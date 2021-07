Qu’est-ce que la Chine a sur le Dr Fauci? – RedState ⋆ 10z viral

Personne n’a peut-être autant nui à la crédibilité de la communauté scientifique au cours de la dernière année et demie que le Dr Anthony Fauci. RedState a écrit plus d’articles que je ne peux en compter pour documenter ses contradictions, sa malhonnêteté et même sa complicité concernant COVID-19 (voir ici, ici et ici pour un exemple).

Pourtant, Fauci continue d’être une superstar à gauche, en grande partie parce qu’il a représenté un repoussoir pour Donald Trump, mais aussi parce qu’il est devenu encore plus ouvertement politique sous le mandat de Joe Biden. Pour ceux qui ont soif de pouvoir, Fauci est le porte-parole parfait, capable de transformer de fausses prétentions d’autorité scientifique en un pouvoir gouvernemental toujours plus important.

Pour se défendre, Fauci s’est souvent caché derrière des allégations de naïveté. La science « change », affirme-t-il. Pendant ce temps, lorsqu’il est confronté à des questions sur le financement par le NIH de l’Institut de virologie de Wuhan, il agit régulièrement comme s’il ignorait tout simplement que les scientifiques chinois opèrent sous le contrôle total du Parti communiste chinois. Fauci a fait cela à nouveau ce week-end à la suite de son affrontement dramatique avec le sénateur Rand Paul, qui a soulevé encore plus de questions sur les raisons pour lesquelles il semble si protecteur envers les Chinois.

NOUVEAU : le Dr Anthony Fauci vient de faire l’éloge des « scientifiques chinois qualifiés et très respectés » avec lesquels le NIH a collaboré à l’Institut de virologie de Wuhan au fil des ans, continuant à défendre le financement par le NIH de la recherche sur les coronavirus des chauves-souris en Chine.@DCExaminerhttps://t .co/GDzRiNaQQ4 – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 23 juillet 2021

« Vous savez, c’est plus compliqué que ça… Si vous regardez les recherches qui ont été faites, c’était des recherches qui étaient fortement recommandées par les peer review, nos peer reviews aux États-Unis. Il a obtenu un score très élevé dans le système d’examen par les pairs. Et le but de la recherche était très, très clair. Il s’agissait d’essayer de déterminer ce qui se trouvait dans la population de chauves-souris qui pourrait être finalement risqué pour nous. Cela a été fait dans le contexte d’essayer de découvrir quelle était la source précise de chauve-souris environnementale du SARS-CoV-2 afin que nous puissions empêcher le SARS-CoV-2. » « Donc, c’était des recherches qui étaient faites par des personnes qualifiées. À l’heure actuelle, quand il y a tout cela à propos de la Chine, c’est une situation différente maintenant qu’à l’époque, lorsque vous avez affaire à des scientifiques chinois qualifiés et très respectés. Il ne s’agit donc pas de traiter avec des gens vraiment, vraiment mauvais. Parce que ces scientifiques étaient très respectés dans la communauté scientifique internationale. »

Fauci, c’est beaucoup de choses, mais stupide n’en fait pas partie, et il n’y a aucune explication banale à ce stade pour qu’il soit censé être complètement inconscient du fait qu’aucune qualification individuelle en Chine n’annule le contrôle exercé par la direction communiste. Même en supposant que la détermination de Fauci soit correcte, que ces scientifiques de Wuhan soient qualifiés de manière imminente, il est impossible de les séparer du gouvernement chinois.

Les atrocités de la Chine communiste ne sont pas un secret. Ils ont été documentés pendant la majeure partie d’un siècle. Pourtant, Fauci n’a apparemment aucun scrupule à envoyer de l’argent au PCC et à faire confiance à leurs proclamations malgré leur horrible bilan. Cela devient encore plus flagrant lorsque l’on considère les mensonges dans lesquels la Chine a été prise concernant COVID-19, de la dissimulation initiale au déni de sa transmissibilité aux autorités chinoises qui tentent maintenant de blâmer les États-Unis via une théorie du complot dérangée.

C’est le gouvernement avec lequel Fauci pense qu’il est digne de s’entendre pour la recherche scientifique ?

Rien de spécial ici.

Regardez là-bas!#LabLeak#COVID19 pic.twitter.com/iXHIE9Hz3x – China Xinhua News (@XHNews) 24 juillet 2021

Maintenant, certains pourraient soutenir que la confiance et la défense de Fauci envers les Chinois sont vraiment nées de l’ignorance avant la pandémie. Pourtant, si cela était vrai, vous vous attendriez à voir un changement de ton et un aveu que travailler avec des institutions contrôlées par la Chine à l’avenir n’est pas une voie acceptable.

Au lieu de cela, confronté directement à cette question, Fauci a dévié. Oui, en ce qui concerne le lay-up le plus facile qu’il lui reste à faire pour montrer qu’il comprend maintenant le danger que représente la Chine, il le fait rebondir sur le dessus du panneau pour tenter de garder ses options ouvertes.

.@jaketapper : À l’avenir, étant donné que la Chine n’autorisera pas une véritable enquête, pensez-vous toujours que l’USG devrait collaborer avec les laboratoires de Wuhan, en particulier sur les recherches à risque ? Fauci : « Nous avons toujours été très prudents. Et, à l’avenir, nous continuerons à être très prudents dans ce que nous faisons. » – Josh Rogin (@joshrogin) 25 juillet 2021

Tout cela laisse une grande question en suspens – qu’est-ce que la Chine a sur Fauci?

Nous avons dépassé le stade où la naïveté peut être blâmée. Au contraire, les explications probables se dirigent maintenant vers le domaine de l’infâme, soit par intérêt personnel, soit par autre chose. Fauci a eu amplement l’occasion à ce stade d’absorber toutes les révélations négatives en provenance de Chine tout au long de cette pandémie. Il n’a plus aucune excuse pour ne pas condamner affirmativement leurs actions et s’engager à rompre la relation.

Que Fauci ne fasse pas cela est incroyablement dérangeant et suspect.