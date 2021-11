Qu’est-ce que la messagerie RCS et pourquoi est-elle importante pour Android ?

RCS, ou Rich Communication Services, est le dernier sauveur supposé du monde décousu et frustrant de la messagerie multi-appareils. Le RCS est fortement encouragé par Google et adopté par les opérateurs du monde entier. En 2021, si vous achetez l’un des meilleurs téléphones Android, vous utilisez probablement RCS si vous envoyez des SMS.

Mais comme toute chose, il est utile d’avoir une compréhension de base de ce dont les gens parlent. Il existe de nombreuses informations sur le RCS sur Internet, mais essayons de tout trier au même endroit et parlons de ce qu’est le RCS et de son importance pour tout le monde.

Qu’est-ce que le RCS ?

Source : Google

En un mot, RCS est un ensemble de normes de communication pour SMS, MMS et appels qui font que les messages texte ressemblent davantage à des applications de messagerie dédiées comme WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Google Hangouts et bien d’autres. Fondamentalement, il vise à mettre le « texto » aux normes modernes avec les fonctionnalités que nous attendons des applications de messagerie.

En 2007, un groupe d’entreprises de l’industrie des télécommunications a fondé l’initiative industrielle Rich Communication Suite pour utiliser les nouvelles technologies pour créer des services de communication inter-opérateurs basés sur IMS (IP Multimedia Subsystem). Les SMS et les appels téléphoniques fonctionnent généralement bien, mais ils sont assez fades et n’utilisent pas toutes les capacités du réseau sur lequel ils sont envoyés. Ils avaient trois objectifs principaux :

Utilisez une meilleure liste de contacts avec plus d’informations sur vos collaborateurs, s’ils étaient disponibles et s’ils ont vu le message que vous avez envoyé. Construisez un meilleur système de messagerie qui permet des extras comme le chat instantané, les emojis et le partage de données entre les personnes participantes. Prend en charge les appels améliorés avec des fonctionnalités telles que les appels vidéo et le partage de données en temps réel.

Cela ressemble à des choses que votre téléphone fait déjà (et fait bien) sans aucune nouvelle norme de communication, mais la sauce secrète ici est que tout cela fait partie de votre service téléphonique et fonctionnera de la même manière sur n’importe quel téléphone qui peut appeler ou envoyer des SMS, sans télécharger et vous inscrire à un système d’application distinct.

RCS améliore l’envoi de SMS avec des messages riches, des médias, de grands groupes et des fonctionnalités supplémentaires.

La GSM Association (les mêmes personnes qui dirigent le Mobile World Congress chaque année) a également pensé que c’était une excellente idée et a formé le comité directeur du RCS un an plus tard pour promouvoir l’idée de soutenir cela auprès des opérateurs de téléphonie du monde entier. Depuis, ils ont affiné et étendu les normes, libérant de nouveaux outils sous la couverture RCS pendant un certain temps. Les parties techniques des normes se sont adaptées et ont changé, mais les objectifs principaux restent les mêmes : faire en sorte que le service téléphonique ait un meilleur moyen de communiquer sans rien ajouter de plus à partir des magasins d’applications ou des sections de téléchargement des opérateurs.

Malheureusement, la réponse des opérateurs, des fabricants de téléphones et des développeurs d’applications a été mitigée. Google a été le fer de lance du déploiement du RCS en travaillant avec des opérateurs et des sociétés de téléphonie Android pour prendre en charge le RCS officiellement et par défaut, mais il est lent. Finalement, Google a décidé de simplement commencer à déployer des fonctionnalités RCS dans Google Messages, que tout le monde peut activer. Que RCS fonctionne réellement est une situation trouble qui dépend en fin de compte de la prise en charge de votre opérateur (et des opérateurs de vos contacts).

Est-ce une bonne chose ?

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Vos discussions s’améliorent et vous n’avez rien à faire. Cela ressemble à une victoire pour moi.

