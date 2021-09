Qu’est-ce que la crypto Smooth Love Potion (SLP) et où pouvez-vous l’acheter ?

Les créateurs de jetons non fongibles (NFT) continuent de sortir des sentiers battus avec chaque nouveau projet qui se présente. L’un des plus grands innovateurs de l’espace en termes de combinaison de crypto et de NFT est Potion d’amour douce (CCC :SLP-USD). Le jeton SLP est l’un des plus gros alt-cryptos à l’heure actuelle, capitalisant sur la tendance NFT avec un produit qui n’est proposé nulle part ailleurs. Compte tenu du modèle interactif du réseau et de sa valeur potentiellement lucrative, il n’est pas étonnant que les investisseurs cherchent où acheter leur propre crypto Smooth Love Potion (SLP).

Source : Shutterstock

Pour comprendre Smooth Love Potion, vous devez d’abord savoir ce que Axie Infini (CCC :AXS-USD) est. Axie Infinity est un jeu en ligne de style combat d’arène dans lequel les utilisateurs collectent et échangent des créatures appelées “Axies” avec lesquelles ils peuvent combattre d’autres joueurs. Ce qui est si intéressant dans le jeu, c’est qu’il est basé sur NFT, permettant aux utilisateurs d’avoir des objets complètement uniques avec lesquels jouer.

Chaque Axie est son propre NFT, ce qui le rend entièrement unique au joueur qui le possède. Ces Axies sont échangés sur un marché à l’aide de tokens AXS. Ces Axies sont la pierre angulaire du jeu ; les joueurs les entraînent au combat tout en pratiquant d’autres activités telles que la chasse au trésor. Pendant que les Axies s’entraînent, les utilisateurs gagnent des jetons SLP.

Comment le facteur cryptographique Smooth Love Potion (SLP) s’intègre-t-il dans le réseau Axie Infinity ?

La crypto Smooth Love Potion (SLP) existe à la place des points d’expérience traditionnels. SLP a une valeur réelle et c’est un actif négociable. C’est également un grand moteur de la communauté Axie Infinity en permettant aux utilisateurs de créer des NFT uniques à échanger. En utilisant SLP, les utilisateurs peuvent « reproduire » leurs Axies jusqu’à sept fois chacun, créant à chaque fois un jeton plus unique que le précédent. Ces NFT peuvent ensuite être utilisés ou achetés et vendus à profit sur le marché.

Étant donné que SLP est une récompense dans le jeu, les utilisateurs peuvent la générer gratuitement simplement en jouant au jeu. Étant donné que la quantité de SLP requise pour élever des échelles Axies avec chaque nouveau jeton frappé, il devient souvent difficile d’obtenir suffisamment de SLP pour élever de nouveaux Axies. Ainsi, il existe un marché pour la vente de SLP pour les utilisateurs qui n’ont pas le temps pour tout ce travail.

Le marché des jetons SLP est exigeant ; plus de 100 millions de dollars de volume de transactions ont eu lieu au cours des dernières 24 heures. Et avec le bas prix de 8 cents, il est facile de ramasser beaucoup de SLP pour s’y accrocher. Les investisseurs qui souhaitent investir dans leur propre SLP ont un certain nombre d’options à exploiter. Le plus souvent, le jeton voit le commerce sur Binance (CCC :BNB-USD), le plus grand échange cryptographique. Cependant, les investisseurs peuvent également se tourner vers des bourses comme Gémeaux, KuCoin et Gate.io acheter leur propre SLP.

