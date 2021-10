Qu’est-ce que la « mise à la terre » – et comment cela pourrait-il aider votre anxiété ?

Prêt à vous reconnecter à la terre ? (Photo : ./Metro.co.uk)

De nombreux aspects de la société moderne nous laissent déconnectés de la nature.

Pensez-y – à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes immergé dans le monde naturel ou que vos pieds ont touché l’herbe ? Quand avez-vous passé du temps à écouter les sons de la nature, à n’entendre que le vent, les vagues ou le bruissement des arbres ?

Entre la vie urbaine, la culture du travail implacable et les avancées numériques sans fin, nous n’avons pas beaucoup d’occasions d’être vraiment dans la nature. Certains disent que nous passons à côté d’une multitude d’avantages en conséquence.

La mise à la terre pourrait aider.

La mise à la terre, ou « mise à la terre », signifie essentiellement « revenir à la terre ».

C’est une pratique ancienne qui consiste à connecter votre corps, votre esprit et votre esprit à la planète. Et vous devez réellement toucher la nature, ce qui signifie que votre peau doit être en contact avec la surface de la terre.

La thérapeute énergétique Beth Carboni dit que le contact corporel avec la « charge électrique naturelle » de la planète aide à « détoxifier votre système » et à « stabiliser votre physiologie ».

« En apportant une prise de conscience au processus d’ancrage, cela réduit davantage le stress mental et génère bien-être et paix », ajoute-t-elle.

«À une époque où les niveaux de stress et de peur étaient si élevés, la mise à la terre offre de nombreux avantages et il existe de plus en plus de preuves pour le prouver.

« L’avantage le plus simple et le plus profond est que cela vous fait vous sentir mieux – et rapidement. Vous n’avez qu’à penser aux moments où vous avez été dans la nature ou pieds nus sur une plage pour vous rappeler les sentiments de calme que vous avez éprouvés. Ce n’est pas une coïncidence.

La recherche montre que lorsque vous vous connectez physiquement à la terre, cela calme votre système nerveux, réduit l’inflammation et améliore votre circulation sanguine, votre énergie et votre bien-être général.

Une étude de 2016 a révélé que «la mise à la terre ou la mise à la terre du corps humain modifie considérablement la réponse inflammatoire à une blessure», ce qui signifie que la douleur causée par les blessures est réduite et que la guérison est accélérée.

Beth dit que la mise à la terre n’a jamais été aussi importante. Les développements sociaux et culturels signifient que nous sommes de plus en plus physiquement déconnectés de la terre en raison des chaussures que nous portons et en raison de niveaux de stress accrus.

La mise à la terre fonctionne-t-elle réellement ?

Les affirmations selon lesquelles il est possible de puiser dans une sorte de source d’énergie planétaire – simplement par le toucher – sont-elles légitimes ? Marcher pieds nus dans le parc pourrait-il vraiment être un moyen naturel de recharger vos batteries spirituelles ?

Les détails de cette pratique ont été contestés et les experts ont démystifié l’affirmation selon laquelle vous pouvez exploiter le « pouvoir » de l’énergie de la terre grâce à une connexion corporelle.

« Il n’est tout simplement pas possible de créer et de maintenir un déséquilibre de charge important entre votre corps et le reste du monde, car tout ce avec quoi nous interagissons contient des électrons, et ils se déplacent constamment entre les objets », a écrit le Dr Chad Orzel, professeur agrégé au Département de physique et d’astronomie de l’Union College à New York dans un blog de 2014.

Le Dr Orzel conteste la science derrière la tendance au bien-être et suggère qu’il n’existe pas d’« électrons bénéfiques de la terre ».

«C’est un non-sens brouillé», dit-il. « Les électrons sont des électrons sont des électrons – il n’y a rien qui distingue ou distingue un électron de la terre par opposition à un matériau synthétique. »

Cela signifie qu’il n’y a pas de meilleure « énergie » à exploiter de la terre que « l’énergie » qui existe dans votre tapis ou le siège de votre voiture.

Les experts disent que vous ne pouvez pas réellement exploiter l’énergie des «électrons bénéfiques» de la terre (Photo: .)

Cependant, il admet qu’il y a un grain de vérité au cœur de la tendance. Cela vient probablement des avantages bien connus d’être dans la nature.

Mind, un organisme de bienfaisance pour la santé mentale, encourage à passer du temps dans la nature pour traiter l’anxiété, la dépression et les troubles affectifs saisonniers (TAS).

Il existe même un traitement thérapeutique axé sur le fait de passer du temps à l’extérieur, connu sous le nom d’écothérapie. Ainsi, même si l’affirmation de surcharger votre énergie spirituelle à travers les électrons de la terre ne tient pas, il peut toujours y avoir des avantages liés aux pratiques de mise à la terre.

