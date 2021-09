Qu’est-ce que la 5G ? La norme sans fil de nouvelle génération expliquée

Presque tous les nouveaux téléphones sont compatibles avec la 5G, il est donc un peu surprenant que chaque opérateur semble avoir une idée différente de ce qu’est exactement la 5G. Alors que tous les principaux opérateurs se sont engagés à construire un réseau 5G à l’échelle nationale sur un spectre à bande basse, la vitesse de déploiement et le spectre disponible peuvent différer considérablement. La 5G servira même de base à un nouveau réseau, Dish Wireless allant de l’avant avec son propre réseau entièrement 5G. Il y a beaucoup à faire, mais comme la 4G et la 3G avant elle, la couverture compte le plus avec la 5G.

En quoi la 5G est-elle différente de la 4G ?

À la base, la 5G est la norme de technologie sans fil de cinquième génération, qui vient après la 3G et la 4G. Il fait référence à la technologie utilisée pour connecter votre téléphone, tablette, ordinateur portable ou tout autre élément doté d’un chipset compatible 5G. Aux États-Unis, AT&T, Dish Wireless, T-Mobile, UScellular et Verizon utilisent cette nouvelle norme.

Le point culminant de la 5G peut se résumer rapidement : elle a le potentiel d’être exponentiellement plus rapide que la 4G tout en réduisant la latence entre votre téléphone et l’objet auquel il essaie de se connecter. Cela arrive également à un moment où les opérateurs accèdent à de nouvelles parties du spectre, telles que la bande C autour de 6 GHz et mmWave autour de 30 GHz.

Alors que la plupart des nouveaux téléphones prennent en charge la technologie, la 5G peut être utilisée pour beaucoup plus. Les appareils naturellement connectés comme les voitures et les ordinateurs portables en sont deux exemples ; La 5G a également la capacité de servir de fournisseur d’accès Internet domestique dans certaines régions. T-Mobile et Verizon vendent tous deux un service Internet domestique basé sur leurs réseaux 5G.

Plus de demande de données que jamais

La 5G s’est propagée rapidement et couvre désormais la plupart des Américains, mais pour beaucoup de gens, ce n’est pas tout à fait ce à quoi ils s’attendaient. La 5G fait référence à la 5G NR (New Radio), qui contient de nombreuses technologies différentes avec des implémentations différentes. La 5G promet une meilleure vitesse et une meilleure latence, bien que votre kilométrage puisse varier en fonction du type de 5G dont vous disposez.

Il existe trois catégories principales de 5G, et elles sont basées sur la fréquence utilisée. Ces connexions sont en bande basse, en bande moyenne et en mmWave (onde millimétrique). La bande basse et la bande moyenne 5G sont collectivement appelées sous-6, ce qui indique qu’elle est inférieure à 6 GHz. Sub-6 comprend également la bande C. Ces termes 5G peuvent prêter à confusion, mais la chose la plus importante à retenir est que les bandes inférieures ont une plus grande couverture tandis que les bandes supérieures ont un potentiel de vitesse plus élevé.

Tous les grands opérateurs cherchent à combiner ces différentes catégories 5G pour constituer un réseau complet, en fonction de la densité et des enjeux géographiques de chaque zone.

Tout sur la fréquence

Source : T-Mobile

T-Mobile utilise une combinaison du spectre de la bande n71 de 600 MHz et de la bande n41 de 2500 MHz pour la majeure partie de sa couverture. Les fréquences plus basses ont une plus grande portée, donc n71 5G constitue la majeure partie de la couverture de T-Mobile. La couverture de la bande n41 ajoute une plus grande capacité et vitesse au réseau de T-Mobile. Alors que son déficit de couverture signifie que n41 mettra plus de temps à atteindre une couverture complète, T-Mobile a déjà couvert plus de 165 millions de personnes avec cette 5G plus rapide. Enfin, mmWave est utilisé pour augmenter la capacité dans les zones qui en ont le plus besoin.

T-Mobile appelle la bande n41, mmWave et le prochain spectre de bande C 5G Ultra Capacity 5G. Son approche de la 5G est comme un gâteau en couches, avec ses trois principaux types de spectre constituant les niveaux.

