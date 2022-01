Qu’est-ce que la crypto-monnaie et comment ça marche ?

En termes simples, la crypto-monnaie est une monnaie numérique utilisée pour acheter des biens en ligne. Il utilise une cryptographie puissante et un registre en ligne pour garantir des transactions sécurisées. Le seul inconvénient de la crypto-monnaie est qu’elle n’est pas réglementée. En conséquence, les spéculateurs peuvent faire monter les prix en flèche en les faisant circuler parmi un certain nombre d’investisseurs. Dans cet article, nous discuterons de son fonctionnement et des principales différences entre celui-ci et les devises traditionnelles. Vous pouvez également trouver des critiques sur etoro lire cette critique etoro.

Qu’est-ce que la crypto-monnaie

Une crypto-monnaie peut être décrite comme un type de monnaie numérique. La valeur d’une crypto-monnaie dépend du montant d’argent qui est émis. La valeur d’une crypto-monnaie n’est liée à aucune société ou devise sous-jacente. Au lieu de cela, il est lié à l’appétit de l’investisseur.

À l’instar des actions, les crypto-monnaies n’ont pas de société ou de gouvernement sous-jacent. À ce titre, leur valeur est liée à l’intérêt des investisseurs. Bitcoin est la crypto-monnaie la plus couramment utilisée. Cependant, c’est loin d’être la seule crypto-monnaie. La majorité des gens l’utilisent comme un actif d’investissement. Il peut faire partie d’un portefeuille bien équilibré. Ses caractéristiques uniques incluent l’anonymat et le potentiel de croissance rapide. De plus, étant donné que les crypto-monnaies fonctionnent en dehors du cadre gouvernemental traditionnel, elles ne sont pas soumises à des gels ou à des restrictions.

De plus, les applications d’investissement courantes offrent désormais la possibilité d’acheter des crypto-monnaies. De plus, il existe des plateformes de trading en ligne spécialisées dans la crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est un registre numérique enregistré par un réseau d’ordinateurs. Tous ces ordinateurs sont contrôlés par un logiciel décentralisé. Ceux qui souhaitent utiliser une crypto-monnaie pour faire des dons doivent passer par un processus d’authentification à deux facteurs.

Cela signifie qu’un utilisateur doit entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe afin de terminer une transaction. Ce processus garantit l’anonymat des utilisateurs.

Système d’égal à égal

La crypto-monnaie est un système de trésorerie numérique qui ne dépend pas des banques pour vérifier les transactions. Il fonctionne en permettant aux individus de stocker et d’échanger un ensemble d’actifs numériques. Il s’agit d’un système peer-to-peer.

Chaque transaction est une entrée numérique dans un grand livre public. Ceux qui utilisent un portefeuille de crypto-monnaie stockent la crypto-monnaie dans un portefeuille numérique. Ces paiements sont vérifiés à l’aide d’un codage avancé.

La principale différence entre la crypto-monnaie et la monnaie traditionnelle réside dans la façon dont elles sont utilisées. En crypto-monnaie, vous pouvez échanger une crypto contre des biens et services en ligne. De nombreuses entreprises ont créé leur propre monnaie. Ils émettent des jetons qui peuvent être échangés contre des services spécifiques.

La monnaie est construite sur la technologie blockchain. Il s’agit d’un système décentralisé et sécurisé où chaque transaction est enregistrée. Sa sécurité le rend attrayant pour la plupart des utilisateurs.

La crypto-monnaie a du potentiel

Parce que les crypto-monnaies sont décentralisées, elles ont le potentiel de perturber de nombreuses industries. Parce qu’elles utilisent une technologie décentralisée, les crypto-monnaies sont décentralisées et s’exécutent sur un grand livre public distribué appelé blockchain.

Une blockchain est la base de données centrale de toutes les transactions de crypto-monnaie. Il n’y a pas de banque centrale ni de tiers de confiance pour assurer l’intégrité des transactions. La blockchain fournit un système d’échange sécurisé et privé.

Mais un facteur important des crypto-monnaies est leur manque de protection des consommateurs. Un consommateur ne peut pas utiliser la même carte prépayée pour un autre que dans un compte classique.

Vie privée

En tant que monnaie numérique, la crypto-monnaie n’est pas réglementée par les gouvernements. Pour cette raison, il est plus anonyme et offre aux consommateurs une confidentialité. Il dispose également d’une alimentation fixe. Bien que cela puisse le rendre attrayant pour les spéculateurs, ce n’est pas pour tout le monde. Plusieurs entreprises acceptent désormais la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Actuellement, il est largement utilisé comme monnaie alternative et comme investissement spéculatif.

Technologie Blockchain

La technologie Blockchain est la clé de la crypto-monnaie. Il enregistre toutes les transactions qui ont lieu dans l’espace numérique. L’ensemble du processus est décentralisé et chaque transaction nécessite un processus d’authentification à deux facteurs. Il peut s’agir d’un mot de passe, d’un nom d’utilisateur ou d’un SMS. Il n’y a pas de contrôle de la banque centrale ou du gouvernement sur les crypto-monnaies, ce qui signifie que le processus est totalement transparent. Il y a un certain nombre d’avantages à utiliser la crypto-monnaie.

Sécurité avec la crypto-monnaie

Les transactions sont vérifiées à l’aide d’un codage avancé pour garantir leur authenticité. Le cryptage garantit que les données personnelles ne sont pas compromises. Il convient de noter que le processus de transaction est complètement transparent et décentralisé, ce qui le rend plus sûr que d’autres formes de transactions financières.

Le processus d’authentification à deux facteurs garantit l’anonymat de l’utilisateur. Ce processus garantit qu’il n’y a pas d’accès non autorisé à un compte ou à des transactions. De plus, cette technologie garantit qu’il n’y a pas de fraude ou de vol en offrant un stockage sécurisé pour toutes les crypto-monnaies.

La nature décentralisée de la crypto-monnaie assure la sécurité des utilisateurs, des banques et des commerçants. La sécurité passe également par la limitation de l’exposition aux risques aux facteurs externes tels que l’inflation, les changements de législation, etc.

Conclusion

La crypto-monnaie est une technologie relativement nouvelle qui a connu un essor ces dernières années. Il est décentralisé, ce qui signifie qu’il ne dépend d’aucune autorité centralisée pour assurer son intégrité et sa sécurité. Cela signifie qu’il n’y a pas de frais ni d’interférence de tiers lorsque vous utilisez la crypto-monnaie pour les transactions.

L’absence de réglementation gouvernementale rend les crypto-monnaies plus anonymes que les méthodes de paiement en ligne traditionnelles. Les crypto-monnaies ont également une offre fixe qui peut les rendre attrayantes pour les spéculateurs qui cherchent à investir sur ce marché en hausse tout en pouvant dépenser leur devise avec certains détaillants qui acceptent les devises numériques comme options de paiement.

