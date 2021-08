Qu’est-ce que la Chine écrasera ensuite?

Pékin écrase certaines des plus grandes entreprises chinoises… et fait des ravages dans les portefeuilles des investisseurs.

New Oriental Education & Technology Group est en baisse de 66% en deux semaines. Tal Education Group, en baisse de 72 %. Gaotu Techedu a subi un effacement de 73%.

Tout cela est dû au resserrement de l’emprise de Pékin sur le secteur des affaires chinois.

Au moment où j’écris vendredi matin, il y a des nouvelles selon lesquelles l’Administration d’État chinoise pour la réglementation des marchés inflige une amende d’environ 1 milliard de dollars au géant de la livraison de nourriture, Meituan… pour avoir été trop dominant.

Mais cette guerre entre Pékin et le secteur technologique chinois n’est pas la seule bataille à laquelle nous assistons. Comme l’écrit notre spécialiste macro, Eric Fry, ci-dessous :

Les États-Unis et une grande partie du reste du monde sont maintenant engagés dans une « guerre froide » économique avec la Chine. Cela signifie que le gouvernement fédéral transfère des milliards de dollars pour mener cette guerre.

Chaque fois que le gouvernement fédéral « déplace des milliards », cela crée des opportunités pour les investisseurs.

Aujourd’hui, nous allons donner la parole à Eric pour en savoir plus sur la façon dont il évalue cette situation. Je le laisserai prendre à partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Pourquoi le marché boursier va continuer à grimper plus haut

Par Eric Fry

L’avenir des actions technologiques de consommation chinoises semble sombre.

Pékin semble déterminé à étrangler ces entreprises par une réglementation lourde et en prenant leur leadership.

Je parle de géants de la technologie comme Tencent Holdings (TCEHY), en baisse de plus de 30% au cours des six derniers mois… Meituan (MPNGF), en baisse de près de 40% sur ce tronçon… et Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), en baisse d’environ 25 % au cours des six derniers mois.

Plateforme d’achat en ligne et service de livraison Le plongeon le plus récent de Meituan survient alors que Pékin a « amélioré » les normes pour les travailleurs de la livraison de nourriture avec un ensemble de réglementations qui tuent les entreprises.

Tencent a été frappé par la récente commande de Pékin, invoquant des problèmes de concurrence, d’abandonner son projet d’acquérir le lecteur de streaming musical China Music Corp.

Le géant des achats en ligne Alibaba, quant à lui, a été au centre d’une tempête de controverses au cours des derniers mois.

En avril, les régulateurs chinois ont infligé une amende à Alibaba ;un record de 2,8 milliards de dollars après qu’une enquête antitrust a révélé qu’il avait abusé de sa position dominante sur le marché. Avant cela, en novembre, ils ont retardé l’introduction en bourse prévue de la scission fintech d’Alibaba Groupe de fourmis.

Et c’est juste gratter la surface. Mal à l’aise face à leur influence croissante, Pékin réprime depuis des mois de nombreuses entreprises chinoises de technologie grand public.

Cela a anéanti des centaines de milliards de valeur marchande – et fait des ravages pour les personnes détenant des fonds communs de placement et des ETF avec une forte emphase sur la technologie chinoise… ce qui semblait être une décision intelligente il y a quelques mois à peine.

Je ne m’attends pas à ce que l’ingérence de Pékin ralentisse dans un avenir prévisible. Cela a toujours été le risque lorsqu’il s’agit d’investir dans cette nation pseudo-capitaliste.

L’avenir de ces entreprises est incertain.

C’est une guerre contre les actions technologiques chinoises… une guerre civile à l’intérieur des propres frontières de cette nation.

Il y a aussi une guerre externe contre les actions technologiques chinoises.

Je suis sûr que vous vous souvenez de la volonté du président Donald Trump de radier certaines actions chinoises des bourses américaines.

Plus tôt cette année, le Holding Foreign Companies Accountable Act, que l’administration Trump a défendu, est devenu loi. Cela donne à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis la possibilité d’arrêter la négociation d’entreprises détenues ou contrôlées par des gouvernements étrangers et enfreindre les nouvelles règles.

Et ce n’est qu’un front dans la “guerre froide” de l’Occident contre les actions chinoises qui dure depuis des années…

Dire « au revoir » à la Chine

Rappeler:

La « guerre tarifaire » du président Trump avec la Chine, ciblant tout, des panneaux solaires à l’acier, dans le cadre de ses efforts pour réduire le déficit commercial américain. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux accusant Huawei et ZTE de mener des activités d’espionnage au nom du gouvernement chinois et de les exclure des marchés des équipements de réseau 5G. L’ordonnance présidentielle du 31 décembre interdisant aux entreprises et aux particuliers américains d’investir dans des entreprises qui, selon l’administration, aident l’armée chinoise. Et en juin, le Sénat américain a adopté une législation bipartite pour contrer l’influence croissante de la Chine en investissant plus de 200 milliards de dollars dans la technologie, la science et la recherche.

