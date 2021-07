Qu’est-ce que La Cent ? Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu révolutionnaire de la BCE, y compris les règles, les équipes et les joueurs avant le lancement

Après des années de débats et de retards, The Hundred sera enfin lancé mercredi soir.

Le nouveau format de cricket, conçu par la BCE pour attirer un public plus universel, sera très différent.

Les centaines de franchises ont été rédigées l’année dernière

Avec 100 balles par manche et des franchises urbaines nouvellement inventées, le résultat sera deux heures et demie de divertissement rapide, mettant en vedette certains des joueurs les plus excitants du monde.

Les puristes et les amateurs de tests ne sont toujours pas convaincus de la poursuite de l'”abêtissement” du sport, se pliant aux spectateurs avec une durée d’attention plus courte – et The Hundred sera jugé tout au long de sa saison inaugurale.

Cependant, alors que l’Angleterre a la chance d’avoir un public de test pour le moment, le cricket doit penser à son avenir au milieu de la diminution des foules.

Beaucoup se demanderont pourquoi le besoin de quelque chose d’apparemment si similaire à T20, bien que le nombre de balles soit loin d’être la seule chose différente à propos de The Hundred.

Les Cent : Règles

Deux manches de 100 balles, qui devraient durer 65 minutes chacune. Les méthodes de pointage et de renvoi restent les mêmes. Les overs sont de cinq balles au lieu de six et le côté défensif se termine toutes les dix livraisons Les quilleurs peuvent lancer cinq ou dix balles d’affilée, avec un maximum de 20 lancers par manche Le Powerplay dure les 25 premières balles, après quoi l’équipe défensive peut demander un temps mort tactique rapide Si l’équipe défensive dépasse ses 65 minutes, un joueur défensif doit être retiré du ring extérieur et placé à l’intérieur de chaque équipe obtient un examen DRS infructueux par manche Il y a huit équipes et elles jouent huit matchs chacune Deux points pour une victoire, un point pour un match nul/aucun résultat et zéro point pour une défaite. Celui qui termine premier du groupe va directement à la finale. Les deuxième et troisième s’affronteront dans l’« Eliminator », le vainqueur se qualifiant pour la finale.

Un pot de 120 joueurs a été repêché dans huit équipes de 15 l’année dernière, chacune comprenant un joueur de test d’Angleterre sous contrat central et un maximum de trois stars étrangères.

Alors que la BCE a confirmé que les joueurs anglais sélectionnés pour la série India Test seront disponibles pour les deux premiers tours de The Hundred, un certain nombre de stars étrangères ont été contraintes de se retirer en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19.

Ceux-ci incluent Andre Russell, Kieron Pollard, Steve Smith, Mitchell Starc, David Warner et Ellyse Perry.

Les Cent : Équipes

Birmingham Phoenix (Edgbaston) London Spirit (Lord’s) Manchester Originals (Emirates Old Trafford) Northern Superchargers (Emerald Headingley) Oval Invincibles (Kia Oval) Southern Brave (Ageas Bowl) Trent Rockets (Trent Bridge) Welsh Fire (Sophia Gardens)

Cependant, les plus grandes stars du cricket seront toujours présentes devant des foules bondées, après que la BCE a retardé la saison inaugurale d’un an au lieu de la jouer à huis clos.

Ceux qui n’ont pas de billet ou les différents abonnements sportifs pourront également consommer The Hundred en direct à la télévision terrestre, la BBC partageant les droits aux côtés de Sky Sports.

Tout commence ce soir alors que les Oval Invincibles affrontent Manchester Originals à 18 heures.

Et avec la BCE accordant la même importance au football masculin et féminin, les filles nous mettent en route.