Qu’est-ce que la DDR5 ? La mémoire PC de nouvelle génération expliquée

Les sauts générationnels dans la mémoire du PC n’arrivent pas aussi rapidement que de nombreuses autres innovations technologiques. Environ sept ans après l’annonce de la DDR4, la prochaine génération de mémoire PC, la DDR5, est enfin là. Lors du lancement du processeur Intel Alder Lake de 12e génération, la DDR5 a obtenu du temps d’antenne, nous donnant un aperçu de ce que nous pouvons attendre de la prochaine génération de RAM pour PC.

Comme il s’agit d’une nouvelle norme, il y a beaucoup de nouveautés à apprendre sur la DDR5. C’est évidemment une amélioration par rapport à la dernière génération en termes de vitesse, mais il y a aussi d’autres différences significatives. Voici tout ce que vous devez savoir sur la DDR5.

Qu’est-ce que la DDR5 ?

La DDR5 est la dernière génération de mémoire PC, également communément appelée RAM. Il s’agit de la cinquième génération de mémoire à accès aléatoire dynamique synchrone à double débit (DDR SDRAM) – une partie essentielle du matériel PC chargée de stocker toutes vos applications et jeux en cours d’exécution. En tant que mise à niveau générationnelle, il apporte des améliorations clés par rapport à la dernière génération en termes de bande passante mémoire, de capacité et de consommation d’énergie par rapport à la spécification DDR4 de dernière génération.

DDR5 vs DDR4 – Comment est-ce mieux ?

La question évidente avec la DDR5 est de savoir à quel point est-elle meilleure que la DDR4 ? Voici les principales différences entre les deux.

Performance

Pour commencer, la bande passante de base de la DDR5 augmente de 50 %, passant de 3 200 MT/s (méga transferts par seconde) à 4 800 MT/s de la DDR4. Le potentiel à long terme est encore plus élevé, avec une bande passante pouvant culminer à 8 400 MT/s une fois le kit le plus rapide arrivé. Voir le graphique ci-dessus de Micron à titre d’exemple. Ceci est accompli, en partie, grâce à la prise en charge de vitesses d’horloge beaucoup plus élevées avec le passage à la nouvelle norme.

Bien sûr, il existe déjà des modules DDR4 qui vont jusqu’à 5 333 MT/s, mais ceux-ci sont overclockés au-delà des limites typiques de la DDR4. Les overclocks DDR5 nous amèneront bien au-delà de cette marque dans un avenir pas si lointain. Cependant, dans un avenir immédiat, il ne semble pas y avoir beaucoup de différence de vitesse réelle entre les deux normes à des fréquences similaires. Les sauts de performances les plus importants se produiront à mesure que la DDR5 mûrira et que les vitesses seront beaucoup plus élevées.

En ce qui concerne la latence, il n’y a pas encore beaucoup de données disponibles, mais il semble que les modules de prochaine génération auront des chiffres de latence un peu plus lents que la DDR4. Bien que des vitesses d’horloge DDR5 plus rapides devraient signifier que ce n’est pas un problème notable en dehors de certains repères synthétiques.

Capacité

La DDR5 offre également une grande amélioration de la capacité. Avec la DDR4, la capacité maximale d’une clé (alias une DIMM) est de 64 Go, 32 Go étant l’option haute capacité la plus couramment disponible. La DDR5 porte cela jusqu’à 128 Go par clé. Bien que les fabricants proposeront certainement également des clés RAM DDR5 de capacité inférieure, nous pouvons certainement nous attendre à ce que cette nouvelle génération augmente la capacité typique que nous voyons dans les nouveaux systèmes à l’avenir.

Coût

La DDR5 est toute nouvelle en ce moment, elle va donc coûter considérablement plus cher que la RAM DDR4 pendant un certain temps. Une fois que l’adoption massive aura lieu, cette RAM de nouvelle génération deviendra de moins en moins chère, comme toutes les générations précédentes. Il est probable qu’il restera légèrement plus cher que le prix d’adoption massive des modules DDR4, mais il sera probablement à un prix raisonnable pour une mise à niveau dans les années à venir. À l’heure actuelle, cependant, il existe une prime notable attachée à la DDR5.

Quoi d’autre de nouveau dans la DDR5 ?

La DDR5 présente une nouvelle architecture d’alimentation qui déplace la régulation de tension, auparavant située sur la carte mère, vers le module lui-même. Cela améliore la distribution d’énergie du système, mais augmente la production de chaleur potentielle sur le module. Cependant, les clés RAM de nouvelle génération, en particulier celles destinées à des performances plus élevées, seront livrées avec des solutions de refroidissement selon les besoins. La nouvelle génération réduit également la tension de 1,2 V à 1,1 V, ce qui se traduit par une consommation électrique réduite.

Vous bénéficiez également d’un contrôle de correction d’erreur (ECC) intégré, mais cela ne couvre que les données sur le module lui-même. En comparaison, l’ECC traditionnel couvre l’intégralité du pipeline de données. La DDR5 reçoit également une détection de présence série (SPD) améliorée, ouvrant la voie à une implémentation RVB affinée, ce qui est un ajout intéressant.

Faut-il passer à la DDR5 ?

La DDR5 est très nouvelle en ce moment. Cela, combiné à la pénurie continue de puces, signifiera que la RAM DDR5 sera très chère pendant un certain temps, ainsi que difficile à trouver. Ce ne sera pas une mise à niveau urgente pour la plupart des gens en ce moment, et les options, au début, seront très limitées. De plus, une mise à niveau n’est pas nécessairement aussi simple que l’achat de clés RAM.

Pour passer à la DDR5 dès maintenant, vous aurez besoin d’un nouveau processeur, d’une nouvelle carte mère et des clés RAM DDR5. Les options de processeur et de carte mère sont actuellement limitées aux puces Intel de 12e génération et à une carte mère compatible Z690. AMD n’a pas encore de matériel pris en charge, mais nous nous attendons à ce que la prise en charge de la DDR5 arrive avec la prochaine génération de processeurs Ryzen – Zen 4. Ceux-ci feront leurs débuts en 2022.

Les clés RAM DDR5 sont actuellement disponibles auprès de fabricants tels que Adata, Crucial, Corsair, GeIL, G.Skill, OLOy, Team Elite et quelques autres. Cependant, ils ont des quantités très limitées et les prix sont élevés.

Selon votre système, vous devrez peut-être également mettre à niveau votre alimentation pour accueillir le nouveau processeur, la carte mère et la RAM, si le bloc d’alimentation actuel ne répond pas aux exigences. Cela augmentera également les coûts de mise à niveau.

L’avenir de la DDR5

La DDR5 va être la nouvelle norme à l’avenir, mais ce n’est pas l’une de ces choses que vous devez immédiatement acheter. Les générations DDR durent généralement 5 à 7 ans. Le matériel hautes performances arrive généralement sur les étagères vers le milieu du cycle de vie. En tant que tel, nous pouvons nous attendre à de nombreux développements autour de cette nouvelle génération de mémoire dans les 2-3 prochaines années.

Cela signifie des modules overclockés, de meilleures implémentations RVB et, surtout, des prix plus bas. Vous aurez également plus d’options en termes de support matériel, le matériel AMD rejoignant les rangs. Une prise en charge matérielle plus large est quelque chose dont la DDR5 doit mûrir en tant que norme et la rendre digne d’une mise à niveau.

