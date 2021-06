Qu’est-ce que la Journée mondiale du réfugié : en savoir plus

in

Le 20 juin 2001 a été désigné par les Nations Unies comme Journée mondiale des réfugiés. ((Photo : ./Mohammad Ponir Hossain, dossier)

En signe de respect et pour honorer le courage, la détermination et la résilience des réfugiés, le 20 juin est célébrée chaque année la Journée mondiale des réfugiés.

Pourquoi le 20 juin ?

Il a été désigné par les Nations Unies (ONU) pour honorer le courage des réfugiés à travers le monde. Cependant, la pandémie mondiale de coronavirus 2020 a exposé la condition et la vulnérabilité de ceux qui fuient leur pays ou sont déplacés à l’intérieur de leur pays. La pandémie a contraint de nombreux pays dans le monde à fermer leurs frontières pour arrêter la propagation du virus. Cela signifiait que ceux qui essayaient de déménager dans d’autres endroits n’ont pu obtenir aucune aide et se sont retrouvés sans soins de santé appropriés et confrontés à une énorme crise économique.

Cette journée est observée à l’échelle mondiale pour principalement sensibiliser les réfugiés qui fuient ou sont déplacés non pas parce qu’ils sont défavorisés ou pauvres, mais fuient les conflits, la crise de l’eau, le changement climatique et la crise interne.

Le HCR a défini « Ensemble, guérissons, apprenons et brillons » comme thème pour la Journée mondiale des réfugiés. Cela signifie que quelle que soit leur confession, les gens du monde entier doivent travailler ensemble pour aider à accueillir les apatrides, les personnes déplacées, celles qui ont été forcées de fuir leur pays ou celles qui sont des réfugiés.

Selon le HCR, faire des activités comme les arts, l’éducation, le sport ou la musique ensemble aide à renforcer la confiance et les compétences des personnes qui ont déménagé dans des situations difficiles.

Quand a été célébrée la première Journée mondiale du réfugié ?

Le 20 juin 2001 a été désigné par les Nations Unies comme Journée mondiale des réfugiés. Cette journée a été dédiée aux réfugiés du monde entier. Et cette journée a également commémoré le 50e anniversaire de la « Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ». Auparavant, elle était connue sous le nom de Journée africaine des réfugiés et en décembre 2020, l’Assemblée générale des Nations Unies l’a désignée comme une journée internationale.

Alors, qui est un réfugié ?

Non, pas les pauvres et les défavorisés, mais la Convention des Nations Unies sur les réfugiés de 1951 stipule que les personnes qui ont fui leur pays et leur foyer en raison de « une crainte fondée d’être persécutée en raison de sa nationalité, sa race, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance d’un groupe social particulier ».

Ces personnes deviennent du jour au lendemain sans abri et apatrides, cherchant un endroit où vivre et gagner leur vie. Outre les guerres, les calamités naturelles comme les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les cyclones obligent les gens à quitter leur maison pour trouver refuge.

