Qu’est-ce que la Mini LED ? Est-ce mieux que OLED ? | La technologie

L’évolution de tout ce qui concerne les écrans Smart TV est énorme d’année en année. En peu de temps, de nouvelles technologies apparaissent qui menacent le meilleur du moment. Eh bien, l’un de ces derniers est le Mini LED, un nouveau type d’écran de haute qualité, mais mieux vaut un OLED ?

Il existe deux types d’écrans pour les téléviseurs d’aujourd’hui qui sont : OLED et LED LCD. Au sein de chaque technologie, il existe différentes variantes et spécifiquement au sein des LED LCD, il y a eu une évolution appelée Mini DEL.

Nous pouvons considérer deux gros doutes sur cette nouvelle technologie. Le premier est de savoir s’il sera en mesure d’améliorer l’original dont il est dérivé et le second est de savoir s’il sera capable de surpasser les écrans OLED.

Voyons toutes les informations et à partir de là, vous pourrez décider si un type ou un autre vous convainc davantage.

Mini DEL

Peut-être terme Mini LED (diode électroluminescente) la technologie n’est peut-être pas très claire, mais c’est vraiment une évolution des écrans LCD, pour en améliorer certains des principaux inconvénients.

Les évolutions que nous avons vécues Les écrans LCD sont nombreux, tels que les écrans LED, QLED, MicroLED ou NanoCell, tous basés sur ce que sont les écrans LCD LED de base.

Les écrans LCD utilisent des tubes de lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) pour éclairer. Celles qui sont des LED LCD (que les fabricants appellent souvent simplement LED) sont différentes, car elles utilisent la technologie de rétroéclairage.

C’est-à-dire qu’au lieu de tubes CCFL, les écrans LED sont livrés avec diodes électroluminescentes, ce qui leur permet d’avoir une meilleure brillance.

Une fois que nous saurons cela, nous comprendrons mieux quel est le changement qu’ils ont apporté aux écrans Mini LED. La différence réside dans le fait que les LED utilisées par cette nouvelle technologie sont plus petites.

Cela signifie que pour couvrir le même écran sont utilisés beaucoup plus de LED, quelque chose qui donne beaucoup plus de zones d’atténuation.

Par exemple, un téléviseur 8K de 86 pouces aurait environ 30 000 lumières LED avec environ 2 500 zones de gradation.

Avantages de la Mini LED par rapport à la LED normale

Les mini LED présentent certains avantages par rapport aux panneaux utilisant la technologie LED conventionnelle.

Bien que l’écran des téléviseurs Mini LED soit à base de LED, l’évolution l’a placé bien en avance, pour plusieurs raisons :

Le premier et le plus évident avantage est la différence substantielle de luminosité maximale entre les deux technologies. A ce point où il n’y a pas de comparaison possible. Les mini panneaux LED offrent un meilleur contraste. En effet, l’augmentation des zones d’atténuation est énorme. Les contrôle du rétroéclairage c’est beaucoup plus précis et subtil sur les dalles Mini LED, donc l’image gagne en profondeur. Les Les nouveaux noirs d’évolution sont meilleurs et plus profond. Les mini LED peuvent donner beaucoup plus de détails dans les images sombres pour le meilleur traitement de la lumière et des noirs.

OLED

Les Écrans OLED (Organic Light-Emitting Diode, ou ce qui est le même, diode électroluminescente organique) sont ceux qui sont appelés organiques par le film de carbone à l’intérieur du panneau.

Ce type de technologie se caractérise par un type d’émission lumineuse plane avec plusieurs films organiques qui sont placés entre 2 conducteurs, puisque les pixels peuvent être activés et désactivés complètement individuellement.

Ce sont des panneaux qui pas besoin du rétro-éclairage avoir une lueur puissante, car ils sont capables d’émettre leur propre lumière.

La raison pour laquelle vous n’avez pas besoin du rétroéclairage est que contrairement aux panneaux LED, qui pour exprimer n’importe quelle couleur éclairent le panneau, dans le cas des OLED, chaque pixel est capable de jouer avec ce fait.

C’est-à-dire si vous devez émettre une couleur totalement noire sur les écrans OLED désactiver les pixels directement, donc le noir est beaucoup plus profond, pur et réel. Pour le reste des couleurs, elles n’ont pas besoin d’autant de couches et la lumière est émise individuellement à travers un filtre RVB.

Avec une taille de 55 pouces et la dernière technologie OLED, le LG OLED E9 est l’un des meilleurs téléviseurs OLED de LG, tout en conservant un prix très contenu pour sa catégorie. Cela en fait l’un des téléviseurs OLED les plus intéressants et les plus attrayants du moment.

Mini LED vs OLED

Les deux technologies, malgré l’évolution des Mini LED, présentent encore des différences notables.

En gros, nous vous l’avons déjà dit, puisque les panneaux Mini DEL ils utilisent rétro-éclairageDans votre cas, des LED beaucoup plus petites, mais vous en avez toujours besoin. Étant une LED plus petite, elle atteint un du contraste, une luminosité et des noirs vraiment très bien réalisés.

Les Écrans OLED ils n’ont pas besoin du rétro-éclairage comme nous l’avons déjà vu, puisque chaque pixel est indépendant et peut émettre ou non, selon ce dont vous avez besoin. Les le contraste dans cette technologie est plus élevé, Les les noirs sont parfaits et la qualité d’image c’est à un très bon niveau.

Alors quel est le meilleur?

Nous voulons préciser que les deux technologies sont vraiment bonnes et dans les deux cas, nous atteindrons une qualité d’image exceptionnelle pour regarder nos films préférés ou ce que nous voulons.

Mais à partir de là, la technologie OLED est meilleure que la Mini LED, oui, cette dernière torsion des écrans LED gagne à certains égards.

Par exemple, dans quels sont les niveaux de luminosité, le Mini DEL sont clairement au-dessus, car il existe des téléviseurs dotés de cette technologie qui peuvent atteindre 2 000 nits, pour les 900 nits maximum des OLED.

Une autre facette où les téléviseurs Mini LED gagnent clairement est en longévité des panneaux.

Philips OLED + 934 est l’un des derniers téléviseurs OLED Philips équipés du processeur P5 Pro de 3e génération qui offre une qualité d’image vraiment impressionnante. Il dispose d’un système Ambilight à trois côtés qui crée une atmosphère de lumière autour de l’écran.

Les Le tendon d’Achille des téléviseurs OLED est la durabilité sans problèmes avec aucun pixel, bien que ces derniers temps cela se soit beaucoup amélioré, mais cela continue de se produire.

Les panneaux avec technologie LED sont plus durables à cet égard, car l’éclairage individuel des panneaux OLED fait que les pixels se dégrader plus facilement.

Mais ce qui est clair, c’est que à bien des égards, les OLED gagnent clairement le combatComme ils ont des noirs beaucoup plus purs et plus vrais, l’image utilise des capacités de pixels individuelles, le contraste est plus élevé, les angles de vision sont bien meilleurs et les temps de réponse sont plus élevés.

Maintenant que vous avez toutes les données et que vous êtes informé, il est temps pour vous de prendre vos propres décisions et de décider quelle technologie vous souhaitez pour votre prochaine Smart TV.

Vous pouvez nous dire lequel vous avez choisi sur nos réseaux sociaux.