Qu’est-ce que la fête de l’indépendance et pourquoi le 4 juillet est-il important ? 10z viral

Aujourd’hui – le 4 juillet – est un jour férié fédéral connu sous le nom de jour de l’indépendance aux États-Unis.

Il y aura beaucoup de battage autour de la journée de l’autre côté de l’étang – pensez aux feux d’artifice et à beaucoup d’étoiles et de rayures – mais pas tellement ici (pour des raisons qui deviendront claires plus loin dans l’article).

Si vous ne pensez toujours au film de Will Smith que lorsque vous entendez les mots « Independence Day », voici l’histoire que vous devez savoir…

Qu’est-ce que le jour de l’indépendance?

Le 4 juillet 1776, la déclaration d’indépendance est approuvée par le Congrès continental.

Il s’agissait d’une lettre envoyée au roi George III expliquant officiellement pourquoi le Congrès continental avait voté pour déclarer l’indépendance de l’Empire britannique.

Il était destiné à justifier une révolte contre les Britanniques avec une liste d’accusations contre le roi George III.

Il célèbre la terre des libres et la maison des braves. (Photo : .)

Les principaux problèmes étaient la fiscalité et le manque de contrôle sur leurs affaires, et cette déclaration marqua le début d’une guerre d’indépendance contre les Britanniques.

De nos jours, le Jour de l’Indépendance est une célébration nationale aux États-Unis, avec des proches qui se réunissent souvent pour profiter de barbecues, de pique-niques et de défilés.

D’autres activités typiques incluent des compétitions de dégustation de hot-dogs ou de pastèques, des matchs de baseball et des feux d’artifice.

Burgers, barbecues et bières pourraient être à l’ordre du jour si vous avez des amis ou de la famille américains. (Photo : .)

L’intention est de célébrer la tradition américaine de liberté politique et la liberté que la nation cherche à symboliser et à incarner à ce jour.

Au Royaume-Uni, nous ne fêtons pas officiellement le 4 juillet, car c’est évidemment le jour où les États-Unis ont décidé de quitter l’Empire.

Cependant, avec beaucoup d’Américains qui déménagent ici, et avec beaucoup d’entre nous heureux pour une bonne raison de faire la fête, les événements deviennent de plus en plus fréquents.

Donc, si vous voyez des drapeaux américains agités et entendez les cris de “Born in the USA” de Bruce Springsteen, assurez-vous de leur souhaiter un joyeux quatrième !



