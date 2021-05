Qu’est-ce que la crypto Ergo (ERG)? 7 choses que les ergonautes potentiels doivent savoir

Ergo (CCC:ERG-USD) est une autre crypto qui suscite l’intérêt des investisseurs dans l’espace.

Source: Yevhen Vitte / Shutterstock.com

Voici ce que les traders de crypto potentiels doivent savoir sur Ergo.

Selon la crypto Twitter (NYSE:TWTR), il exploite «une plateforme #DeFi sans compromis». La biographie Twitter mentionne également la possibilité de «créer des dApps et des contrats intelligents hautement sécurisés» ainsi qu’une suite d’outils de confidentialité. Tout comme avec de nombreux autres cryptos, il est possible d’exploiter ERG. Cependant, il présente certains avantages par rapport à ses rivaux. Par exemple, la crypto est configurée de manière à éviter que les individus ne soient éclipsés par les fermes minières. Il est également conçu pour une exploitation minière plus efficace, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront pas besoin de GPU coûteux pour l’exploiter. Il existe un guide pratique pour la configuration de l’exploitation minière d’ERG sur ce lien pour ceux qui sont intéressés.

Charles Hoskinson, le co-fondateur d’Ethereum (CCC:ETH-USD), ainsi que le fondateur et PDG d’IOHK, a déclaré ce qui suit à propos d’Ergo à CoinTelegraph.

«C’est l’une des crypto-monnaies les plus révolutionnaires jamais construites. Vous avez tellement d’idées folles comme des puzzles non externalisables et des protocoles sigma et l’élagage de la blockchain et des chaînes à rouleaux. Tous ces trucs dingues. Il a même une preuve d’absence de prémine.

Le soutien à Ergo se répand également sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter l’a qualifié de «couteau suisse de l’écosystème $ ADA» tout en notant qu’il est toujours «tellement underground en ce moment».

L’ERG était en hausse de 18,5% sur une période de 24 heures mercredi matin. Il est également en hausse de 2 087,7% depuis le début de l’année.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/what-is-ergo-erg-crypto-7-things-for-potential-ergonauts-to-know/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC