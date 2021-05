Qu’est-ce que la finale de Big Sky Cliffhanger signifie pour la saison 2 sur ABC

Le destin de Jenny révélé

Maintenant, je doute fort que Big Sky va tuer Jenny à moins que Kathryn Winnick pour une raison quelconque, décide de partir entre la saison 1 et la saison 2, mais son sort était encore très incertain. De son vivant, elle souffrait beaucoup et il pourrait y avoir beaucoup de dégâts qui n’étaient pas immédiatement évidents dans la finale de la saison 1. Même si elle vit, elle pourrait être hors service pendant un certain temps, et peut-être même définitivement altérée. Quoi que Big Sky fasse avec Jenny, cela devra porter ses fruits sur l’un des plus gros chocs de la finale de sa fusillade. Et qu’en est-il qu’elle devienne potentiellement shérif?