Qu’est-ce que la Journée de la santé mentale et pourquoi de plus en plus de médecins la recommandent | La vie

Les problèmes de santé mentale ont augmenté avec la pandémie. Il est temps que nous y prêtions attention, avant qu’ils ne s’aggravent.

Le 10 octobre prochain est la Journée mondiale de la santé mentale. Une commémoration qui tente de donner de la visibilité à les problèmes mentaux des gens.

Mais en même temps, de plus en plus de médecins demandent à leurs patients de pratiquer une journée de la santé mentale, car c’est aussi important que de manger sainement ou de faire de l’exercice.

Comme l’explique la psychologue clinicienne Cheryl Rode dans The Healthy : « Les séances de santé mentale sont importantes pour les personnes de tous âges et peuvent même être réalisées en famille. En quoi consiste-t-il ?

Les journées de la santé mentale sont des jours où nous faisons tout notre possible pour détendre notre cerveau et faire des choses qui favorisent notre santé mentale.

Il s’agit de combiner des activités physiques et mentales axées sur les soins personnels, sur l’amélioration de notre humeur, et faire quelque chose contre d’éventuelles maladies mentales que nous détectons (stress, anxiété, dépression, manque de spécificité, nerfs, etc.).

Les médecins recommandent demander un jour de congé au moins une fois par mois. C’est-à-dire, en dehors des week-ends, et en faire un parcours de santé mentale, Mais si ce n’est pas possible, vous pouvez choisir un samedi ou un dimanche, une fois ou deux fois par mois. Et qu’y a-t-il à faire ce jour-là ?

Chaque personne est différente et a des besoins mentaux différents. Nous sommes ceux qui nous connaissons le mieux et nous savons quels sont nos problèmes mentaux. Car dans une plus ou moins grande mesure, tout le monde en a un.

La clé est rompre avec la routine quotidienne et faire des choses qui permettent à notre cerveau de se détendre et de récupérer.

Une étape importante est déconnectez-vous complètement du mobile et des écrans.

Les activités sont nombreuses : randonner en montagne, pratiquer le yoga, passer la journée à bricoler avec ses enfants, s’occuper d’un bonsaï, lire un bon livre, s’allonger dans un hamac et contempler le ciel, méditer, jardiner, rencontrer des amis pour déjeuner ou dîner (activités tranquilles), aller dans un musée, rédiger un journal intime, préparer un repas que vous n’avez jamais mangé auparavant…

Chacun doit trouver activités qui profitent le mieux à votre santé mentale.

De nombreuses études ont montré que, s’ils sont pratiqués régulièrement, ces jours de repos mental améliorer la concentration au travail, aider à mieux dormir, perdre du poids, améliorer l’humeur, vous rendre plus optimiste et même améliorer vos relations.

Oserez-vous l’essayer?