« Le stress que nous vivons dans la vie moderne crée une « disharmonie » dans notre système énergétique », affirme Beth. « Et lorsque vous vous « ancrez », cela aide à rétablir l’harmonie et l’équilibre dans votre esprit, votre corps et votre esprit. »

À tout le moins, passer un après-midi à méditer pieds nus dans le parc ou dans votre jardin ne vous fera pas de mal et pourrait vous aider à vous sentir plus calme.

Conseils de mise à la terre pour les débutants

Si vous décidez d’essayer la mise à la terre, c’est très simple pour commencer – cela ne vous coûte rien et vous n’avez besoin d’aucun équipement spécial.

Beth Carboni a partagé ses meilleurs conseils pour les débutants qui cherchent à se connecter avec la terre.

« Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, enlevez vos chaussettes et vos chaussures et allez dans votre jardin et sentez la terre sous vos pieds », dit Beth.

« Apportez de la présence aux sensations contre vos pieds et imaginez que votre corps reçoit une énergie curative et nourrissante de la terre à travers la plante de vos pieds. »

Beth suggère de créer un espace dans votre jardin où vous allez vous asseoir, vous « mettre au sol » et laisser votre stress derrière vous.

« Cela peut être aussi simple que de placer un tabouret dans le coin » de mise à la terre « de votre choix ou d’ajouter des cristaux et des ornements qui signifient paix et calme », ​​dit-elle.

« Les jours les plus secs, allez vous allonger sur la terre. Apportez de la présence à tous les points de contact de votre corps contre le sol. Encore une fois, imaginez recevoir de l’énergie nourrissante de la terre et remarquez les changements subtils dans votre propre corps pendant que vous vous détendez.

Si vous n’avez pas d’espace extérieur à la maison, sortez plus loin dans la nature.

« Lorsque vous allez dans les bois, sans téléphone et avec l’intention de mettre à la terre tout votre système est calmé », explique Beth.

«Il n’est pas nécessaire d’être un hippie complet marchant pieds nus et serrant les arbres dans ses bras. Apportez simplement une présence et une prise de conscience aux images et aux sons de l’environnement. Ensuite, ralentissez et imaginez à nouveau recevoir de l’énergie nourrissante de la nature qui vous entoure. Vos soucis s’évanouiront et vous gagnerez en clarté et en calme.’

Beth ajoute que vous devriez viser à faire de cette pratique une habitude, l’intégrer dans votre routine habituelle.

« Prenez du temps dans votre agenda chaque semaine pour faire une courte pause dans votre propre jardin ou pour faire une promenade plus longue dans la nature », dit-elle. « Planifier cette heure vous aidera à établir ce nouveau rituel de guérison. »

Comment continuer à s’ancrer quand il fait vraiment froid

La perspective de laisser tomber vos chaussures ou de vous allonger sur le ventre dans l’herbe devient beaucoup moins attrayante à mesure que la température chute et que nous perdons la lumière.

Mais la mise à la terre n’est pas seulement pour l’été. Beth dit qu’il est possible de ressentir les avantages de s’immerger dans le monde naturel toute l’année.

« Pendant les mois les plus froids, il peut toujours être incroyablement bénéfique de sortir dans la nature et d’apporter de la présence aux changements saisonniers », nous dit-elle.

« Sentir le craquement des feuilles sous vos pieds lorsqu’elles tombent au sol, la fraîcheur du givre dans vos mains, écouter la pluie tomber autour de vous.

Beth ajoute que vous pouvez également créer des rituels d’ancrage dans la chaleur de votre maison, ce qui est une bonne nouvelle si vous ne supportez pas le froid.

Parce que l’esprit ne reconnaît pas toujours la différence entre le réel et l’imaginaire, vous pouvez toujours récolter les bénéfices de l’ancrage en allant vers l’intérieur et en visualisant tout ce dont vous avez besoin, tout en respirant profondément.

« Vous pouvez créer un petit jardin intérieur avec des plantes dont vous pouvez vous occuper chaque jour », suggère Beth. « Ou tirez parti des effets d’ancrage des autres éléments de la terre en prenant un bain et en vous imbibant de sels d’Epsom ou en allumant une bougie et en regardant attentivement la flamme et en respirant son essence pure.

« Vous pouvez également bénéficier des avantages de l’ancrage grâce au pouvoir de votre esprit en écoutant des méditations où vous êtes connecté à la terre, ou réserver des vacances où vous pourrez marcher pieds nus sur la plage.

« L’un des aspects les plus importants est d’avoir l’intention consciente de s’ancrer lorsque vous vous engagez dans ces pratiques, et les avantages suivront. »

