Qu’est-ce que La Nina et pourquoi l’Inde pourrait connaître les hivers les plus froids en janvier et février 2022

L’Inde du Nord peut connaître l’hiver le plus froid / extrêmement froid en raison de la La Nina qui a émergé dans l’océan Pacifique. Le régime climatique de La Nina provoque des hivers glacials dans l’hémisphère nord. Il est susceptible de traquer certaines parties de l’Inde avec des hivers extrêmement froids. Selon le rapport Bloomberg, janvier et février seront particulièrement froids dans certains États du nord avec des températures qui devraient descendre jusqu’à 3 degrés Celsius avant de se rétablir.

Le rapport a également souligné qu’un hiver plus froid pourrait également entraîner une crise énergétique dans plusieurs pays asiatiques, la Chine étant confrontée au plus grand nombre de problèmes car elle est le premier consommateur d’énergie. Cela se produit à un moment où les prix du diesel et de l’essence creusent des trous dans les poches des consommateurs. Cependant, contrairement à d’autres pays, la consommation d’énergie sera plus faible en Inde, car l’utilisation de la climatisation diminuera considérablement.

L’effet de La Nina a déjà été observé en Inde avec des conditions météorologiques extrêmes au cours des dernières semaines. Les fortes précipitations et le retrait retardé de la mousson sont le signe de La Nina, associés au refroidissement des eaux du Pacifique et se traduisent généralement par une bonne activité pluviométrique.

Arrivée au début de l’hiver dans l’Himachal Pradesh

Selon les rapports, les températures sont déjà tombées sous zéro dans certaines parties de l’Himachal Pradesh telles que Lahaul-Spiti et Kinnaur, en raison des chutes de neige fraîches dimanche. Selon les données du centre IMD de Shimla, l’hiver est arrivé tôt dans l’État du nord avec Keylong à Lahaul-Spiti enregistrant moins 5 degrés Celsius.

Décès dus à des conditions météorologiques extrêmes

Trois touristes de Mumbai sont morts dans le district de Kinnaur en raison de conditions météorologiques extrêmement mauvaises et de chutes de neige. Plus de 50 routes ont été bloquées dans les régions supérieures de l’Himachal Pradesh, telles que Lahaul-Spiti et Chamba.

Précipitations inhabituelles

L’Inde a déjà commencé à assister à des pluies exceptionnellement fortes dans plusieurs régions du pays, l’État montagneux d’Uttarakhand au nord et le Kerala côtier au sud en particulier. Selon le Département météorologique indien (IMD), le pays a reçu 41% de précipitations de plus que la normale du 1er au 21 octobre, l’Uttarakhand à lui seul enregistrant plus de cinq fois ses précipitations normales.

Pourquoi des conditions météorologiques extrêmes en Inde ?

Le directeur général de l’IMD, Mrutunjay Mohapatra, a déclaré qu’octobre avait vu la formation de deux zones de basse pression – des circulations cycloniques qui apportent des précipitations et des vents forts. L’interaction entre la perturbation ouest et la zone de basse pression dans l’Uttarakhand, a entraîné de fortes pluies cette semaine.

Retour sur l’hiver de l’année dernière

L’année dernière, plusieurs endroits du nord de l’Inde, dont l’Uttar Pradesh et le Pendjab, ont enregistré une température minimale inférieure à cinq degrés Celsius, avec des conditions de vague de froid et un brouillard dense. Delhi a également connu un mois de novembre plus froid que d’habitude avec une température minimale moyenne d’environ 10 degrés Celsius. La température minimale moyenne enregistrée l’année dernière était de 12,9 degrés Celsius.