Le réseau 5G d’AT&T a démarré sur mmWave et a pris un bon départ, avec plus de dizaines de villes bénéficiant d’une certaine couverture. Les vrais gains pour AT&T sont survenus lorsqu’il a commencé à déployer la 5G sur son spectre de 850 MHz sous-6. Alors que les vitesses n’étaient pas trop impressionnantes par rapport aux résultats LTE rapides, la croissance rapide a été bonne pour les premiers utilisateurs d’appareils 5G.

AT&T a été le premier opérateur à déployer la 5G avec DSS, ou partage dynamique du spectre. Cette technologie permet à l’équipement de la tour d’allouer automatiquement le spectre de la 4G à la 5G en fonction de la charge. Cette technologie s’avérera probablement la clé d’une transition en douceur vers la 5G.

Source : Verizon

Verizon a commencé avec mmWave, construisant son réseau Ultra Wideband dans plusieurs villes. Avec la sortie de l’iPhone 12, Verizon a ouvert son réseau 5G national avec un spectre partagé de sa couverture LTE. Verizon utilise ce spectre partagé pour déployer rapidement un réseau 5G sans avoir besoin de construire de nouvelles tours ou même de sécuriser un nouveau spectre. Le compromis est qu’il ne sera probablement pas aussi rapide que la 5G à bande basse de T-Mobile et AT&T dans des conditions idéales.

Pourtant, Verizon a gagné une tonne de terrain et couvre désormais plus de 230 millions de personnes avec ce réseau. Sa couverture mmWave est très rapide dans les 75 villes où il est disponible, bien que la couverture soit très limitée.

mmWave est très rapide mais la couverture est limitée.

Verizon et AT&T attendent largement que le spectre de la bande C soit vraiment en concurrence avec T-Mobile. La bande C utilise certains spectres de 6 GHz nouvellement vacants pour les communications. AT&T, T-Mobile et Verizon ont chacun dépensé des milliards pour sécuriser des morceaux de ce nouveau spectre. Alors qu’AT&T et Verizon avaient besoin de beaucoup plus, T-Mobile pourrait se débrouiller avec une capacité supplémentaire dans quelques domaines clés.

La bande C fonctionnera quelque part entre la 5G moyenne bande de T-Mobile et mmWave avec des performances de couverture similaires. AT&T et Verizon devront construire de nombreux nouveaux sites cellulaires pour que ce plan fonctionne, bien que chaque entreprise doive disposer du capital nécessaire pour en faire une réalité.

5G autonome

5G SA est l’abréviation de 5G autonome. Comme son nom l’indique, ce type de réseau 5G peut exister et fonctionner indépendamment sans qu’un réseau existant ne le prenne en charge. Pourquoi est-ce important? Parce que SA vous permet de vous connecter directement au réseau le plus rapide sans vous connecter d’abord à un réseau plus ancien. Cela peut aider votre connexion à se sentir plus cohérente lorsque vous changez de tour et que vous entrez et sortez de la couverture 5G. La plupart des nouveaux téléphones 5G prennent en charge SA dès la sortie de la boîte, il n’y a donc pas grand-chose à craindre.

Les appels via la 5G sont une étape importante pour la 5G, les téléphones n’auront donc pas besoin de s’appuyer sur des tours 3G ou 4G. Cela permettra également d’économiser la batterie, car les téléphones n’auront pas besoin de passer d’un réseau à l’autre pour passer et recevoir des appels.

Pour l’instant, vous ne verrez le service 5G SA sur aucun réseau, mais d’ici la fin de l’année, il devrait être plus courant. Si tout se passe comme prévu, vous ne devriez rien remarquer.

Quels téléphones prennent en charge la 5G ?

Source : Ara Wagoner / Android Central Le Pixel 5a abordable prend en charge la 5G sur la plupart des opérateurs.

La plupart des nouveaux téléphones que vous pouvez obtenir dès maintenant sont compatibles avec la 5G. Que vous recherchiez quelque chose de bon marché ou que vous souhaitiez le produit phare le plus avancé, la 5G est probablement incluse. Si vous achetez votre téléphone déverrouillé, vous pouvez l’emmener avec vous chez un autre opérateur tant que les bandes 5G de cet opérateur sont prises en charge. Les téléphones les plus populaires comme la série Galaxy S21, les pixels 5G et la série iPhone 12 prennent en charge tous les principaux opérateurs.