La répression de Pékin contre sa propre industrie technologique et ces tensions croissantes entre la Chine et l’Occident ajoutent clairement des tas de risques à investir dans des entreprises chinoises, comme nous l’avons clairement vu la semaine dernière.

Le barrage de mauvais titres crée un vent contraire pour les actions chinoises, tout en augmentant les chances d’un événement “Black Swan” qui exercerait encore plus de pression à la baisse sur elles.

Par conséquent, début août 2020, j’ai recommandé une sortie complète de toutes les positions basées en Chine dans le Spéculateur et Rapport d’investissement de Fry portefeuilles.

Cette recommandation a peut-être semblé extrême ou impétueuse à l’époque… mais ce n’était ni l’une ni l’autre.

Fondamentalement, je continue d’aimer bon nombre des actions chinoises que j’ai recommandées autrefois – et je continue de m’attendre à ce qu’elles génèrent une croissance démesurée au cours des années à venir. Mais les vertus propres à l’entreprise ne font pas le poids face aux mauvais titres.

La Chine s’attaque à ses propres géants de la technologie.

Et les États-Unis et une grande partie du reste du monde sont maintenant engagés dans une « guerre froide » économique avec la Chine.

Cela signifie que le gouvernement fédéral transfère des milliards de dollars pour mener cette guerre.

Les vagues de capitaux sismiques comme celle-ci – des dépenses de guerre aux améliorations d’infrastructures critiques – créent toujours de nouvelles tendances d’investissement et de gros profits pour ceux qui les captent.

Aujourd’hui, regardons un exemple…

Deux jeux potentiellement explosifs

Il y a à peine deux ans, le chinois Huawei apparaissait comme le cheval de bataille dans la course au déploiement de la technologie 5G dans le monde. Après tout, la société est le plus grand fournisseur d’équipements de télécommunications au monde et occupe un rôle de leader dans de nombreuses facettes du marché 5G.

Mais il y a un hic : le gouvernement américain se méfie de Huawei, tout comme de nombreux autres pays dans le monde.

La société est devenue un paria d’entreprise aux États-Unis en raison de ses activités d’espionnage présumées au nom du gouvernement chinois. Les autorités fédérales craignaient que Huawei ne fonctionne comme une sorte de cheval de Troie pour le renseignement chinois.

Par conséquent, diverses entités gouvernementales américaines ont pris des mesures décisives pour arrêter l’expansion de Huawei au sein du réseau de télécommunications américain… en particulier la partie 5G de ce réseau.

De nombreux gouvernements et sociétés d’outre-mer ont emboîté le pas.

Cette confluence quelque peu bizarre de la géopolitique et du commerce n’est pas seulement une « chose politique ».

C’est un problème de cybersécurité…

Vous voyez, le déploiement de la technologie 5G ne consiste pas simplement à créer un réseau plus rapide. Il s’agit également de construire un ;réseau sécurisé et plus rapide.

De plus en plus, les gouvernements et les entreprises occidentaux considèrent le « Non fabriqué en Chine » comme un élément précieux, voire essentiel, de la cybersécurité.

Pour être clair, je ne dis pas que cet éloignement de Huawei est positif en raison d’un agenda ou d’un motif politique personnel. Je le signale parce qu’il présente une opportunité de profit.

Au cours de la semaine dernière Sommet Tech Supercycle, un événement spécial gratuit que j’ai organisé avec le légendaire investisseur Louis Navellier, j’ai lancé un rapport spécial qui détaille les transactions à fort impact sur deux sociétés qui bénéficieront directement du bannissement de Huawei.

De plus, Louis et moi avons approfondi une technologie unique sur le point de libérer une aubaine économique qui créera au moins 56 000 milliards de dollars de nouvelle richesse. Nous avons expliqué comment, si vous prenez les mesures appropriées aujourd’hui, vous pourriez potentiellement gagner 100 000 $ ou plus au cours des 12 prochains mois en investissant dans cette technologie unique.

De plus, nous avons donné le nom et le symbole boursier à une entreprise au centre de cette opportunité de 56 000 milliards de dollars.

Pour visionner une rediffusion gratuite de notre Sommet Tech Supercycle 2021, va ici.

Salutations,

Eric Fry