Qu’est-ce que la « formule » de Zelda ? Nous décomposons la recette secrète

Avez-vous déjà joué à un jeu et pensé : « Ça ressemble un peu à Zelda ? » L’autre semaine seulement, nous avons décrit l’excellent Eastward comme « un peu comme un jeu Zelda 2D », et le jeu PC/Xbox Death’s Door – un titre que notre site sœur Pure Xbox a qualifié de « concurrent du GOTY 2021 » lorsqu’il lui a décerné un Score de 10/10 en juillet – a suscité une réponse similaire chez les examinateurs. [Note: The game has since been released for Switch, so feel free to check out our own glowing review – Ed.] C’est une influence qui traverse toutes les plateformes, ce qui n’est pas surprenant en raison de l’histoire et du prestige extraordinaires des séries de Nintendo.

Mais qu’entendons-nous exactement lorsque nous disons qu’un jeu est « à la Zelda » ? La question rappelle cette citation célèbre d’un juge essayant de résumer ce qui constitue l’obscénité dans un procès des années 1960 : « Je le sais quand je le vois ». Il est facile de dire « ce jeu ressemble à Zelda », mais essayer de définir pourquoi est un défi de taille.

La tâche [of finding a ‘formula’] est compliqué par le fait que les jeux Zelda ont remarquablement changé au cours des 35 dernières années

Pourtant, pour les concepteurs de jeux qui tentent de s’appuyer sur le succès de Zelda, il est essentiel de déterminer exactement ce qui constitue la formule de Zelda. Nous avons donc parlé à Mark Foster et David Fenn d’Acid Nerve, les concepteurs derrière la porte de la mort de type Zelda, pour avoir leur point de vue sur ce qui fait qu’un jeu Zelda ressemble à un jeu Zelda.

La tâche est compliquée par le fait que les jeux Zelda ont remarquablement changé au cours des 35 dernières années, des affaires 2D descendantes aux roam-a-thons 3D, avec un peu de défilement latéral (bonjour, The Adventure of Link ). Ensuite, il y a Breath of the Wild. « Il y a une discussion sur les forums Steam pour notre jeu où quelqu’un a dit : « Ce n’est pas du tout comme Zelda, vous ne pouvez pas cuisiner et ne pouvez pas grimper sur des trucs », explique Mark. « Ils abordent le sujet du point de vue de Breath of the Wild étant ce qu’ils appellent un jeu Zelda. »

Mais peut-être y a-t-il des ingrédients communs qui relient tous ces jeux entre eux. Voyons voir.

Breath of the Wild diffère des titres Zelda précédents par son manque de donjons traditionnels (Image: Moby Games)

Ingrédient Zelda #1 : Donjons

Nous avons déjà du mal à nous intégrer dans Breath of the Wild, à moins que vous ne comptiez les sanctuaires. Mais il est juste de dire que les donjons constituent un élément clé de la recette traditionnelle de Zelda. « À part Breath of the Wild, je pense que tous les autres suivent le même genre de structure, avec cette séparation du surmonde et du donjon. C’est une grande partie de cela », dit David.

Ingrédient Zelda n°2 : articles qui vous aident à explorer davantage

Qu’il s’agisse d’un boomerang ou d’un grappin, vous aurez besoin d’objets spécifiques pour franchir certains obstacles et ouvrir le monde d’Hyrule. Vous ne trouverez peut-être pas toujours ces objets dans les donjons, mais les utiliser est essentiel pour progresser. David dit qu’Acid Nerve n’avait pas initialement prévu de créer un jeu de type Zelda – le changement est intervenu lorsqu’ils ont travaillé sur la structure et la progression de Death’s Door, qui a fini par être lié à des objets uniques. « Je pense que c’est là que Zelda est un point de référence si utile ».

Certains objets ouvrent plus de zones dans les jeux Zelda, comme ici dans A Link to the Past, où vous avez besoin du marteau pour progresser (Image : Moby Games)

Ingrédient Zelda #3 : Conception de niveaux taquine et enrichissante

Vous savez quand vous êtes dans un donjon et que vous pouvez voir un coffre au trésor sur un rebord mais que vous n’y arrivez pas tout à fait ? Cette structure de niveau taquin est un élément indispensable des jeux Zelda, des récompenses de suivi que vous pourrez peut-être accrocher plus tard si vous attrapez le bon objet ou trouvez un itinéraire caché. Il était essentiel d’avoir cette structure de niveau correcte lorsqu’ils travaillaient sur Death’s Door, explique David. « C’était un objectif assez important pour nous, et c’est quelque chose auquel nous avons consacré beaucoup de temps. J’ai probablement passé environ 80% de mon temps sur la conception de niveaux, car c’est une tâche énorme de créer des niveaux de cette manière, et de s’assurer que vous avez ce niveau satisfaisant d’exploration plus approfondie si vous voulez trouver tous les secrets.

Ingrédient Zelda n°4 : des boss nécessitant des objets spécifiques pour les vaincre

Dans la plupart des jeux Zelda, les boss agissent comme une sorte de didacticiel sur la façon d’utiliser l’objet que vous venez d’acquérir dans un donjon. Mark dit que c’était quelque chose qu’Acid Nerve visait à imiter dans Death’s Door : « Pour tous les boss principaux, nous avons essayé d’avoir quelque chose qui serait lié au pouvoir que vous avez dans cette zone. Le patron de la grenouille était une référence directe au roi Dodongo, où vous jetez des bombes dans sa bouche pour l’étourdir. Mais Acid Nerve s’est légèrement écarté de la formule en faisant en sorte que tous les boss puissent également être abattus en utilisant uniquement votre épée, certains objets offrant simplement un moyen plus facile de les vaincre. « C’est donc quelque chose que vous découvrez si vous faites attention, mais sans le faire, vous pouvez toujours vous battre ».

