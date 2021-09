Qu’est-ce que la COP26 et pourquoi est-elle importante ? 10z viral

Boris Johnson rencontre Joe Biden à la Maison Blanche avant le sommet sur le climat COP26 (Photo: AP)

Avant le sommet sur le climat COP26, les dirigeants mondiaux se réunissent pour des discussions préliminaires sur le changement climatique mondial.

Étant donné qu’il s’agit d’un événement qui rassemble des centaines de personnes en politique pour une cause qui en vaut la peine, c’est quelque chose qui demande beaucoup de planification et de préparation.

Mais qu’est-ce que la COP26 – et pourquoi fait-elle plus souvent les gros titres ?

Nous avons décomposé tous les détails essentiels ci-dessous…

Qu’est-ce que la COP26 ?

Pendant près de trois décennies, presque tous les pays du monde ont été réunis par l’ONU pour une discussion annuelle sur le climat mondial.

Ces sommets sont également connus sous le nom de « Conférence des parties », souvent converti en l’acronyme « COP ».

Alors que ces discussions étaient au départ plutôt une question marginale dans les années 90, la sévérité croissante du changement climatique a fait qu’il est devenu une priorité mondiale.

2021 marque la 26e année de la conférence, la réunion de l’année dernière ayant été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le dernier sommet de ce genre a eu lieu à Madrid, en Espagne, fin 2019.

La COP26 verra des représentants du monde entier descendre à Glasgow (Photo : ./iStockphoto)

Où se tiendra la COP26 – et pourquoi ?

Cette année, la COP aura lieu à Glasgow. Le Royaume-Uni étant désormais président de la COP, cela signifiait que l’une des nombreuses villes du pays accueillerait la grande affaire, qui verra les dirigeants mondiaux arriver en Écosse aux côtés de dizaines de milliers de négociateurs, de représentants du gouvernement, d’entreprises et de citoyens pendant douze jours de discussions.

Bien que Londres soit la capitale du Royaume-Uni, Glasgow a longtemps été considérée comme l’un des principaux lieux d’événements culturels.

Selon le conseil municipal de Glasgow, « Glasgow a été choisie par le Royaume-Uni pour accueillir la COP26 en raison de son expérience dans l’organisation d’événements de classe mondiale, de son engagement en faveur de la durabilité et de ses installations de premier ordre ».

De plus, la ville écossaise a récemment obtenu le statut de Global Green City et s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 – c’est tout à fait approprié !

Le changement climatique est plus que jamais une préoccupation urgente

Pourquoi la COP26 est-elle importante ?

Ce sommet climatique particulier a beaucoup de poids car les objectifs précédents pour améliorer la crise climatique sont révisés ici.

En 2015, la COP21 a eu lieu à Paris et les participants ont convenu de travailler ensemble pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, avec un objectif de 1,5 degrés. Connu sous le nom d’Accord de Paris, cet accord a été conçu comme un moyen de s’adapter aux impacts du changement climatique.

Près de 200 pays ont pris la décision de viser une limite de 1,5 degré de réchauffement climatique, car chaque fraction d’un degré d’augmentation de la chaleur entraînera la perte de beaucoup plus de vies, ainsi que l’impact sur les moyens de subsistance.

Le Royaume-Uni était le 111e pays à ratifier l’accord de Paris sur le climat, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Boris Johnson, signant les documents.

Les pays ont également accepté de débloquer de l’argent pour y parvenir et se sont engagés à présenter des plans nationaux indiquant de combien ils réduiraient leurs émissions.

Les incendies de forêt en Californie sont souvent attribués au changement climatique (Photo : .)

De plus, ils ont convenu de revoir et de mettre à jour le plan tous les cinq ans.

La COP de cette année est importante car c’est l’année où tous les pays réfléchiront sur la façon dont ils ont atteint ces objectifs, et soumettront leurs objectifs à long terme.

Malheureusement, les engagements pris à Paris ne sont pas parvenus à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce qui signifie que les années qui approchent de 2030 seront cruciales.

Avec la COP26, les pays doivent aller beaucoup plus loin qu’ils ne l’ont fait pour conserver l’espoir de maintenir la hausse des températures à 1,5.

L’année dernière, le gouvernement britannique a annoncé son objectif officiel de réduire les émissions de 68 % d’ici 2030.



PLUS : Le YouTuber Jack Harries appelle à une « prise de conscience collective » sur le changement climatique avant la COP26



À SAVOIR : Changement climatique : que puis-je faire ? 13 habitudes quotidiennes de la compensation carbone aux repas végétaliens

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();