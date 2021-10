Qu’est-ce que la nouvelle norme eDisplayPort 1.5 et pourquoi elle permettra d’économiser la batterie des ordinateurs portables | La technologie

Une nouvelle norme eDP 1.5 a déjà été approuvée, promettant de multiples améliorations liées à l’économie de la batterie et à la stabilité de l’image.

La nouvelle norme eDisplayPort 1.5 c’est déjà une réalité. Mais à ne pas confondre avec le DisplayPort 1.4 actuel utilisé dans les moniteurs et cartes graphiques conventionnels.

Le connecteur DisplayPort est un connecteur externe: utilisé pour connecter un ordinateur à un moniteur, à l’aide d’un câble.

En échange eDisplayPort ou eDP, c’est-à-dire, Port d’affichage intégré, c’est un DisplayPort intégré, un connecteur qui se trouve à l’intérieur de l’écran, normalement à l’intérieur d’un ordinateur portable.

eDisplayPort est utilisé pour connectez le panneau intégré d’un ordinateur portable à l’ordinateur lui-même. Si vous le souhaitez, un DisplayPort interne.

L’association VESA a présenté cette semaine eDisplayPort 1.5, avec des améliorations significatives l’utilisation de panneaux avec rafraichissement automatique, qui transportent déjà les ordinateurs portables les plus modernes.

C’est la première mise à jour depuis 2015.

Les panneaux avec actualisation automatique ils ont une mémoire où ils peuvent enregistrer une image statique, permettant à d’autres composants de l’ordinateur portable de se mettre en veille, pour économiser la batterie.

Lorsque l’écran change, ils peuvent le rafraîchir rapidement, sans que l’utilisateur ne remarque la différence.

Lorsque vous travaillez sur un ordinateur portable, par exemple en lisant un article sur une page Web ou en travaillant avec un éditeur d’images, l’image reste statique assez longtemps.

Cette fonctionnalité était déjà prise en charge par eDP 1.4, mais dans la nouvelle version 1.5 son utilisation a été optimisée, en le rendre partageable avec le framerate variable de panneaux modernes.

De nombreux panneaux peuvent ajuster Hz à la fréquence d’images générée par la puce graphique. C’est ce que fait la technologie FreeSync d’AMD ou la technologie G-Sync de NVIDIA.

En outre, eDisplayPort 1.5 ne peut mettre à jour qu’une partie de l’écran, au lieu de l’image entière. Et soutient Écrans OLED avec des taux de Hz inférieurs, qui fournira une image plus stable lorsque le GPU exécute des applications puissantes et ne peut pas fournir des images par seconde élevées.

Ce sont des améliorations visant à réduire la consommation de la batterie, qui est l’une des batailles que vous devez toujours mener avec les appareils portables.

eDisplayPort 1.5 Il a déjà été approuvé, mais il faudra encore du temps pour le voir intégré aux ordinateurs portables.