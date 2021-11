Qu’est-ce que la garantie de caution et son impact sur l’économie, les infrastructures et le secteur de la construction

Les cautions ne coupent pas les lignes bancaires et consomment des garanties productives ou de l’argent de marge

Par Pankaj Bhansali

Une caution est l’assurance de l’obligation financière ou de performance d’une partie par une autre. C’est une personne ou une organisation qui assume la responsabilité de remplir l’obligation contractuelle en cas de défaillance du créancier. Il s’agit d’un mécanisme de transfert de risque où la société de cautionnement assure au créancier/maître d’ouvrage que le donneur d’ordre/entrepreneur exécutera son obligation conformément au contrat.

Le cautionnement est un contrat entre trois parties :

Le créancier : la partie qui est le bénéficiaire d’une obligation Le donneur d’ordre : la partie principale qui exécutera l’obligation contractuelle La caution : qui assure au créancier que le donneur d’ordre peut exécuter la tâche

Cautions – Une pratique mondiale

Les cautions ne coupent pas les lignes bancaires et consomment des garanties productives ou de l’argent de marge. Les garanties de cautionnement peuvent également contribuer à créer un impact important sur l’économie en réinjectant des liquidités dans l’économie en débloquant l’argent immobilisé dans des garanties en espèces et des dépôts de garantie improductifs.

Voici les gammes de produits importantes pour lesquelles la garantie de caution peut être largement utilisée.

Garantie de caution

Impact pour l’infra, l’industrie de la construction et la grande économie

Le « PM Gati Shakti Plan » récemment annoncé – un cadre de crore de 100 lakh Rs pour aider à construire une « infrastructure holistique » en Inde. Ces contrats nécessiteront diverses garanties tout au long du cycle de vie du projet. Il peut totaliser jusqu’à 15-20% du coût global du projet. Actuellement, la plupart des exigences de garantie sont satisfaites par des garanties bancaires qui aspirent les liquidités d’un entrepreneur. Compte tenu de l’impact du secteur des infrastructures et de la construction sur l’économie, il est voué à stimuler le taux de croissance. Le secteur Infra est un énorme générateur d’emplois capable de faire face au taux de chômage élevé actuel dans le pays.

Avantages pour les porteurs de projets

Un garant procède à une évaluation à 360 degrés de l’entreprise, alors qu’une banque n’entreprend que la souscription financière. En supprimant le besoin de garanties, les cautionnements contribuent à augmenter les opportunités de projets pour les entrepreneurs qualifiés, efficaces et compétents qui auraient autrement été incapables de participer en raison de garanties bloquées, de lignes bancaires bloquées et de la pénurie de liquidités qui en a résulté.

Couvrir les pertes financières

La Garantie Bancaire offre une couverture contre une perte financière une fois qu’elle s’est déjà produite – cas de défaillance contractuelle, retards. Considérant que les garants garantissent l’exécution pendant la durée du contrat et assistent par un suivi constant du projet afin qu’une situation de défaillance ne se produise pas.

Lois actuelles pour les cautions

L’IRDA a récemment annoncé le projet de lignes directrices sur l’assurance caution. L’activité Caution sera régie par la réglementation IRDAI. Le projet de directives soutiendra la croissance de l’industrie des infrastructures en Inde et stimulera les investissements dans l’espace. L’IRDAI, avant d’aboutir à des orientations définitives, devra travailler longuement sur la clarification des droits du cautionnement en cas de défaillance et d’assurer la sécurité des garants.

(Pankaj Bhansali est le COO, Eqaro Guarantees. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

