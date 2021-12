Qu’est-ce que Kwanzaa ? | NowMyism.com

. Des membres du Creative Outlet Dance Theatre de Brooklyn, New York, exécutent une danse lors d’une célébration de Kwanzaa le 27 décembre 2003 au Museum of Natural History de New York.

Yeyefini dans le miroir : « Quand j’étais enfant, je me regardais dans le miroir et je savais que j’étais noir, comme mes parents. Mais je ne savais pas où était ma position », raconte à la BBC Yeyefini Efunbolade, née au Panama. Grâce à Kawanzaa, j’ai pu découvrir qui il était. Kwanzaa m’a donné le moyen de renouer avec la culture, avec les artefacts, avec la nourriture, avec les vêtements, avec toutes les choses qui ont à voir avec les belles choses de l’Afrique ».

Cela n’est pas seulement arrivé à Yeyefini, de nombreux afro-descendants vivant aux États-Unis et ailleurs dans le monde se sont demandé à un moment donné et continuent de se demander la même chose.

Qu’est-ce que Kawanzaa pour les communautés noires ?

Cette fête a été créée dans les années 1960 par Maulana Ron Karenga, universitaire en études africaines et militant des droits civiques, pour relier les Afro-Américains à leur origine et à leurs ancêtres africains.

Bien qu’il s’agisse d’une invention, son créateur et ses disciples affirment que Kwanzaa est basé sur d’anciennes traditions africaines, telles que la célébration de la récolte et le partage des fruits de la terre.

En fait, Kwanzaa est un mot swahili, une langue parlée par de nombreuses tribus d’Afrique de l’Est, qui signifie « les premiers fruits ».

L’histoire de Kawanzaa

Kwanzaa a été créé par Karenga à partir de la période mouvementée des années 1960 à Los Angeles, après l’émeute de Watts en 1965, lorsqu’un jeune Afro-Américain a été arrêté pour suspicion de conduite en état d’ébriété, déclenchant une flambée de violence.

Plus tard, Karenga a fondé une organisation appelée We, c’est-à-dire Black People, qui faisait la promotion de la culture noire. Le but de l’organisation était de fournir une plate-forme qui aiderait à reconstruire le quartier de Watts. grâce à une organisation solide enracinée dans la culture africaine.

Karenga a qualifié sa création d’acte de découverte culturelle, ce qui signifiait simplement qu’elle voulait guider les Afro-Américains vers une meilleure compréhension de leur héritage et de leur passé africains.

Enracinée dans les luttes et les réalisations des mouvements des droits civiques et du pouvoir noir des années 1950 et 1960, c’était une façon de définir une identité Nguzo Saba (patrimoine africain).

Les principes de Kawanzaa

Les principes de cette célébration sont représentés par sept bougies colorées : trois rouges, trois vertes et une noire, celle du milieu. Dans la cérémonie de chaque jour du 26 décembre de chaque année jusqu’au 1er janvier suivant, le rituel des familles les fait se réunir et faire une libation, qui consiste à partager un verre entre tous, puis à allumer une bougie pour chaque jour et pour chaque principe, alterner les couleurs entre le noir, le vert et le rouge.

Au cours de la commémoration de chaque jour, les Noirs ont un moment d’affirmation de soi et de souvenir de leurs ancêtres décédés et de leurs martyrs.

Sept principes du Nguzo Saba :

• Umoja (Unité) : maintenir l’unité en tant que famille, communauté et race de personnes.

• Kujichagulia (Autodétermination) : définir, nommer, créer et parler pour nous-mêmes.

• Ujima (travail collectif et responsabilité) : construire et entretenir notre communauté, résoudre les problèmes ensemble.

• Ujamaa (Économie coopérative : construire et entretenir des magasins de détail et d’autres entreprises et tirer parti de ces entreprises.

• Nia (Objectif) : travailler collectivement pour construire des communautés qui redonnent de la grandeur aux Africains.

• Kuumba (Créativité) : trouver des moyens nouveaux et innovants de laisser les communautés d’ascendance africaine de manière plus belle et bénéfique que la communauté héritée.

• Imani (Foi) : la croyance en Dieu, la famille, l’héritage, les dirigeants et autres qui laisseront la victoire aux Africains du monde entier.

Symboles Kwanzaa

Les symboles Kwanzaa incluent :

• Mazao (cultures) : Ces cultures symbolisent les célébrations de la récolte africaine, ainsi que les récompenses de la productivité et du travail collectif.

• Mkeka (Mat) : la natte symbolise la base de la diaspora africaine : tradition et héritage.

• Kinara (chandelier) : le chandelier symbolise les racines africaines.

• Muhindi (maïs) : le maïs représente les enfants et l’avenir qui leur appartient.

• Mishumaa Saba (Sept bougies) : emblématique de Nguzo Saba, les sept principes de Kwanzaa. Ces bougies incarnent les valeurs de la diaspora africaine.

• Kikombe cha Umoja (Coupe de l’Unité) : symbolise la base, le début et la pratique de l’unité.

• Zawadi (Cadeaux) : représentent le travail et l’amour des parents. Il symbolise également les engagements que les parents prennent envers leurs enfants.

• Bendera (Drapeau) : les couleurs du drapeau Kwanzaa sont le noir, le rouge et le vert. Ces couleurs ont été établies à l’origine comme les couleurs de la liberté et de l’unité par Marcus Mosaih Garvey. Le noir est pour le peuple ; rouge, les luttes endurées ; et vert, pour l’avenir et l’espoir de leurs luttes.

L’importance de célébrer Kawanzaa

Célébrer Kwanzaa aide à créer un lien entre les amis et la famille, mais cela sensibilise également à ce que les gens peuvent faire de mieux et comment les autres peuvent apprendre de tout cela.

Il aide les gens à devenir de meilleurs êtres humains tout en plongeant plus profondément dans leurs racines en analysant les mouvements du black power ou simplement la façon dont les Africains vivent au quotidien.

De plus, les célébrations de Kwanzaa sont un moment de réflexion, mais aussi un moment pour que les gens se rassemblent simplement pour devenir de meilleures personnes, non pas parce qu’ils veulent être plus religieux, mais parce qu’ils veulent s’améliorer.

En fin de compte, Kawanzaa devient une partie importante de la vie d’un enfant à mesure qu’il grandit et peut être transmis à d’autres générations, montrant que la nourriture, la musique et plus encore rassemblent un plus grand nombre de personnes pour s’entraider. est quelque chose de beau à ce sujet.

