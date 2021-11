Qu’est-ce que la charge rapide ? Comment ça marche?

Robert Triggs / Autorité Android

Avec l’augmentation des capacités de la batterie des smartphones parallèlement à l’introduction de matériel plus gourmand en énergie, la charge rapide sur les smartphones modernes est devenue une caractéristique que la plupart d’entre nous tenons pour acquise. De nos jours, de nombreux appareils Android peuvent être complètement rechargés en une heure ou moins. Et bien que nous ayons plusieurs protocoles de charge rapide concurrents dans l’industrie aujourd’hui, Quick Charge était et est toujours l’un des plus utilisés de tous.

Dans le contexte des smartphones portables modernes, Quick Charge fait référence à une technologie de gestion de l’alimentation développée par Qualcomm. Il est pris en charge par tous les SoC Snapdragon depuis 2013, bien qu’il appartienne aux fabricants d’appareils de le mettre en œuvre. Au fil des ans, cependant, Quick Charge a connu de nombreux changements et révisions, certains plus percutants que d’autres.

Dans cet article, nous examinerons de plus près la technologie de charge rapide Quick Charge de Qualcomm, son fonctionnement et si sa présence devrait ou non influencer les décisions d’achat de votre smartphone à l’avenir.

Qu’est-ce que la charge rapide Qualcomm ?

En un mot, Quick Charge vous permet de recharger votre appareil beaucoup plus rapidement que les anciens chargeurs USB. C’était autrefois la technologie de charge rapide dominante dans l’écosystème Android. Les fabricants peuvent ajouter une prise en charge de la technologie relativement facilement, car la logique est déjà intégrée aux SoC Snapdragon.

Même si de nombreux fabricants de téléphones proposent leurs propres protocoles de charge de nos jours, de nombreux appareils prennent en charge la charge rapide comme option de charge rapide secondaire. De son côté, Qualcomm affirme que sa technologie présente toujours des avantages en termes de gestion de la chaleur, d’efficacité et de longévité de la batterie elle-même.

Si vous vous demandez pourquoi l’industrie des smartphones a toujours eu besoin de technologies de charge rapide dédiées, c’est parce que la charge rapide est entrée en jeu des années avant les normes de charge rapide à l’échelle de l’industrie telles que l’USB Power Delivery (PD). La spécification USB d’origine plafonnait à seulement 5 volts et 500 milliampères (0,5 A). Les ports USB 3.0 les plus récents peuvent gérer 0,9 A, mais ce n’est pas un problème non plus. Pour le contexte, il faudrait des heures pour charger complètement un smartphone moderne à ce rythme.

Quick Charge a ouvert la voie à une charge plus rapide sur les appareils Android bien avant l’introduction de normes telles que l’USB Power Delivery.

Avant la charge rapide, la plupart des premiers appareils Android ont adopté la norme de charge de batterie USB (BC) qui permettait aux appareils et aux chargeurs de négocier jusqu’à 1,5 A de courant au même 5 V. Cela a permis aux téléphones de consommer 7,5 watts de puissance.

La toute première version Quick Charge n’offrait qu’un petit coup de pouce par rapport à la spécification USB BC, jusqu’à 10 W. Le plus gros avantage, cependant, était que chaque smartphone exécutant le SoC Snapdragon 600 prenait en charge cette fonctionnalité. Cela a permis à Quick Charge de se frayer un chemin jusqu’à 70 appareils, y compris un certain nombre de smartphones haut de gamme comme le Nexus 4 et le Lumia 920.

Qualcomm a bénéficié d’un avantage précoce avec Quick Charge au milieu des années 2010 et est rapidement devenu la norme de facto pour la charge rapide sur Android. Par conséquent, la plupart des chargeurs rapides fournis avec les smartphones pendant cette période prenaient en charge certaines versions de Quick Charge.

Il existe un moyen simple de vérifier si votre chargeur prend en charge la charge rapide : recherchez simplement le logo (comme indiqué dans l’image ci-dessous). Peu importe si le chargeur a été fabriqué par Samsung, Motorola ou une entreprise tierce plus petite – Quick Charge est universel et indépendant de la marque. Tant que votre appareil dispose des circuits requis, il prendra en charge tout chargeur compatible avec la norme.

Charge rapide au fil des ans : qu’est-ce qui a changé ?

La norme Quick Charge 1.0 offrait une nouvelle conception de circuit intégré de gestion de l’alimentation qui permettait aux appareils de charger jusqu’à 10 W. Cependant, la plupart des appareils pris en charge comme le Nexus 4 et le Galaxy S3 ont continué à être livrés avec des chargeurs avec des chiffres de puissance plus conservateurs. Dans l’ensemble, cette version 1.0 a simplement ouvert la voie à de futures itérations de la technologie. Depuis lors, nous avons eu quatre autres révisions de la norme.

Quick Charge 2.0 était beaucoup plus radicale dans son approche que la première version. Il a introduit le concept de charge des appareils à des tensions plus élevées que la recommandation 5V de la norme USB.

