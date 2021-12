Qu’est-ce que la 5G ? Tout ce que vous devez savoir sur le réseau Next-Gen

La 5G est bel et bien là. Après des années de promesses et de battage médiatique, vous passez probablement maintenant au moins une partie du temps connecté à un réseau 5G. Mais qu’est ce que ça veut dire? Le déploiement de la 5G a été pour le moins déroutant. C’est cependant exactement la raison pour laquelle nous avons élaboré ce guide – pour vous aider à apprendre tout ce que vous devez savoir sur la 5G et le déploiement des réseaux 5G.

Qu’est-ce que la 5G ?

La 5G fait essentiellement référence à la prochaine génération de technologie de réseau et vient après le lancement de la 4G en 2009 et le lancement de la LTE en 2010. Elle a commencé à être déployée auprès du public début 2019, mais c’était jusqu’à ce que T-Mobile lance la première « 5G nationale ». réseau à la fin de 2019 que la technologie a commencé à devenir plus largement disponible. La 5G se présente sous différentes formes, que nous aborderons un peu plus tard.

Pourquoi la 5G est-elle meilleure ?

Eh bien, c’est une question un peu compliquée. À l’heure actuelle, la 5G n’est parfois meilleure que ce que vous obtiendrez sur un solide réseau 4G LTE. Au fil du temps, cependant, les réseaux 5G plus rapides commenceront probablement à devenir plus disponibles.

Une fois que cela se produira, vos connexions Internet mobiles commenceront à devenir beaucoup plus rapides. Vous verrez des vitesses de téléchargement allant jusqu’à quelques gigabits par seconde à certains endroits, en particulier dans les zones densément peuplées comme les grandes villes, les stades, etc. L’autre gros avantage de la 5G est qu’elle a beaucoup moins de latence que les réseaux 4G. La latence est liée à la réactivité d’un réseau. Des choses comme le streaming de jeux nécessitent le moins de latence possible. Le jeu, cependant, est un divertissement – ​​les situations de vie ou de mort comme les voitures connectées nécessiteront également le moins de latence possible.

Quels sont les différents types de 5G ?

Source de l’image : T-Mobile

La 5G n’est pas une technologie unique, c’est un ensemble de technologies. Il existe différentes formes de 5G et chacune a ses avantages et ses inconvénients.

Ces avantages et inconvénients sont en grande partie liés au fonctionnement des fréquences radio. Les fréquences plus basses peuvent parcourir de plus longues distances et mieux traverser les obstacles, mais ne sont pas aussi rapides que les fréquences plus élevées. Les fréquences plus élevées, en revanche, peuvent prendre en charge des vitesses de données beaucoup plus rapides, mais ne peuvent pas vraiment voyager loin et ne peuvent pas non plus se frayer un chemin à travers les obstacles.

Voici un aperçu des différents types de 5G.

Bande basse (Sub-6)

Les réseaux à bande basse ont été les premiers réseaux 5G aux États-Unis à vraiment atteindre les clients. Des opérateurs comme Verizon et AT&T avaient commencé à déployer des connexions haut débit dans les grandes villes, mais lorsque T-Mobile a lancé son réseau national bas débit fin 2019, cela signifiait que les clients de tout le pays pouvaient utiliser la 5G, même si ce n’était pas le cas. vraiment si vite.

Les fréquences de la bande basse sont considérées comme celles inférieures à 2 GHz. Ces fréquences étaient utilisées pour les réseaux cellulaires de la génération précédente, ainsi que pour les réseaux câblés. Ils peuvent parcourir de longues distances (ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à une tour de téléphonie cellulaire qui se trouve parfois à des kilomètres), mais ne sont pas si rapides.

À l’origine, la « 5G » a été lancée sur les mêmes fréquences que les anciens réseaux cellulaires et, par conséquent, la 5G n’est toujours pas beaucoup plus rapide que la 4G LTE, même si elle s’améliore.

Mi-bande

Le milieu de bande pourrait bien être le meilleur moyen de déployer la 5G, du moins d’une manière qui puisse réellement atteindre un grand nombre de clients. Les fréquences 5G s’étendent d’environ 2 GHz à 10 GHz et sont en grande partie les mêmes fréquences utilisées dans les réseaux 4G et les réseaux Wi-Fi.

Les fréquences à bande moyenne ne peuvent pas voyager aussi loin que les réseaux à bande basse, mais elles peuvent transporter beaucoup plus de données. Non seulement cela, mais même s’ils ne peuvent pas voyager aussi loin, ils peuvent toujours voyager jusqu’à environ 800 mètres. Cela signifie que contrairement aux réseaux haut débit, vous n’avez pas besoin d’une cellule à chaque coin de rue.

