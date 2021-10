Qu’est-ce que la cardiomyopathie dilatée ? Elle affecte les jeunes et augmente le risque de mort subite

19/10/2021 à 20:52 CEST

La cardiomyopathie dilatée c’est la cause la plus fréquente d’insuffisance cardiaque chez les jeunes et la principale cause de transplantation dans le monde. De plus, les patients atteints de cette maladie présentent un risque accru de mort subite.

C’est une pathologie du muscle cardiaque qui provoque une augmentation de la taille des ventricules cardiaques, ce qui rend difficile le pompage de l’organe.

L’origine de cette pathologie est généralement génétique. En fait, on estime que chez 40 à 50 % des patients, cette maladie est due à des altérations génétiques qui peuvent survenir dans plus de 40 gènes différents.

En plus de cette maladie génétique, selon la Fondation espagnole du cœur, certaines conditions liées à un risque accru de développer une cardiomyopathie dilatée ont été identifiées.

On parle d’infections virales, de maladies auto-immunes, de grossesse et d’exposition à des toxines (poisons) ou à certains médicaments.

Symptômes de la cardiomyopathie dilatée

Tous les patients atteints de cardiomyopathie dilatée ne présentent pas de symptômes. En fait, beaucoup prétendent être parfaitement bien.

De plus, les symptômes de cette pathologie sont très similaires à ceux produits par tout type d’insuffisance cardiaque. A savoir:

Essoufflement Fatigue extrême ou manque d’énergie Gonflement des pieds, des chevilles ou de l’estomac Toux ou bruits lors de la respiration Difficulté à respirer Perte d’appétit

Des médicaments sont disponibles pour les patients atteints de ce type de maladie cardiaque qui aident à contrôler les symptômes et à réduire l’aggravation de la maladie. Mais, pour l’instant, il n’existe aucun médicament ou procédure médicale qui puisse guérir la cardiomyopathie dilatée.

Dans certains cas, les experts en cardiologie optent pour l’implantation de stimulateurs cardiaques ou de défibrillateurs automatiques. Et dans les cas les plus graves, la seule alternative est la transplantation.

Si elle a une origine génétique, un plus mauvais pronostic

Selon la plus grande étude réalisée à ce jour chez des patients atteints de cardiomyopathie dilatée non ischémique étudiée génétiquement, elle a montré pour la première fois que les patients atteints de cette maladie et elle est d’origine génétique ont une évolution pire que les autres.

Le travail a été publié dans le Journal of the American College of Cardiology, coordonné par Pablo García-Pavía, chef de groupe du CIBER des Maladies Cardiovasculaires (CIBERCV) et directeur de l’Unité des maladies cardiaques familiales de l’hôpital Puerta de Hierro à Majadahonda.

Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion après avoir collecté des données cliniques auprès de 1 005 patients génotypés dans 20 hôpitaux espagnols entre 2015 et 2020, dont 372 (37 %) d’entre eux avaient une cause génétique et 633 (63 %) n’en avaient pas.

Les auteurs ont analysé l’évolution clinique des patients avec une attention particulière au développement de l’insuffisance cardiaque terminale, des arythmies ventriculaires malignes et de la capacité de récupération du cœur mesurée par le remodelage inverse du ventricule gauche.

Médecine individualisée

Comme expliqué Pablo García-Pavia, « Nous avons observé que les personnes atteintes de cardiomyopathie dilatée non ischémique avec des variantes pathogènes ou probablement pathogènes avaient un pronostic plus défavorable que les personnes avec un génotype négatif, et l’évolution clinique et le remodelage ventriculaire gauche variaient en fonction du gène affecté sous-jacent. »

Après un suivi moyen de plus de 4 ans, la variable principale (combinaison d’événements cardiovasculaires indésirables) était survenue chez 118 (31,7 %) des patients avec le génotype positif et chez 125 (19,8 %) du groupe négatif.

Une insuffisance cardiaque terminale est survenue chez 60 (16,1%) patients avec un génotype positif et chez 55 (8,7%) avec un génotype négatif. Enfin, une arythmie ventriculaire maligne a été subie par 73 patients (19,6 %) positifs et 77 négatifs (12,2 %).

Pour le chercheur de CIBERCV, « les résultats de nos travaux ont un impact considérable sur l’incidence de la maladie dans le monde et parce qu’il est un pionnier en montrant les différentes évolutions de la maladie en fonction de l’altération génétique causale ».

« Ce travail soutient le traitement différent des patients atteints de cardiomyopathie dilatée selon leur génétique et ouvre la possibilité d’appliquer une médecine individualisée dans ce domaine de la cardiologie. »