Étant donné que la puissance est fonction de la tension et du courant, vous pouvez augmenter l’une ou l’autre pour charger une batterie plus rapidement. Cependant, pousser plus de courant à travers un fil a ses inconvénients. D’une part, l’augmentation de la consommation de courant entraîne également une augmentation de la production de chaleur, en raison de l’effet de chauffage Joule. Choisir d’élever le niveau de tension à la place permet d’éviter cela. Il y a aussi un autre avantage : les chutes de tension sur des longueurs de fil plus longues deviennent moins problématiques.

À cette fin, Quick Charge 2.0 offrait jusqu’à 18 W de puissance en fournissant des niveaux de tension supplémentaires de 9 V et 12 V. Comme la première génération de la norme, cependant, les implémentations variaient d’un appareil à l’autre. Finalement, la plupart des chargeurs ont opté pour l’une des deux combinaisons pour atteindre 18 W : 9 V et 2 A ou, l’alternative la moins courante, 12 V et 1,5 A.

Quick Charge a été l’un des premiers protocoles de charge rapide à pousser pour des niveaux de tension plus élevés que la recommandation 5V de la norme USB.

Un an plus tard, Quick Charge 3.0 a introduit des niveaux de tension variables. Cela signifiait que l’appareil et les chargeurs pouvaient négocier entre 3,6 V et 20 V, par incréments de 200 mV. L’obtention d’un juste équilibre entre la tension et le courant a permis à Qualcomm d’offrir une efficacité encore meilleure et de réduire la dissipation thermique.

Quick Charge 4.0, sorti en 2017, était un autre changement radical par rapport à la norme précédente. Sa caractéristique principale était la compatibilité avec la norme USB-PD. La nouvelle spécification offrait encore plus de puissance – jusqu’à 27 W via les ports USB-C. Tout en fonctionnant dans ce mode USB PD, Quick Charge 4 fournit son alimentation via un 5V ou 9V fixe jusqu’à 3A. Une révision mineure, baptisée 4+, a également amélioré les capacités de gestion thermique et la rétrocompatibilité du protocole.

Enfin, Quick Charge 5 a récemment pris en charge la charge de 100 W et l’USB PD PPS – ou l’alimentation programmable. Il implémente une technologie de tension variable similaire à Quick Charge 3.0 de Qualcomm, mais est beaucoup plus universel et largement pris en charge. Nos propres tests ont montré que la dernière norme peut être plus rapide que PPS, selon la mise en œuvre.

Aperçu des versions de Qualcomm Quick Charge

TensionsMax CurrentMax PowerCharge rapide 1.0

Tensions :

5V

Courant maximum :

2A

Maximum d’énergie:

10W

Charge rapide 2.0

Tensions :

5 / 9 / 12V

Courant maximum :

3A

Maximum d’énergie:

18W

Charge rapide 3.0

Tensions :

3,6 – 20V (incréments de 200mV

Courant maximum :

2.5 / 4.6A

Maximum d’énergie:

18W

Charge rapide 4+

Tensions :

3,6 – 20 V (incréments de 200 mV) Mode CQ

Mode USB-PD 5/9V

Courant maximum :

2.5 / 4.6A Mode QC

Mode USB-PD 3A

Maximum d’énergie:

Mode QC 18W

Mode USB-PD 27 W

Charge rapide 5

Tensions :

3.3 – 20V

Courant maximum :

Modes 3A, 5A, >5A

Maximum d’énergie:

100W

La compatibilité ascendante et inter-standard de Quick Charge est expliquée dans le diagramme de Qualcomm ci-dessous.

Avez-vous besoin de Quick Charge dans votre prochain smartphone ?

Quick Charge était autrefois le protocole de charge rapide dominant dans l’écosystème Android. Cependant, ce n’est plus le cas pour les nouveaux appareils. Avec une concurrence croissante et acharnée, les fabricants utilisent désormais des vitesses de charge plus rapides comme différenciateur clé pour leurs smartphones phares. Les marques chinoises, telles que OnePlus et Oppo, proposent des normes propriétaires telles que Warp Charge. Pendant ce temps, Apple, Google et Samsung ont adopté la norme plus universelle de livraison d’alimentation USB.

Pourtant, comme nous l’avons déjà mentionné, la dernière norme Quick Charge 5 n’est peut-être pas toujours la norme la plus courante ni même la plus rapide. Cependant, c’est certainement l’un des protocoles les plus matures avec une réputation de longue date. De plus, la prise en charge des normes USB PD et PPS signifie que vous ne sacrifiez pas les protocoles standard de l’industrie pour un protocole propriétaire comme vous le feriez avec, par exemple, Warp Charge. La dernière version de Quick Charge est allée au-delà des smartphones, étendant également ses capacités au chargement des tablettes et des ordinateurs portables.

En résumé, Qualcomm Quick Charge est une fonctionnalité qui n’est plus vitale, mais pratique à avoir néanmoins. C’est particulièrement vrai si vous avez accumulé une petite collection d’adaptateurs tiers Quick Charge ou de banques d’alimentation au fil des ans.