Ingrédient Zelda n°5 : personnages originaux (et parfois troublants)

Les jeux Zelda regorgent de personnages mémorables, de la chanteuse Marin au fée d’âge moyen Tingle. « L’un de mes personnages préférés est le vendeur de masques heureux », déclare Mark. « Juste la façon dont il est animé avec des images gelées, et quand la caméra coupe [back to him] il est dans une position différente. Mark estime que le ton général de Zelda était certainement une inspiration «à un niveau subconscient» pour les personnages de Death’s Door – et Pothead nous rappelle certainement certains des citoyens étrangers d’Hyrule.

Image : Nintendo

Ingrédient Zelda n°6 : dialogue court

Les personnages ne parlent généralement pas beaucoup dans les jeux Zelda – à la place, la conception fait le gros du travail de caractérisation. « Chaque élément de la conception d’un personnage porte une grande attention aux détails », explique David, « même s’il n’y a qu’un petit nombre de phrases. C’est une façon vraiment ciblée de construire un personnage sans un script énorme. » Acid Nerve a utilisé une approche similaire dans Death’s Door, en gardant le dialogue au minimum. « Nous voulions vraiment maintenir ce rythme et ne pas vous submerger d’avoir trop de texte à l’écran en même temps. Je pense que c’est quelque chose dans quoi Zelda excelle.

Ingrédient Zelda n°7 : Combat à l’épée simple et croustillant

Link commence et termine chaque partie avec une épée, et le combat est incroyablement simple, généralement avec juste des tapotements pour balancer votre épée et une attaque de charge en maintenant le bouton enfoncé – mais le combat est toujours croustillant et réactif. Death’s Door propose également des combats à l’épée simples à un seul bouton, et Mark dit qu’ils ont consacré énormément d’efforts à bien faire les choses dès le début du développement : « C’était la toute première chose que nous ayons faite – faire en sorte que le combat se sente bien. »

Ingrédient Zelda n°8 : Polir sur toutes les surfaces

« Au fur et à mesure que vous ajoutez plus de choses, vous cassez les vieilles choses et vous devez revenir et les polir à nouveau. »

Les jeux déchiquetés et janky peuvent être amusants, mais pour que quelque chose ressemble vraiment à un jeu Zelda, vous devez lui donner le vernis Nintendo. Mark dit qu’ils peaufinaient constamment la porte de la mort à chaque fois qu’ils ajoutaient de nouveaux éléments, mais c’était un processus sans fin : « Au fur et à mesure que vous ajoutez plus de choses, vous cassez les vieilles choses et vous devez revenir et tout polir à nouveau. » Les touches finales ont également pris beaucoup de temps, comme l’a souligné David : « Nous avons terminé l’ensemble du jeu environ six mois avant son lancement, puis à partir de ce moment-là, nous avons eu une grande liste de tout ce que nous voulions peaufiner. »

Ingrédient Zelda n°9 : quêtes et objets de collection uniques

Les quêtes de récupération génériques n’ont pas leur place dans un jeu Zelda. « J’ai l’impression que Zelda est vraiment bon pour créer tout le contenu du jeu sur mesure », déclare David. « Vous avez toujours ce gros truc de collectathon, mais j’ai l’impression que chacun des objets que vous trouvez est une découverte satisfaisante. » Mark explique que c’est un format qu’ils ont essayé de refléter dans Death’s Door lorsqu’il s’agit d’objets de collection : « Si vous voulez faire faire autant de travail à quelqu’un, vous devez au moins lui donner une récompense. »

Comme les jeux Zelda, Death’s Door évite les détails réalistes au profit de graphismes plus stylisés.

Ingrédient Zelda #10 : graphismes stylisés

Chaque jeu Zelda est un peu différent, mais Zelda ne serait pas Zelda s’il avait des graphismes photo-réalistes. Death’s Door suit une approche similaire consistant à éviter trop de réalisme. « L’accent n’est pas mis sur les détails réalistes », explique David. « Ce n’est pas super cartoon, mais c’est stylisé, et nous nous concentrons sur une palette de couleurs dans chaque zone. »

Ingrédient Zelda #11 : Accessibilité

David explique que « les jeux Zelda ne m’intimident jamais. Vous savez toujours que vous pouvez progresser sans gâcher votre voyage ou manquer un élément ou faire la mauvaise construction. Peu importe combien de temps s’est écoulé entre les sessions de jeu, vous pouvez facilement prendre un jeu Zelda et rester coincé sans avoir à vous souvenir de commandes ou d’intrigues compliquées. « Il y a définitivement un côté confortable ».

Ingrédient Zelda n°12 : pas de montée en niveau

En règle générale, il n’y a pas de montée en niveau dans les jeux Zelda – le seul vrai niveau se fait en collectant des cœurs. C’est un domaine où Death’s Door s’écarte légèrement de la formule, explique David : « Nous avons un peu une création de build minimale, car je pense qu’en général nous nous concentrons davantage sur le combat, nous voulions donc développer cet aspect. un peu plus. » Même ainsi, le broyage des niveaux n’est certainement pas une caractéristique de Death’s Door – et le broyage n’a certainement pas sa place dans un titre Zelda.

Alors que pensez-vous de notre liste? Y a-t-il quelque chose que nous avons manqué? Faites le nous savoir dans les commentaires.

