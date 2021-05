Qu’est-ce que la culture Twitter? Découvrez les résultats attachants de la nouvelle fonctionnalité d’image de Twitter.

Twitter a récemment apporté un petit mais frappant changement à son interface: il a changé le rapport hauteur / largeur des images recadrées sur les flux mobiles des utilisateurs, ce qui signifie que de nombreuses photos qui seraient généralement recadrées peuvent désormais être affichées dans leur intégralité.

Le changement soudain – l’un parmi une série de changements que Twitter a commencé à tester en mars – a donné à de nombreuses personnes l’impression que le site de médias sociaux avait supprimé le recadrage automatique des images du jour au lendemain. (En réalité, l’ancien taux de recadrage est toujours en vigueur sur les navigateurs de bureau, et le recadrage se produit toujours sur mobile mais dans un rapport différent.) Une fois que les utilisateurs ont commencé à le remarquer, des célébrations ont suivi, avec une vague de partage d’art, de création de mèmes, et nervures douces. La réponse fournit une leçon intéressante sur la façon dont nous utilisons les médias sociaux et sur les raisons pour lesquelles ces changements inattendus deviennent souvent des opportunités vitales pour le renforcement de la communauté.

Bienvenue à la soirée artistique verticale!

Deux des vérités fondamentales sur les médias sociaux modernes sont que chaque plate-forme a ses propres particularités et que différentes communautés d’utilisateurs évoluent et transforment ces caractéristiques de manière à rendre chaque plate-forme unique. Qu’elles soient appréciées, les fonctionnalités principales (telles que la brièveté globale de Twitter) ou les inconvénients que les utilisateurs doivent contourner (comme l’absence de bouton d’édition de Twitter), c’est la façon dont les utilisateurs d’une plate-forme réagissent et incorporent ces caractéristiques dans leur vie quotidienne qui compte .

Sur Tumblr, par exemple, les utilisateurs ont fait évoluer le «gifset», un ensemble d’images animées imbriquées qui racontent une histoire et ne pourraient vraiment exister qu’en tant qu’entité créative sur Tumblr. Sur Vine, le fait qu’une vidéo ne pouvait durer que six secondes est devenu la cheville ouvrière de toute la plate-forme, engendrant un nouveau support de microvidéos qui continue de façonner la culture Internet. L’une des qualités déterminantes de TikTok est la possibilité de réutiliser l’audio des vidéos de quelqu’un d’autre; alors que de nombreux sites permettent des remixes, les utilisateurs de TikTok, s’appuyant sur des applications antérieures telles que Musical.ly (qui a fusionné avec TikTok en 2018), utilisent régulièrement l’art original de chacun comme base pour de glorieuses chaînes de duos, de chœurs virtuels et d’autres créations vocales. .

Des fonctionnalités et des bizarreries moins populaires peuvent unir de manière fiable toute une communauté à se plaindre. Sur Twitter, les utilisateurs ont passé des années à faire pression pour un recadrage d’image qui fonctionne correctement.

Twitter a commencé à recadrer les photos vers 2014, lorsqu’il a introduit différents rapports hauteur / largeur par défaut que les utilisateurs peuvent appliquer à leurs propres photos lors du téléchargement. À un moment donné en 2015, il a annoncé qu’il supprimerait complètement le recadrage d’image; il a ensuite renié cette décision et, en 2018, il utilisait la détection d’images par IA pour recadrer automatiquement les images que les gens ajoutaient à leurs tweets, au grand dam.

Jusqu’à ce changement récent, la fonction de recadrage automatique forçait généralement toutes les images, indépendamment de leur taille et du cadrage d’origine, à une orientation paysage, coupant souvent les photos de manière imprévisible et parfois absurde. Le désir de contourner le recadrage Twitter est devenu si fort que des didacticiels élaborés ont émergé expliquant exactement comment recadrer et afficher les images afin qu’elles s’affichent dans leur intégralité sans être placées sur le bloc de coupe algorithmique.

