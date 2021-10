Qu’est-ce que la HIPAA ? Un avocat dit que les questions sur les vaccins ne le violent pas

Lorsque Dak Prescott a été interrogé sur son statut vaccinal en juillet, il a répondu : « Je ne pense pas que ce soit vraiment important. Je pense que c’est HIPAA.

Kyle Busch, double champion de la NASCAR Cup, a déclaré en août : « Je considère tout cela comme très personnel, très axé sur les choix et personne n’a besoin de savoir quels sont les choix des gens. Mais maintenant, tout le monde demande des cartes de statut de vaccination et tout et où vous allez, donc je suppose que HIPAA n’existe plus.

La semaine dernière, l’attaquant des Lakers de Los Angeles Kyle Kuzma a tweeté, puis supprimé: “Alors, quand suivre les règles HIPAA est-il corrélé au fait d’être anti-vacciné.”

Dwight Howard l’a également cité (voir ci-dessous).

Ils abusent tous et comprennent mal ce qu’est la loi HIPAA – la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance-maladie promulguée en 1996 – et ce qu’elle protège et ce qu’elle protège. Et il n’y a pas que les athlètes. Les politiciens ont aussi des problèmes avec ça.

Ce post est donc là pour vous aider. J’ai contacté Matt Fisher, l’avocat général d’une entreprise de télésanté appelée Carium. Plus important encore pour nos besoins, c’est un expert en droit HIPAA qui écrit abondamment sur le sujet (divulgation complète : c’est aussi un ami et un ancien camarade de classe au Haverford College).

Dans ce Q&R, Fisher décrira la loi et son utilisation correcte :

La partie de HIPAA dont nous allons nous soucier pour cette discussion est qu’elle établit des normes et des droits en matière de confidentialité et de sécurité, ce qu’on appelle les «informations de santé protégées», mais il est plus facile de les considérer comme toutes les informations sur les soins de santé qui concerne un individu.

HIPAA contribue à créer davantage d’attentes et de limitations autour de certaines organisations et personnes qui peuvent utiliser les informations sur les soins de santé.

Les personnes qui doivent se conformer à HIPAA, elles ne peuvent pas l’utiliser sans l’autorisation d’un individu. Dans certains cas, il existe des utilisations autorisées axées sur les fonctions quotidiennes du secteur de la santé – vos médecins peuvent communiquer entre eux avec votre consentement, par exemple.

Mais si une entreprise souhaite diffuser vos informations, elle a besoin de votre autorisation. Pensez à un athlète qui se blesse lors d’un match et se fait opérer. Le chirurgien ne peut pas sortir et parler aux médias de ce qui s’est passé pendant l’opération. C’est ce que HIPAA protège.

Si le médecin parle de la chirurgie d’un athlète, il a donné son accord au médecin.

HIPAA ne s’applique pas aux personnes qui parlent de leurs propres informations de santé. Lorsque vous parlez de vous-même, vous êtes libre de répondre (ou de ne pas répondre) à toutes les questions relatives à la santé que vous souhaitez, mais HIPAA n’a rien à voir avec cela. C’est à cause d’un choix personnel.

La façon dont j’en parle est la suivante : HIPAA est le droit Miranda du monde de la santé. Parce que tout le monde a entendu parler de Miranda Rights de Law and Order mais personne ne comprend vraiment ce qu’ils sont. HIPAA a frappé ce royaume. Chaque jour, cela me fait grincer des dents à quel point il y a un manque de compréhension et de conscience.

