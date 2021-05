27/05/2021 à 18h15 CEST

L’obésité est la première étape pour d’autres pathologies telles que l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, les taux élevés de cholestérol et de triglycérides, les problèmes ostéoarticulaires, le risque de cancer, l’apnée du sommeil et les problèmes cardiovasculaires, entre autres.

En Espagne, 5,2% des personnes entre 25 et 64 ans ont un indice de masse corporelle (CM) supérieur à 35 et 1,6% supérieur à 40. Ces patients sont des candidats potentiels à la chirurgie bariatrique, intervention chirurgicale plus adaptée pour mettre fin à l’obésité.

“Cela signifie qu’il pourrait y avoir près de 400 000 personnes avec un indice de masse supérieur à 40 et, par conséquent, des candidats potentiels à la chirurgie bariatrique”, sans considérer ceux qui auraient un IMC de 35 avec une ou deux comorbidités associées et qui pourraient également bénéficier de l’intervention.

«En comparant cela aux données sur l’activité chirurgicale, seuls 2,2% de ces candidats ont accès à un traitement chirurgical», explique le Dr Raquel Sánchez Santos, présidente de la Société espagnole de chirurgie de l’obésité (SECO).

Mais Qu’est-ce que la chirurgie bariatrique ou de l’obésité? Eh bien, la première chose que les experts clarifient, c’est qu’il ne s’agit pas d’une chirurgie esthétique, mais d’une intervention conçue pour prévenir ou améliorer les complications dérivées de l’obésité par la perte de poids.

Les interventions chirurgicales sont diverses et visent soit à réduire la quantité de nourriture que le patient peut prendre, soit à s’assurer que la nourriture n’est pas absorbée par le corps. Les interventions les plus courantes sont au nombre de 3, comme l’explique le Société espagnole d’endocrinologie et de nutrition:

Gastrectomie verticale, avec laquelle la majeure partie de l’estomac est prélevée, afin de réduire la quantité de nourriture que nous pouvons manger. By-pass gastrique: une section de l’estomac est réalisée, qui est réduite à un volume d’environ 15-30 ml et des sécrétions de le foie et le pancréas sont détournés vers l’intestin grêle. Ainsi, d’une part, il est possible d’augmenter la sensation de satiété et de réduire les apports et, d’autre part, il modifie la digestion et l’absorption des aliments en apportant moins de calories et de nutriments. Détournement bilio-pancréatique ou interrupteur duodénal: l’estomac est réduit et rejoint directement l’intestin grêle. De plus, les sécrétions digestives sont dérivées à l’extrémité de l’intestin grêle, de sorte que la digestion et l’absorption des aliments sont considérablement altérées.

La chirurgie bariatrique est l’une des interventions les plus rentables pour le système de santé, pour plusieurs raisons. D’une part, il y a des avantages tangibles directs, tels qu’une réduction de la mortalité et une augmentation de la survie (10 ans de plus) ou une réduction des comorbidités.

D’autre part, cette amélioration de la santé du patient est également importante économies de consommation de drogue et les prestations de santé et même la fin de l’incapacité de travail à de nombreuses reprises.

En outre, le Dr Raquel Sánchez Santos ajoute que la chirurgie a également des avantages indirects très visibles, tels qu’une meilleure réinsertion sur le marché du travail, la réduction des arrêts maladie ou la réduction des décès prématurés dans la population active.

Et enfin et surtout, la chirurgie bariatrique parvient à améliorer considérablement la qualité de vie des patients«De pouvoir attacher ses chaussures à plus d’activités familiales et à une plus grande interaction sociale», déclare le président du SECO.