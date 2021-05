Qu’est-ce que la maladie fongique jaune – Symptômes, causes, risques, traitement de l’infection fongique jaune, en quoi le champignon jaune est différent du champignon noir et blanc

Maladie fongique jaune, symptômes de champignon jaune: Un médecin vérifie un patient pour un champignon noir à l’hôpital NMMC, Vashi, Navi Mumbai. (Photo PTI)

Qu’est-ce que la maladie fongique jaune vs champignon noir vs champignon blanc: Des cas croissants de mucormycose (communément appelé champignon noir) et de champignon blanc chez les patients atteints de Covid-19 ont été signalés dans plusieurs États à travers le pays. Les champignons noirs et blancs sont causés par les mucormycètes – qui sont présents dans l’environnement – mais lorsqu’ils ont un impact sur les poumons et d’autres organes vitaux, ils peuvent être extrêmement dangereux. Cependant, lundi, des rapports ont révélé qu’un patient de Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, avait reçu un diagnostic de «champignon jaune». L’ANI a rapporté que le premier cas de ce type de champignon jaune a été diagnostiqué par le Dr BP Tyagi, un spécialiste ORL (Oreille-Nez-Gorge) du district. Le patient, un résident de 45 ans du Sanjay Nagar de Ghaziabad, souffre également d’infections fongiques noires et blanches. Nous examinons en détail les trois infections fongiques et décodons les similitudes et les différences entre elles:

Champignon noir – En bref:

Plus de 10 000 cas de champignons noirs ont été signalés à ce jour. Il affecte également le nez, le visage, les orbites des yeux, le cerveau et les poumons dans certains cas. Le directeur de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, a attribué le mauvais usage des stéroïdes comme étant la cause de l’augmentation des cas de champignons noirs dans le pays. Les patients atteints de Covid-19, les diabétiques et les patients qui suivent un traitement aux stéroïdes pendant de plus longues durées courent un risque plus élevé de le contracter. Le champignon noir est connu pour causer des douleurs thoraciques, des douleurs d’un côté du visage, des maux de dents, une décoloration du nez, un essoufflement et des douleurs thoraciques. Un retard de traitement peut être extrêmement dangereux.

Champignon blanc – En bref:

Moins de cas de champignon blanc ont été signalés par rapport au champignon noir. Certains de ses symptômes sont similaires à ceux de Covid – toux, essoufflement et douleur thoracique; certains patients se plaignent également de maux de tête et d’enflure. Les personnes faiblement immunisées et celles vivant dans des conditions insalubres sont plus enclines à attraper le champignon blanc. Les personnes souffrant de diabète, de cancer ou celles qui utilisent des stéroïdes prolongés sont plus à risque, selon les experts. Un retard de traitement peut être extrêmement dangereux.

Qu’est-ce que la maladie du champignon jaune?

Comme le champignon noir et le champignon blanc, le champignon jaune est également une infection fongique, mais il peut être plutôt mortel et mortel car il commence en interne – contrairement aux autres où les symptômes sont visibles. ANI a cité le Dr Tyagi comme disant que ce trait de champignon jaune conduit souvent à un retard dans son diagnostic. Cette caractéristique du champignon jaune le rend très difficile à gérer et plus dangereux car un diagnostic précoce est une nécessité dans de tels cas.

Symptômes du champignon jaune:

Les symptômes du champignon jaune sont la perte d’appétit, la léthargie et la perte de poids. Dans les derniers stades de l’infection, les patients souffrant de champignons jaunes présentent des symptômes sévères des yeux enfoncés en raison de la malnutrition et d’une défaillance des organes, une cicatrisation lente des plaies et un suintement de pus des plaies et une nécrose (lésion cellulaire entraînant la mort des cellules et des tissus vivants) .

Traitement des champignons jaunes:

Comme la mucormycose, le traitement du champignon jaune est l’injection d’amphotéracine-B, a déclaré le Dr Tyagi.

Précautions relatives aux champignons jaunes:

Voici quelques-unes des précautions à prendre pour se protéger du champignon jaune:

i) Gardez votre chambre, votre maison et vos environs aussi propres que possible;

ii) Enlever immédiatement les aliments périmés et les matières fécales pour contrôler la croissance des bactéries et des champignons;

iii) Gardez l’humidité de la pièce et de la maison sous contrôle car une humidité excessive favorise la croissance des bactéries. Tout comme pour les patients Covid, il est nécessaire de maintenir un flux d’air propre à l’intérieur de la pièce et des maisons.

iv) Les patients positifs au coronavirus doivent immédiatement commencer le traitement afin que des complications telles que le champignon jaune ne se développent pas.

Selon le rapport de l’ANI, le patient de Ghaziabad qui a été diagnostiqué avec un cas de champignon jaune avait suivi un traitement Covid pendant les deux derniers mois et s’en remettait également. Cependant, au cours des quatre derniers jours environ, le patient a développé un gonflement du visage à cause duquel il n’a pas pu ouvrir les yeux. Ensuite, le patient a commencé à saigner du nez et des urines. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où l’examen a révélé qu’il s’agissait d’un cas de champignon jaune.

