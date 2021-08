Qu’est-ce que la banque ouverte ? Près de la moitié des Américains ne savent pas

in

Malgré le fait que la banque ouverte permet à la fois aux consommateurs et aux PME d’avoir plus de liberté financière, une nouvelle étude de la société de gestion d’API Axway a révélé que la moitié des Américains n’ont jamais entendu parler du terme.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, la banque ouverte utilise des API pour déverrouiller les données financières afin que les fournisseurs de logiciels tiers et les banques puissent créer de nouvelles applications et services financiers centrés sur le client.

Bien que la moitié des Américains n’aient jamais entendu parler de l’open banking, une fois le concept expliqué, 84 % étaient d’accord avec son principe central selon lequel ils devraient avoir plus de contrôle sur leurs données financières.

Selon l’enquête d’Axway, 81 % des Américains estiment que leurs banques offrent tous les services financiers dont ils ont besoin dans leur vie de tous les jours. Dans le même temps, 40 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles utilisaient au moins une autre solution logicielle de finances personnelles ou une autre application de budgétisation que l’application mobile de leur banque.

Obstacles à l’ouverture des banques

Lorsque le concept de banque ouverte a été expliqué aux participants à l’enquête, la moitié d’entre eux ne pensaient pas que la banque ouverte était positive. De plus, un tiers (33 %) s’inquiétait du suivi constant de leur activité financière tandis que près de la moitié (47 %) craignaient de perdre le contrôle de l’accès à leurs données financières. Étonnamment, 27 % des répondants craignent que les institutions financières utilisent leurs données contre eux.

Responsable de l’open banking chez Axway, Eyal Sivan a fourni de plus amples informations sur les résultats de l’enquête dans un communiqué de presse, en déclarant :

« Nous sommes à un moment de transformation. Les gens font toujours confiance et ont besoin de leurs banques, mais ces nouvelles FinTech offrent des outils incroyables que les gens veulent vraiment utiliser. La banque ouverte est la solution pour s’assurer que les institutions financières traditionnelles et les FinTechs peuvent fonctionner correctement – et en toute sécurité – ensemble. Fondamentalement, la banque ouverte consiste à laisser les gens contrôler leur argent. »

Sivan a également souligné que la perception erronée selon laquelle « ouvert » signifie moins sûr est l’un des obstacles auxquels le système bancaire ouvert est actuellement confronté. Cependant, une banque ouverte donnerait aux consommateurs plus de contrôle sur leurs données financières tout en améliorant la sécurité.

Comme c’est le cas avec la plupart des nouveaux concepts, une fois que les Américains en apprendront davantage sur la banque ouverte et commenceront à la comprendre, ils voudront probablement exploiter les avantages qu’elle peut offrir.