AT&T ne fonctionne pas aussi bien en ce qui concerne la prise en charge de la 5G pour certains téléphones compatibles 5G d’autres marques; par exemple, les téléphones OnePlus compatibles ne peuvent pas accéder au réseau 5G d’AT&T. Si vous souhaitez apporter un téléphone à AT&T 5G, vérifiez auprès du support client, ou vous risquez de rester bloqué avec LTE sur votre nouveau téléphone.

Quelques anciens téléphones 5G conçus pour les opérateurs peuvent ne pas être compatibles avec d’autres opérateurs. Le réseau 5G de Sprint est maintenant complètement mort, donc la poignée de téléphones 5G qui ne fonctionnaient que sur Sprint comme le LG V50 ne fonctionnera pas sur le 5G de T-Mobile malgré la prise en charge de la bande n41. Heureusement, la série Galaxy S20 conçue pour Sprint 5G a été mise à jour pour T-Mobile 5G.

Internet domestique 5G

Source : Samuel Contreras / Android Central

Verizon a été rapide dès le départ avec son service Internet domestique 5G basé sur son réseau Ultra Wideband 5G. Ce réseau est capable d’une vitesse semblable à celle de la fibre, avec des pics supérieurs à 1 Gbit/s et une moyenne d’environ 500 Mbit/s. Les temps de ping sont également excellents sur le réseau de Verizon. Comme prévu, vous devrez installer une antenne assez grande dans l’une de vos fenêtres, et la disponibilité est limitée à ceux qui ont une bonne connexion au réseau mmWave.

Le service Internet à domicile de T-Mobile se concentre beaucoup plus sur les zones rurales et suburbaines. Les performances du réseau de T-Mobile varient considérablement en fonction de la tour à laquelle vous pouvez vous connecter. Avec une bonne connexion sur la bande n41 5G de T-Mobile, vous pouvez facilement obtenir 300Mbps, avec des pics proches de 1Gbps. Pourtant, avec la meilleure couverture 5G rurale, T-Mobile est une excellente option pour ceux qui ont des options de connectivité limitées.

Quand puis-je obtenir la 5G ?

La couverture 5G s’est développée à pas de géant et atteint désormais plus de 305 millions de personnes sur T-Mobile. AT&T et Verizon sont au coude à coude pour les positions deux et trois. La supériorité de la couverture de T-Mobile se poursuit dans la bande moyenne, avec plus de 165 millions de personnes désormais couvertes par la bande 2,5 GHz n41 Ultra Capacity 5G de T-Mobile.

Pour l’instant, la couverture 5G ressemble beaucoup plus à la couverture LTE. Consultez les cartes individuelles des opérateurs pour voir leur portée, y compris la couverture Ultra Capacity et mmWave.

Verizon et AT&T ont continué à développer mmWave dans les zones urbaines denses, bien que la couverture soit très faible. Ils se sont concentrés sur les zones les plus densément peuplées, y compris les aéroports et les stades. Verizon dispose désormais d’une couverture ultra large bande, ou mmWave, dans certaines parties de 75 villes à travers le pays.

Faut-il passer à la 5G ?

La grande quantité de données que la 5G peut transférer à haute vitesse signifie qu’elle peut faire bien plus que des téléchargements rapides sur votre téléphone. De nombreuses personnes utilisent les connexions 5G inférieures à 6 actuellement disponibles comme une connexion LTE robuste, mais l’avenir est beaucoup plus prometteur avec un réseau combiné avec plusieurs bandes de 5G disponibles.

Les vitesses 5G resteront supérieures à celles du LTE, même avec de nombreuses connexions, et il sera plus facile que jamais de fournir un accès Internet haut débit aux personnes, même lorsqu’elles se trouvent dans un bâtiment plus ancien qui n’a pas été mis à niveau pour la fibre. Pour l’instant, la 5G est comme un LTE légèrement plus rapide, mais au fur et à mesure que l’infrastructure se construit, davantage d’applications profiteront de la connectivité améliorée.

Si vous achetez un nouveau téléphone, il est plus que probable qu’il viendra avec la 5G incluse. Et les meilleurs forfaits de téléphonie mobile sont compatibles avec la 5G. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d’obtenir une mise à niveau spécifiquement pour la 5G, ce n’est probablement pas le cas. Le LTE est encore assez rapide pour la plupart de ce que nous faisons en ligne, et jusqu’à ce que la bande C soit complètement construite, cela ne changera probablement pas avant un certain temps.

La prochaine grande nouveauté en matière de connectivité

5G : tout ce que vous devez savoir

