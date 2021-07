Qu’est-ce que la compression audio sans perte ? Voici une introduction rapide

Le mot “sans perte” sonne comme s’il décrit l’audio sans compression utilisée. Mais la compression audio sans perte est une chose. Voici une introduction rapide.

Les formats audio sans perte utilisent des algorithmes de compression pour préserver les fichiers audio dans leur état d’origine enregistré. Cela diffère des formats audio avec perte tels que MP3, WMA, AAC et autres qui compressent l’audio à l’aide d’algorithmes qui suppriment des bits de données sonores pour préserver l’espace.

Alors, comment les algorithmes de compression audio sans perte préservent-ils le son avec la compression ? Les formats sans perte compressent les silences dans les sons à près de zéro, réservant plus d’espace pour l’audio réel. Quelques exemples de formats de compression audio sans perte populaires incluent FLAC, WAV et ALAC.

Apple a développé sa propre technologie de compression audio sans perte appelée Apple Lossless Audio Codec (ALAC). En plus de l’AAC, l’ensemble du catalogue Apple Music est désormais codé en ALAC dans des résolutions allant de 16 bits/44,1 kHz (qualité CD) à 24 bits/192 kHz. Apple dit que la différence entre AAC et ALAC est pratiquement indiscernable.

Compression audio sans perte – Apple Music

Prêt à commencer à écouter de la musique sans perte sur Apple Music ? Il y a deux ou trois choses que vous devez savoir. Premièrement, diffuser de l’audio sans perte sur une connexion cellulaire est généralement une mauvaise idée. C’est parce que ces fichiers audio sans perte sont beaucoup plus volumineux que les formats audio avec perte, comme MP3.

Vous devez télécharger tout son sans perte que vous écoutez fréquemment sur votre téléphone pour éviter les excédents de données. Vous devez également être prêt à avoir un fil attaché à votre téléphone pour écouter. Les écouteurs sans fil AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et Beats utilisent le codec Bluetooth AAC d’Apple.

Les connexions Bluetooth ne peuvent pas offrir une écoute sans perte pour le moment. Apple indique que la prise en charge de la compression sans perte sera disponible pour le HomePod et le HomePod mini dans une future mise à jour logicielle.

Comment écouter de l’audio sans perte sur iPhone et iPad

Vous pouvez écouter de la musique sans perte sur n’importe quel iPhone ou iPad avec iOS ou iPadOS 14.6 ou supérieur. Vous aurez également besoin de matériel pour obtenir la meilleure qualité audio de votre musique.

Une connexion filaire vers un casque ou des haut-parleurs Haut-parleurs iPad intégrés Pour écouter des chansons à des fréquences d’échantillonnage supérieures à 48 kHz, vous aurez besoin d’un DAC externe (convertisseur numérique-analogique)

Vous devrez également activer le paramètre sans perte dans Apple Music. Voici comment procéder.

Robinet Paramètres, puis faites défiler jusqu’à Musique.Sélectionner Qualité audio.Robinet sans perte et sélectionnez on ou off. Vous pouvez personnaliser la fréquence d’échantillonnage pour le streaming et le téléchargement audio.

Sans perte pour une résolution maximale de 24 bits / 48 kHz. Hi-res lossless pour une résolution maximale de 24 bits / 192 kHz.

Les AirPods Max peuvent-ils être utilisés pour écouter de l’audio sans perte ?

La reponse courte est oui. L’éclairage vers un câble audio de 3,5 mm est nécessaire ; vous ne pouvez pas écouter de l’audio sans perte en utilisant Bluetooth. Les AirPods Max peuvent être connectés à des appareils avec le câble. Apple note, cependant, “compte tenu de la conversion analogique-numérique dans le câble, la lecture ne sera pas complètement sans perte”.

Le contenu qui n’est pas disponible sans perte sur Apple Music comprend la radio diffusée, la radio en direct et le contenu à la demande d’Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music Country. Les vidéos musicales ne sont pas non plus prises en charge pour le moment.