Qu’est-ce que la clause de nue-propriété ?

17/12/2021 à 13:44 CET

VERONICA SEDEÑO

La nue-propriété est le droit d’une personne sur un bien, en étant propriétaire. Cependant, ce droit n’implique pas la jouissance du bien. Ce droit se définit comme l’usufruit, qui permet à une personne d’habiter un logement qui n’est pas le sien. Les deux droits convergent généralement dans le même sujet. A) Oui, lors de l’achat d’une maisonGénéralement, les deux sont obtenus, en pleine propriété, étant à la fois propriétaire et usufruitier.. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, puisque parfois ces chiffres juridiques sont divisés.

Héritage

Pensons aux héritages. Lorsque les enfants reçoivent un logement de, par exemple, leur père décédé, ils obtiennent la nue-propriété, mais l’usufruit serait le conjoint. De cette façon, le veuf ou le veuf pourrait profiter de la maison tant que dure l’usufruit, qui sera à vie ou temporaire comme stipulé dans le testament. Le fait que les enfants soient privés d’usufruit ne signifie pas que la maison ne peut pas être vendue, mais ils doivent être d’accord avec l’usufruitier, car leur droit est intouchable. Une autre possibilité est que le droit d’usufruit soit acheté au propriétaire, car sans cela, il ne pourra pas vivre ou louer la maison jusqu’à l’expiration ou le décès de l’usufruitier.

Transfert de droits

Depuis quelque temps, nous voyons comment le nombre de annonces de maisons à vendre qui qualifient dans le descriptif du bien que l’opération de vente se limite uniquement à la figure de la nue-propriété. C’est une formule pour avoir des liquidités dont de plus en plus de personnes âgées qui manquent de membres directs de leur famille profitent et qu’ils ont la pleine propriété sur une propriété. Grâce à la cession de ce droit, le vendeur reste l’usufruitier, assurant un toit jusqu’à son décès. De plus, grâce à cette opération, l’usufruitier disposera d’un revenu supplémentaire pour compléter sa pension afin de s’assurer une meilleure qualité de vie.

L’une des raisons pour lesquelles ces types de transmissions ne sont pas plus courants est que la plupart des personnes intéressées par l’achat le font dans le but de résider à la maison. Cependant, pour l’acheteur qui n’est pas pressé de déménager, c’est une excellente option, car ces maisons ont un prix inférieur au marché. C’est pourquoi ce type d’acquisitions est généralement réalisé par des profils d’investisseurs, notamment des fonds et des SOCIMI.

D’autre part, il faut tenir compte du fait que le droit d’usufruit peut également être vendu, mais il est soumis à une limitation importante, à savoir que son caractère viager ne se transmet pas, c’est-à-dire qu’il s’éteint avec le décès de le premier usufruitier. Ce que fait l’usufruitier, c’est louer la maison à un tiers, ce que le nu-propriétaire ne peut pas faire.. Dans tous les cas, comme nous l’avons mentionné, le plus courant est que les deux conviennent et vendent les deux droits à un seul acheteur.