Google poussant seul le RCS est une bonne chose pour la plupart. Ceci est différent des autres plates-formes de messagerie riches que nous avons vues ou utilisées. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser un téléphone spécifique ou une marque spécifique, et vous n’êtes pas limité à discuter uniquement avec des personnes utilisant le même opérateur téléphonique que vous. Vous envoyez des messages de la même manière que vous l’avez toujours fait, mais certains prendront en charge plus de fonctionnalités. Lorsque vous discutez avec quelqu’un qui utilise un téléphone qui ne prend pas en charge RCS ou qui s’est désabonné, tout est comme avant. Pas de mal, pas de faute.

Cependant, vous voudrez comprendre certaines choses sur le fonctionnement de RCS et sur ses différences avec les applications de chat tierces dédiées :

Chiffrement — Les messages RCS ne sont pas chiffrés de bout en bout. Les messages sont cryptés pendant le transit entre vous et un fournisseur de services (qu’il s’agisse de Google ou d’un opérateur) et du fournisseur à la destination, mais le fournisseur y a accès. Google indique que les messages seront supprimés une fois reçus, mais il peut conserver les pièces jointes jusqu’à ce que tous les destinataires les aient téléchargées. Le cryptage de bout en bout est quelque chose qui peut être ajouté au RCS, mais jusqu’à ce que cela se produise, vous devez savoir que le fournisseur de services aura accès à vos messages. Google a cryptage activé dans l’application Messages, donc si vous l’utilisez, vous êtes couvert.

Pas de plusieurs appareils — Du moins pas comme le permet un service comme iMessage. RCS dépend toujours de votre numéro de téléphone, comme les SMS normaux, vous ne pourrez donc pas recevoir de messages sur un ordinateur ou une tablette à moins que votre téléphone ne soit l’appareil réel qui envoie et reçoit, comme avec Messages pour le Web.

Pas de base de données utilisateur centralisée — Des services comme Facebook Messenger ou iMessage disposent d’une base de données indiquant qui utilise le service et comment. Google Messages avec RCS activé envoie une requête à l’application de messagerie par défaut du destinataire lui demandant si elle est compatible RCS. Si c’est le cas, il dit oui à la requête et les deux parties pourront utiliser les extras que RCS apporte. S’il ne répond pas, vous revenez à l’expérience SMS normale.

Il n’est pas disponible partout – Google pousse le déploiement du RCS avec sa propre application Messages, mais il existe toujours des incompatibilités avec certains opérateurs et pays, et les choses se compliquent lorsque vous commencez à parler de messages de groupe avec des personnes de toutes les régions.

En fin de compte, RCS sera une bonne chose. C’est la prochaine évolution du SMS, et une fois déployé correctement, il élèvera la norme de messagerie de base pour tout le monde sur Android. Cela ne prendra peut-être pas une grande partie de la part de marché de WhatsApp, WeChat ou Facebook Messenger, mais pour quiconque n’utilise pas ces applications ou ne communique pas avec les gens par SMS aujourd’hui, l’expérience de chat sera améliorée malgré tout. Nous devons juste attendre que ce déploiement se produise réellement.

Quels opérateurs et applications utilisent RCS ?

Source : Android Central

De nombreux opérateurs dans le monde utilisent RCS, mais tous ne l’utilisent pas entièrement et ne fournissent pas un service que vous pouvez utiliser avec tout le monde. Pour que cela fonctionne comme il a été conçu, tous les opérateurs impliqués et tous les appareils utilisés doivent prendre en charge toutes les normes. Bien sûr, les entreprises ne soutiennent généralement que ce qui leur rapporte de l’argent ou ce qu’elles sont obligées de soutenir, et RCS ne fait pas exception.

Les transporteurs américains sont pour la plupart à bord, mais l’image de marque et la mise en œuvre varient encore.

La GSMA tient à jour une liste des opérateurs utilisant le RCS dans le monde. C’est impressionnant quand vous voyez certains des plus grands transporteurs au monde répertoriés, mais c’est aussi une liste incroyablement courte compte tenu de l’échelle du monde entier des transporteurs. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un outil pour faire voir aux autres à quel point RCS est populaire afin de les inciter à le soutenir. Cela signifie qu’il ne raconte pas toute l’histoire. Alors on va.

