crypto-monnaie. Cependant, l’un des aspects les plus innovants de son écosystème est Kusama, le réseau canari de Polkadot.

Alors que les nouveaux projets de blockchain peuvent sembler extrêmement répétitifs et dérivés, Kusama se distingue par son utilité réelle.

Ce guide vise à répondre à certaines des questions suivantes sur Kusama : qu’est-ce que c’est, ce qu’il peut faire et quels sont les risques inhérents à un réseau canari.

Présentation de Kusama

Avant de plonger, nous devons établir deux éléments clés : Polkadot et un « réseau canari ». Pour rappel, Polkadot (DOT) est un réseau blockchain qui :

Connecte les chaînes de blocs les unes aux autres Permet aux utilisateurs de créer facilement une chaîne de blocs avec leur infrastructure de substrat Héberge des chaînes de blocs, gère leur sécurité et leurs transactions Relie les chaînes de blocs sur Polkadot avec d’autres réseaux tels que Ethereum et Bitcoin

Ensuite, le terme « réseau canari ». Le nom vient du terme « canari dans une mine de charbon ». Les mineurs emportaient des canaris avec eux dans la mine parce que les oiseaux chantaient dans leurs cages et arrêtaient de signer s’il y avait une fuite de gaz dangereuse et qu’ils mouraient.

Ils ont servi d’avertissement précoce aux mineurs et les ont alertés du danger. Kusama remplit la même fonction qu’une copie virtuelle de Polkadot, permettant l’environnement de test le plus réaliste possible pour les projets blockchain. La bonne nouvelle est que Kusama agit comme un « réseau canari » sans réellement nuire aux oiseaux.

Photo de Jelle Taman sur Unsplash

Caractéristiques de Kusama

Kusama a plusieurs caractéristiques évidentes, mais agit également comme son écosystème au sein de l’écosystème plus large de Polkadot. Le plus important est sa ressemblance presque identique avec l’architecture et la structure de Polkadot.

Il agit comme un testnet, mais le terme ne couvre pas tout à fait le niveau de tests que les projets peuvent mener avant de lancer leurs parachains sur Polkadot.

Kusama teste en permanence non seulement les différents projets mais l’écosystème lui-même. Il a toujours une longueur d’avance sur Polkadot, essayant de nouvelles fonctionnalités que ce dernier souhaiterait éventuellement déployer une fois les défauts réglés, offrant à l’équipe un véhicule qui lui permet d’être beaucoup plus innovant et de prendre de gros risques, sans mettre le Écosystème de Polkadot en danger.

Les autres fonctionnalités de Kusama incluent :

Participez en acquérant KSM, le jeton natif de Kusama. Selon le wiki de Polkadot, ceux qui ont participé à la vente de Polkadot peuvent réclamer un montant proportionnel de KSM via le processus de réclamation Kusama. Acquérir un slot parachain (nécessaire pour tester sur Kusama en faisant cela est une fonctionnalité majeure). Les chaînes peuvent être votées en tant que parachaines « de bien commun », gagner une enchère de parachaines ou être configurées en tant que « parathread », qui est essentiellement un accès payant avec une enchère pour chaque bloc. Configurer en tant que validateur. C’est un excellent moyen de parcourir le processus et de comprendre les attentes/exigences avant de déménager à Polkadot, car l’exigence minimale pour le jalonnement sur Kusama est inférieure. Alternativement, les utilisateurs peuvent s’établir en tant que nominateur, un rôle qui nécessite un certain jalonnement mais permet une approche « définissez-le et oubliez-le ». Les proposants confient leur participation aux validateurs et obtiennent soit une partie du pourcentage de récompense, soit sont réduits si le validateur qu’ils ont nommé agit mal et est coupé. Le jalonnement permet également aux utilisateurs de proposer et de voter des référendums, ce qui aidera le réseau à évoluer et à s’améliorer au fil du temps.

Des risques

Dans tout projet ambitieux, il y a aussi toujours un risque. Pour Kusama, son existence est en grande partie destinée à atténuer les risques liés à Polkadot. Pour ce faire, cependant, il doit adopter une politique d’acceptation des risques supérieure à la moyenne, et même si les projets individuels sont averses au risque, ils pourraient être affectés par un problème majeur causé par le test d’une autre chaîne, ou même un test de Kusama lui-même. .

Rien n’est garanti dans une industrie hyper-innovante, et la blockchain ne fait certainement pas exception. Les problèmes techniques, les fluctuations du marché et la réglementation gouvernementale contribuent tous à leurs propres problèmes potentiels pour l’exploitation d’une parachaine sur Kusama. Pour être juste, ces derniers risques sont également présents pour toute blockchain.

Conclusion

Kusama n’est pas sans sens de l’humour, et ils ont une très bonne idée de l’objectif de la plate-forme dans l’écosystème plus large de Polkadot.

Un slogan pour Kusama est « attendez-vous au chaos », et c’est un rappel juste qu’il s’agit d’un testnet quand tout est dit et fait. Le fait qu’il s’agisse de l’un des réseaux de test les plus réalistes du marché, et presque un clone de Polkadot pour cette raison même, rend le chaos d’autant plus probable. Cependant, tout est dans un objectif très positif et déterminé : faire de l’écosystème Polkadot, et de chaque parachain qu’il héberge, les projets de blockchain les plus testés et durables possibles.

Pour plus d’informations sur Kusama, veuillez visiter le site officiel du projet.

La source