Qu’est-ce que la perte NLCS des Dodgers prévoit sur l’avenir de l’équipe ?

Les empires se construisent au fil des générations, mais ils peuvent tomber en un week-end.

Non pas qu’une sortie du NLCS laisse présager l’effondrement imminent des Dodgers de Los Angeles, qui depuis neuf ans ont dirigé la Ligue nationale comme leur fief personnel. Tout au long de ces saisons – au cours desquelles les Dodgers ont été dirigés comme une équipe de football détenue par un fonds souverain du Moyen-Orient – ​​LA a fait neuf apparitions en séries éliminatoires, a atteint le NLCS à six reprises et a remporté trois fanions et les World Series 2020. Depuis 2013, ils ont remporté 61 matchs de plus en saison régulière que la deuxième meilleure équipe. Ce ne sont pas les étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, elles sont le soleil.

Mais à la surprise de tous les fans de baseball au nord-ouest de la rivière Chattahoochee, ce soleil a été éclipsé – et assez facilement, compte tenu – par les Braves d’Atlanta. Après avoir terminé 17,5 matchs derrière les Dodgers au classement, les Braves ont remporté les matchs 1 et 2 de la NLCS lors de leur dernière présence au bâton; et après des explosions offensives sporadiques et opportunes de Cody Bellinger et Chris Taylor qui ont maintenu la série, les Braves ont finalement remporté le match 6 à domicile. faire peur à Atlanta. Cependant, ce ne devait pas être un engagement répété du retour 3-1 de l’année dernière.

Il s’agit d’un bouleversement majeur par rapport aux normes de baseball; après que les Dodgers aient survécu à la périlleuse éliminatoire d’un match avec joker et à un NLDS exténuant de cinq matchs contre les Giants à 107 victoires, ils étaient la meilleure équipe restante dans le champ des éliminatoires avec une certaine marge. Les Braves, en revanche, étaient l’une des équipes les plus faibles du terrain sur le papier, d’autant plus qu’ils ont été privés du voltigeur superstar Ronald Acuña Jr. depuis la mi-juillet. Personne – et encore moins moi, dans l’intérêt de la transparence – n’a vu cela venir.

Mais il est facile d’oublier les marges minces comme du papier de soie selon lesquelles les matchs de baseball des séries éliminatoires sont décidés. Un écart de 17,5 matchs est énorme, mais pas si grand que les Dodgers pourraient résister à la combinaison de la malchance et des propres buts qui ont mis fin prématurément à leur saison.

Les Dodgers sont entrés dans cette série sans Clayton Kershaw ou Max Muncy et ont perdu Justin Turner, Joe Kelly et Max Scherzer sur blessure en cours de route. Cela a testé la profondeur de tangage de l’équipe, un problème exacerbé par l’insistance déroutante du manager Dave Roberts à remanier sa stratégie de tangage globale au milieu du match 2. Apparitions surprenantes et inutiles de Scherzer dans le match 5 de la NLDS et Julio Urías dans le match 2 de la NLCS a laissé les deux lanceurs ternes et fatigués dans leurs départs qui ont suivi et Scherzer incapable de prendre le ballon du tout dans le match 6.

Avec une semaine à jouer en saison régulière, le numéro des Dodgers. Le 4e partant était Urías, vainqueur de 20 matchs. Un mois plus tard, Roberts a écrit au crayon dans les matchs de l’enclos pour trois de ses sept derniers matchs de l’année. Ses partants ont enregistré un grand total de quatre retraits en cinquième manche ou plus tard dans l’ensemble de la NLCS, et aucun n’a atteint la sixième.

Non pas que le personnel de tangage soit à blâmer. Sans Muncy (et périodiquement, Turner), l’offensive des Dodgers s’est ratatinée comme un tendon d’Achille sectionné. Ils sont allés 2 pour 18 avec des coureurs en position de marqueur lors des deux premiers matchs de la série, les deux concours à un point, et 2 pour 10 dans le match 6. Ils n’ont mis que deux coureurs en position de marqueur au total dans le match 4. La rotation des Giants de 1905 aurait du mal à gagner dans ces conditions, même lors des séries éliminatoires de la NL cette année.

Cela ne suffira pas lorsque Tyler Matzek se transformera en 2016 Andrew Miller. Ou quand Eddie Rosario – qui, pour illustrer les faibles marges du baseball, n’a pas été soumissionné par les Twins l’hiver dernier et son salaire abandonné par Cleveland en juillet – remporte un match avec ses jambes et deux autres avec sa batte.

Vous ne pouvez pas vous présenter à l’assiette contre une équipe chaude et vous attendre à gagner. Vous ne pouvez pas accrocher des balles courbes à hauteur de ceinture dans le coin intérieur ou laisser des balles rapides d’entraînement au bâton dans la zone aux frappeurs puissants. Vous ne pouvez pas lancer des flyballs de routine dans le champ extérieur, et vous ne pouvez pas laisser votre adversaire s’en tirer en courant les bases dans une rage berserker.