Bande haute (mmWave)

Les fréquences à bande haute, souvent appelées fréquences mmWave, sont ce à quoi vous pourriez penser lorsque vous pensez à la 5G. Ces fréquences sont extrêmement rapides et peuvent fournir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à quelques gigabits par seconde. Un seul problème – parce qu’il s’agit de fréquences si élevées, ils ne peuvent pas vraiment voyager, donc pour mettre en place un réseau mmWave décent, les opérateurs doivent déployer des cellules tout autour d’une ville. Il faudra beaucoup de temps avant d’en arriver là, et même lorsque nous le ferons, la technologie ne sera peut-être disponible que dans les grandes villes.

Les différents transporteurs ont des noms différents pour leurs réseaux mmWave. AT&T a 5G+, tandis que T-Mobile a son réseau « Ultra Capacity », et Verizon utilise le terme « ultra large bande ».

Les fréquences MmWave sont celles supérieures à 10 GHz.

Quels types de choses pouvez-vous faire sur la 5G ?

Toutes sortes de choses! Les premières idées sur ce que nous pourrions faire avec les réseaux 5G ultra-rapides incluent la diffusion de jeux en continu, la création de réseaux de voitures connectées et l’utilisation de la technologie de réalité virtuelle et augmentée dans le monde. Mais ce genre de technologies n’en est qu’à ses balbutiements.

Ce que nous ne savons pas encore est peut-être plus excitant à propos d’un réseau de nouvelle génération. Lorsque les réseaux 4G ont commencé à apparaître, ils ont activé les réseaux de médias sociaux, le streaming vidéo, etc., des cas d’utilisation auxquels nous n’avions peut-être même pas pensé avant que la 4G ne soit disponible. Nous verrons probablement toutes sortes de technologies innovantes qui tirent parti des nouveaux réseaux.

Où la 5G est-elle disponible actuellement ?

Les trois principaux opérateurs américains – AT&T, Verizon et T-Mobile – ont déployé leurs réseaux dits « 5G à l’échelle nationale ». Cela signifie que vous pouvez l’utiliser même dans des zones relativement rurales, du moins en ce qui concerne la 5G à bande basse.

Les réseaux MmWave sont beaucoup moins disponibles. Les trois grands opérateurs ont lancé au moins une couverture mmWave dans la plupart des villes américaines, mais même dans ces villes, vous devrez être dans la bonne zone pour vous connecter.

Mon téléphone fonctionne-t-il avec la 5G ?

Lorsque la 5G a commencé à se déployer, seuls les téléphones les plus haut de gamme la prenaient en charge – et même alors, ils ne prenaient pas nécessairement en charge toutes sortes de 5G. Au fil du temps, les modems 5G ont commencé à apparaître dans les téléphones bas de gamme, et si vous achetez un nouveau téléphone en 2022, il est probable qu’il prendra en charge la 5G. Tous les nouveaux modèles d’iPhone prennent en charge la 5G, et la plupart des téléphones Android haut de gamme le font également.

Qu’est-ce que la 5G domestique ?

La 5G domestique a plus à voir avec la façon dont l’Internet domestique est introduit dans votre maison que la manière dont vos appareils se connectent. Votre connexion Internet domestique actuelle est probablement amenée dans votre maison via un câble. Avec la 5G domestique, ce câble est remplacé par un appareil qui accède aux réseaux 5G locaux et le convertit en quelque sorte en un réseau Wi-Fi pour votre maison. Selon la qualité de vos fournisseurs de services Internet locaux et si vous disposez ou non d’un réseau 5G décent à proximité, cela pourrait être meilleur ou pire que ce que vous avez déjà.

La 5G est-elle sûre ?

Oui. Chaque fois qu’une nouvelle technologie cellulaire est déployée, les gens remettent en question sa sécurité. Mais comme c’était le cas avec toutes les générations précédentes de réseaux cellulaires, la 5G est sûre.

Il existe deux types de rayonnement : ionisant et non ionisant. Les ondes ionisantes sont le genre d’ondes que l’on trouve dans les rayons X. Si vous y étiez exposé régulièrement, ils pourraient s’avérer dangereux. Mais les ondes radio comme celles utilisées dans la 5G sont bien dans les limites des ondes non ionisantes, et il n’y a aucune preuve suggérant qu’elles soient dangereuses.