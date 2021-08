Qu’est-ce que la micropigmentation oncologique ?

29/08/2021 à 17h30 CEST

L’Unité de Sein de l’Hôpital Universitari i Politècnic La Fe de València a, pendant un an, eu une consultation de micropigmentation oncologique.

Il s’adresse aux patients qui ont souffert ou souffrent cancer du sein et ils ont subi une intervention chirurgicale qui a modifié leur image corporelle.

Cela peut vous intéresser : Cancer du sein : comment et quand explorer soi-même le sein ?

L’Unité du Sein de La Fe prend en charge plus de 300 nouveaux cas de cancer du sein par an, dont plus de 260 cas sont traités au niveau du sein. En effet, 45 % des patients ont besoin mastectomies.

Le nombre de reconstructions immédiates, dans un même acte chirurgical, lors de la mastectomie, est de 30%.

Après cette intervention, explique le Dr Francisco Ripoll, chef de la section de chirurgie mammaire, « le nombre de patientes qui auraient besoin d’une pigmentation de l’aréole par an se situerait entre 40 et 60 cas. Beaucoup d’entre eux auront sûrement besoin de plusieurs séances. Dans tous les cas, il faut tenir compte du fait que cela a un effet d’appel, et au fur et à mesure que le mot se répand, les femmes qui auparavant n’y avaient pas pensé, seront désormais incitées à tatouer ».

La micropigmentation hospitalière fournit couleur, forme et taille de l’aréole et du mamelon du sein reconstruit chez les patientes ayant subi une mastectomie.

De cette façon, ajoute le Dr Ripoll, « grâce à ce traitement, on obtient que la patiente affectée abandonne, d’une certaine manière, sa maladie et ressemble à avant, après les interventions médico-chirurgicales.

Depuis son démarrage en novembre 2020, explique Sara Almerich, l’infirmière pilote du projet et responsable de la consultation, « 40 patients ont bénéficié de ce traitement. Ces reconstructions leur ont donné une harmonie corporelle, dans laquelle ils ont retrouvé leur apparence précédente, leur procurant santé mentale et bien-être ».

« tatouages » pour récupérer le mamelon et l’aréole

La micropigmentation oncologique, est une technique semi-permanente qui introduit et dépose des pigments dans les couches les plus superficielles de la peau. Grâce à des manœuvres spéciales, la structure aréole-mamelon est créée, obtenant un effet 3D.

La la permanence est comprise entre 2 et 5 ans, en fonction du type de peau du patient et des soins post-traitement.

Le traitement consiste en trois séances. En premier lieu, une première consultation est réalisée où chaque patient est évalué, diagnostiqué et planifié et un test d’allergie pigmentaire est réalisé.

Par la suite, le conception, puis une micropigmentation est réalisée et le patient reçoit des notions de cures à domicile.

Enfin, environ 45 jours après le traitement pour Chèque cicatrisation et effectuer une retouche si nécessaire.

Durant cette année de consultation, l’hôpital de Valence a réalisé une quinzaine de micropigmentations et une dizaine de premières consultations par mois.

Ce qui a révélé «la grande demande qu’il y a de ce traitement. Pour cette raison, après l’été, il est prévu d’augmenter les jours de consultation pour mieux soigner les patients », explique Ana Regueira, infirmière directrice de l’hôpital La Fe.