Pour commencer, puisque nous sommes basés aux États-Unis, parlons de nos transporteurs. Verizon, AT&T, T-Mobile, US Cellular, Google Fi et certains opérateurs prépayés/régionaux prennent en charge RCS. Cependant, ils ont tous une image de marque légèrement différente – certains l’appellent RCS, tandis que d’autres l’appellent « Profil universel », « Messagerie avancée » ou simplement « Chat ». Cela rend les choses un peu déroutantes… mais une fois que vous savez que votre opérateur le prend en charge, le reste est (principalement) entre vos mains.

La prise en charge de l’opérateur est plus importante que la prise en charge au niveau de l’appareil, mais vous avez toujours besoin des deux. Android et iOS prennent tous deux en charge ce dont vous avez besoin.

Du côté de l’appareil, Android, iOS et Windows peuvent tous prendre en charge les normes RCS complètes lors de l’utilisation d’une application compatible. Le macOS d’Apple n’offre pas le même support, ce qui crée un autre obstacle devant RCS – Apple préférerait continuer à utiliser iMessage car il fonctionne également sur les MacBooks. Mais honnêtement, la prise en charge des appareils n’est pas un problème aussi important que la prise en charge du réseau. Même Apple offrirait rapidement une version compatible RCS d’iMessage si les gens le voulaient vraiment.

Sur Android, votre meilleur moyen de vous assurer que votre téléphone utilise RCS pour la messagerie est d’utiliser Google Messages. Si vous possédez un téléphone moderne populaire de l’un des opérateurs pris en charge, son application de messagerie intégrée fonctionne probablement avec RCS, mais ces applications ne sont pas toujours géniales. Cependant, la dernière application de messagerie de Samsung prend en charge RCS, qui est la valeur par défaut pour beaucoup de gens. Et bien sûr, vous pouvez toujours télécharger des messages depuis le Play Store sur n’importe quel téléphone.

Cela signifie que dans le monde entier, de nombreuses personnes ont accès au RCS. Et beaucoup de gens n’y ont pas accès. Pour que les choses fonctionnent comme prévu par l’initiative de l’industrie RCS, tout le monde doit la soutenir. Nous y arrivons, et les choses en 2021 sont bien meilleures qu’elles ne l’étaient il y a à peine un an ou deux.

Pourquoi est-ce important pour Android ?

Source : Android Central

C’est la partie facile. RCS est important pour Google (et tous ses partenaires) car iMessage d’Apple existe et les gens l’adorent.

RCS peut rendre tous vos SMS aussi bons qu’iMessage.

C’est cool de détester sur Apple, mais si vous avez déjà utilisé iMessage, vous savez ce que je veux dire ici. Combiné à FaceTime, iMessage offre déjà exactement ce que RCS essaie d’accomplir. Les appels vocaux et vidéo sont simples, les discussions de groupe peuvent être volumineuses et les messages sont riches en partage multimédia, en lecture de reçus, en indicateurs de saisie et tout le reste. Et il utilise des SMS en tandem avec des données régulières pour le faire. C’est la meilleure application SMS que vous utiliserez jusqu’à ce que RCS devienne omniprésent (si c’est le cas).

iMessage n’arrivera probablement jamais sur Android, donc RCS est le meilleur espoir de Google pour apporter une expérience formidable à chaque téléphone.

Google le sait et fait tout pour que les opérateurs adoptent le RCS. En février 2016, Google a acheté une société appelée Jibe, qui fournit des services RCS aux opérateurs et aux fabricants de téléphones dans un package conforme. AT&T, O2 ou tout autre opérateur peut utiliser Jibe pour que les téléphones de leur réseau offrent les mêmes fonctionnalités qu’iMessage et se connectent à tout autre opérateur prenant en charge le RCS. Étant donné qu’environ 80% des téléphones dans le monde utilisent Android et ne peuvent pas utiliser iMessage, c’est un gros problème.

Apple n’a presque aucune incitation à apporter iMessage à Android. Et Google a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de lancer son propre système de messagerie pour rivaliser avec lui. RCS, lorsqu’il est correctement mis en œuvre, est le meilleur moyen pour Google d’avoir un concurrent iMessage multi-appareils approprié, aussi transparent et puissant que la solution d’Apple.