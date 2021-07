Qu’est-ce que la connexion sécurisée Windows 10 et comment l’activer | La technologie

Windows 10 dispose d’un système de démarrage sécurisé qui peut être activé par n’importe quel utilisateur en suivant des étapes spécifiques. Nous vous enseignons comment le faire et nous vous expliquons à quoi cela sert.

La sécurité informatique est ou devrait être une priorité pour tous les utilisateurs. Lorsque vous accédez à un ordinateur que nous possédons, le premier écran qui apparaît après l’avoir allumé est l’écran d’accès, où il nous est demandé de saisir nos informations d’identification pour nous connecter.

Les identifiants de connexion sont généralement un mot de passe ou un code PIN, ce processus de connexion peut sembler sécurisé. Mais la réalité est que ce n’est pas parfait, car une fois que nous accédons à notre compte, si nous avons une sorte de logiciel espion ou de logiciel malveillant sur notre ordinateur, tout cela accédera également à notre compte.

Windows a créé un moyen d’éviter ce problème et il s’appelle “Connexion sécurisée”, il a un nom plus qu’explicatif et ce qu’il fait est d’ajouter une couche de sécurité physique à la connexion. L’activer nécessite une série d’étapes concrètes, mais il est recommandé si nous avons du matériel important dans notre équipe et que nous ne voulons pas qu’il tombe entre de mauvaises mains.

Connexion sécurisée

Tout d’abord, la connexion sécurisée est activée à l’aide d’une commande que vous saisissez dans le menu Exécuter de Windows. La commande est “netplwiz”Sans les guillemets, pour que le menu Windows apparaisse, il suffit d’appuyer sur Windows + R. Une fois ce menu affiché, copiez ou tapez netplwiz et une nouvelle fenêtre s’ouvrira.

La fenêtre qui s’ouvre s’appelle « Comptes d’utilisateurs » et affiche à la fois les utilisateurs enregistrés sur cet ordinateur et les ordinateurs qu’ils administrent. Le premier onglet ne nous intéresse pas trop, le second est le plus important. Cet onglet s’appelle “Options avancées” et c’est là que nous trouverons ce dont nous avons besoin pour activer le démarrage sécurisé.

Une fois dans cet onglet, trois options s’afficheront : mots de passe, administration avancée des utilisateurs et la dernière est la connexion sécurisée. Dans ce dernier, c’est là que se trouve le paramètre que nous devons activer, il s’appelle “Demander aux utilisateurs d’appuyer sur Ctrl + Alt + Suppr” et une fois qu’il est marqué, la connexion sécurisée aura été activée.

Après avoir activé cette mesure de sécurité, à chaque fois que l’ordinateur est allumé, il sera nécessaire d’appuyer sur la combinaison de touches Ctrl + Alt + Suppr pour faire apparaître le menu du mot de passe pour se connecter.. Cela ne permet à aucun programme d’accéder à la connexion, car les programmes malveillants ne peuvent pas générer cette combinaison de touches, car elle est physique.

Cela peut être une étape supplémentaire lors de la connexion à un ordinateur, mais au moins cela donne l’assurance qu’aucun type de logiciel malveillant ou de logiciel espion ne pourra mettre la main sur les informations d’identification d’accès.. Bien sûr, ce n’est pas une panacée et il est toujours conseillé d’avoir un antivirus installé sur son ordinateur.