Une autre façon dont les utilisateurs de Twitter ont évolué et se sont adaptés à la culture est le “ouvert à la surprise!” meme, où ils publient stratégiquement des photos (sachant que Twitter recadrera les meilleures parties) et invitent les autres à cliquer sur la version complète pour une «surprise». Par example:

Cliquer sur la photo révèle une multitude de chatons – surprise!

La culture Twitter étant bien établie comme source à la fois d’hilarité sans fin et de petite gêne, le changement de rapport hauteur / largeur est rapidement devenu un motif de célébration. Alors que certains utilisateurs ont naturellement pleuré le succès pour le «ouvrir à la surprise!» meme, la conversation sur la nouvelle culture d’image s’est répandue sur la plate-forme, avec des tendances telles que «RIP Twitter crop» et #VerticalArtParty gagnent du terrain.

Il est temps pour une #VerticalArtParty! Publiez votre art vertical qui a été abattu par Twitter crop! Celui-ci est un vieux crayon à moi. J’ai mal orthographié mon nom de famille dessus parce que je l’ai fini après une nuit blanche. pic.twitter.com/oXTLe635fZ – Karla Ortiz (@kortizart) 5 mai 2021

Pour être clair, le site n’a pas réellement supprimé la récolte; cela a simplement changé le rapport hauteur / largeur, ce qui signifie que des cultures difficiles peuvent encore se produire.

Twitter

Ou peut-être, selon votre point de vue, c’est toujours un cadeau amusant:

Et comme le nouveau taux de récolte ne s’applique encore qu’aux navigateurs mobiles et non portables pour le moment, la question de la présentation est toujours une source de frustration pour de nombreux artistes. Par example:

Les gens ont déjà commencé à mettre à jour leurs directives d’image, qui sont très importantes pour les artistes visuels qui utilisent Twitter, pour s’adapter au nouveau ratio de récolte. On ne sait pas si le changement récent est permanent, si d’autres changements sont à venir ou quand, le cas échéant, le nouveau ratio sera appliqué aux navigateurs de bureau. Pourtant, il y a une autre raison cruciale de célébrer le changement.

Le nouveau ratio de récolte peut aider à combattre les tendances racistes dans l’IA de Twitter

La fonction de recadrage d’image automatique de Twitter est censée détecter de manière algorithmique le sujet d’une photo avant de la recadrer. Mais le jugement de son IA est souvent révélateur.

Parfois, les résultats sont drôles. Considérez cette photo de la star indomptée Xiao Zhan s’éloignant de la caméra, que l’algorithme a rognée de manière très précise:

Twitter

Mais comme certains utilisateurs l’ont périodiquement souligné, il existe de très sérieux biais à l’œuvre dans l’algorithme de mise au point automatique que Twitter utilise: comme beaucoup d’autres algorithmes, il a tendance à être raciste. Les gens ont commencé à remarquer et à tester son fonctionnement en septembre 2020, et ils ont démontré à plusieurs reprises que l’algorithme par défaut montrait les Blancs plutôt que les Noirs.

Le tweet ci-dessous montre l’algorithme de Twitter recadré automatiquement deux images pour afficher la personne à la peau plus claire, à chaque fois dans les cas où elles sont affichées aux extrémités opposées d’une photo prise en orientation portrait:

Voici les images originales non recadrées de ce tweet:

Twitter s’est automatiquement concentré sur l’homme à la peau plus claire des deux photos.

En réponse aux tweets évoquant ces exemples de préjugés raciaux, un porte-parole de Twitter s’est excusé et a promis que le site continuerait à pirater l’algorithme, notant: «Il ressort clairement de ces exemples que nous avons plus d’analyses à faire.»

Le ratio de récolte récemment révisé semble être le résultat direct de la promesse de Twitter de travailler à la recherche d’une solution, car de nombreux utilisateurs ont rapidement spéculé.

