Qu’est-ce que la leptospirose ? Causes, symptômes et précautions de la maladie de la mousson expliqués

La leptospirose est une maladie causée par une bactérie pendant la mousson.

Certaines maladies accompagnent les saisons, car les conditions climatiques créent une atmosphère propice à la transmission. C’est le cas de la leptospirose. C’est une maladie causée par des bactéries pendant la mousson. Récemment, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) à Mumbai a émis un avertissement concernant la maladie bactérienne après de fortes pluies à Mumbai. Il est à noter que Mumbai a vu 14 cas de leptospirose l’année dernière et le nombre de cas a été enregistré à 74 l’année précédente. Tous les cas ont été signalés pendant la saison des pluies.

Un rapport de l’IE citant le Dr Mugdha Tapdiya, consultant senior, Fortis Flt Lt Rajan Dhall Hospital, Vasant Kunj, a déclaré que généralement les animaux sont touchés par cette maladie mais que dans certains cas, elle peut se propager parmi les êtres humains. Cela signifie que si les gens voyagent dans des zones inondées, ils sont susceptibles de l’obtenir.

Cause de la leptospirose

Il existe une bactérie appelée leptospira qui est présente dans les excréments et l’urine des animaux. Lors de fortes pluies, l’engorgement est un problème courant et, par conséquent, les êtres humains sont susceptibles d’y être exposés. En voyageant dans des zones détrempées (qui sont susceptibles d’être contaminées), les gens peuvent contracter l’infection par une coupure dans la peau.

Symptômes de la leptospirose

Les personnes infectées par la leptospirose peuvent présenter de la fièvre, des courbatures, des éruptions cutanées et des vomissements. Avec un traitement par antibiotiques, l’infection peut être guérie. Cependant, si la leptospirose n’est pas traitée, l’infection peut provoquer des lésions rénales ou être mortelle dans certains cas.

Précautions contre la leptospirose

Afin d’éviter de contracter cette maladie, les gens doivent éviter de marcher dans l’eau stagnante. En dehors de cela, ils doivent porter des chaussures fermées et panser toutes leurs blessures et coupures s’il y en a. Si des personnes ont traversé l’eau stagnante, elles doivent se laver correctement les bras et les jambes avec de l’eau et du savon.