Hé, pensez-vous que Twitter a supprimé le recadrage parce qu’il leur a fallu 6 mois pour essayer de résoudre le problème de racisme de l’ancien recadrage et a finalement dit “putain, ne peut pas rogner les visages noirs si vous ne recadrez pas en premier lieu” – Anosognosiogenèse (@pookleblinky) 7 mai 2021

On ne sait pas si le nouveau ratio de récolte a réellement résolu le problème du biais de détection automatique. Différents utilisateurs obtiendraient des résultats différents lors du téléchargement d’images plus anciennes destinées à tester l’algorithme.

Il ne nous reste donc qu’une plate-forme imparfaite mais aussi en évolution – et c’est lorsque Twitter est en mouvement que nous avons un aperçu de ce qui unit vraiment une communauté Internet.

Le recadrage d’image mis à jour a donné à de nombreux utilisateurs de Twitter un moment de connexion

Je n’avais pas réalisé que la «récolte Twitter» était un point de discorde pour tant de gens. – Kelechi (@heykelechi) 6 mai 2021

Il n’est pas vraiment surprenant que tant de gens se soucient si profondément de la culture Twitter, si vous pensez à la plate-forme non pas comme un tas de code mais comme un village. Les habitants de ce village ont tous leurs griefs spécifiques sur la vie du village – mais partager ces griefs et ces joies occasionnelles avec leurs voisins fait partie de ce qui fait que le village se sent comme à la maison.

Il n’est pas nécessaire d’être un artiste ou un photographe pour comprendre que lorsque des milliers d’artistes inondent les rues virtuelles de Twitter avec des effusions de créativité, le tout en réponse à un changement de code relativement banal, il ne s’agit pas vraiment de quelques pixels supplémentaires. Bien sûr, il s’agit en partie de la satisfaction de pouvoir publier de grandes images, mais aussi de tout le monde qui vit le même changement et d’avoir quelque chose à célébrer ensemble.

Cette collectivité partagée sous-tend une grande partie d’Internet. Pour le meilleur ou pour le pire, le désir de faire ce que tout le monde fait est un facteur de motivation clé derrière la propagation des mèmes: vous voyez quelqu’un faire un mème, vous voulez faire une version du mème, et le mème se propage.

Ce principe ne s’applique généralement pas aux changements de codage sur une plate-forme de médias sociaux, mais peut-être qu’il le devrait. Comme je l’ai dit ci-dessus, les communautés Internet se construisent autour des particularités et du caractère unique de chaque plate-forme. Ainsi, lorsque ces choses changent, la communauté entre dans un moment de flux où elle peut choisir comment réagir. Répondra-t-il par des réactions négatives, une vague de plaintes, un exode massif? Ou la communauté va-t-elle s’ajuster et s’adapter?

Dans le cas du nouveau ratio de récolte de Twitter sur mobile, les gens ont trouvé une occasion de communion, un événement rare à une époque où le discours des médias sociaux est de plus en plus polarisé. Plus de pixels apparaissant sur les écrans de téléphone des gens sont devenus un moyen de trouver une connexion – et de présenter des œuvres d’art magnifiques, bien sûr.

Twitter est une plateforme éphémère, avec une continuité et un consensus soutenus par des retweets, des hashtags et des mèmes. Bien qu’il ne soit généralement pas un référentiel de débats culturels nuancés, le site offre souvent une grande beauté, que ce soit à travers des vidéos virales d’animaux de compagnie, des photographies époustouflantes ou des œuvres d’art fascinantes.

Il est significatif que de nombreux utilisateurs de Twitter se soient ralliés à une culture d’image mise à jour comme exemple de changement positif: même lorsque la communauté du site ne peut s’entendre sur rien d’autre, elle peut généralement convenir que plus d’art et de créativité est une bonne chose. La nouvelle capacité à mieux montrer que l’art et la créativité est une victoire inattendue pour nous tous.