Les Dodgers le savent. Il s’agit d’une liste remplie de haut en bas de joueurs intelligents et expérimentés qui ont tout vu sous le soleil. Ils savent, probablement mieux que n’importe quelle autre équipe de baseball au 21e siècle, que le talent et les efforts ne sont en aucun cas suffisants en ce qui concerne les séries éliminatoires. Peut-être pour cette raison, ils ont accepté les bosses de ces séries éliminatoires avec sérénité.

Et tu sais quoi? C’est probablement un état mental sain à adopter pour un athlète – accepter qu’il y a des choses hors de son contrôle qui ne vont pas dans son sens. Notamment parce que « l’échec » est un concept relatif ; de nombreux joueurs de la MLB loueraient au moins leur âme immortelle au diable afin d’échouer comme les Dodgers l’ont fait cette année.

Bien sûr, les Dodgers peuvent être mesurés à propos de cette perte car ils sont tellement habitués à être de retour dans la même position chaque année. Mais ils ne peuvent faire cette supposition que pendant un certain temps. Des 44 joueurs des ligues majeures sur la liste active des Dodgers, la liste de réserve des séries éliminatoires ou la liste des blessés, 11 seront des agents libres après la saison. Certains d’entre eux, comme Cole Hamels et Danny Duffy, n’ont jamais été adaptés aux Dodgers cette année, tandis que Albert Pujols et Steven Souza Jr. resteront après coup.

Mais ce groupe comprend également Jansen, Kershaw, Scherzer, Corey Seager et Chris Taylor. Scherzer est le meilleur joueur des Dodgers depuis son arrivée il y a trois mois. Les quatre autres – Jansen et Kershaw en particulier – sont synonymes de cette période prospère de l’histoire des Dodgers: des joueurs à la retraite qui auraient l’air carrément profanes dans n’importe quel autre uniforme.

À l’avenir, Trea Turner sera un agent libre après 2022, avec Muncy, Bellinger et Urías à suivre l’année prochaine. Justin Turner a encore un an sur son contrat, plus une option d’équipe pour 2023, mais à 36 ans, la fin viendra pour lui d’une manière ou d’une autre.

Le but n’est pas d’être alarmiste ; les Dodgers ont aligné Gavin Lux pour remplacer Seager. Ils ont toujours un système agricole solide, et des années après avoir retiré Turner, Muncy et Taylor de la rue, ils sont toujours l’une des meilleures équipes de la ligue pour le développement des joueurs. Sans parler du fait qu’ils sont toujours l’une des équipes les plus riches du baseball et l’une des destinations d’agent libre les plus attrayantes. Si nous n’avons rien appris d’autre des métiers qui ont amené Scherzer, Trea Turner et Mookie Betts à LA, c’est que les superstars n’ont jamais été une meilleure valeur, et aucune franchise n’est meilleure pour les acquérir que les Dodgers.

Les équipes qui se disputent année après année doivent renouveler leurs listes. Prenez les Red Sox, par exemple. L’équipe de Boston qui vient d’être éliminée dans l’ALCS a transformé environ les deux tiers de ses habitués depuis qu’elle a remporté les World Series il y a trois ans. Cette équipe n’avait presque pas d’habitués en commun avec l’équipe du championnat 2013, et ainsi de suite jusqu’en 2007 et 2004.

Nous sommes également habitués à cela avec les Dodgers: il n’y a pas si longtemps, Andre Ethier ou Yasiel Puig semblaient aussi partie intégrante de l’identité de l’équipe que Jansen ou Justin Turner. Yasmani Grandal, Zack Greinke et Hyun-Jin Ryu ont tous marché en tant qu’agents libres. Kenta Maeda a été échangé. Chase Utley a pris sa retraite. L’homme suivant est arrivé, et les grandes roues ont continué à tourner.

Si les Dodgers continuent de détenir les avantages financiers, stratégiques et pédagogiques qui les ont soutenus au cours de la dernière décennie, ils devraient pouvoir continuer à gagner. Et il convient de mentionner qu’ils n’ont pas à gagner 106 matchs chaque année – cette saison, ils auraient atteint les séries éliminatoires s’ils avaient perdu 22 victoires et 140 points de pourcentage de victoires. Ils ont de la place pour se regrouper et se reconstruire.

Mais c’est un « si » plus important que ce que nous semblons être prêts à envisager pour le moment. Les puissances dynastiques – dans le sport, le commerce, la géopolitique – dominent leurs arènes jusqu’à ce qu’elles ne le fassent pas. Et l’un des moyens les plus rapides de transformer le pouvoir en péonage est de supposer que les avantages historiques perdureront comme s’ils étaient de droit.

Alors ne réagissez pas de manière excessive à ce NLCS. Le baseball est un jeu à somme nulle et les grandes équipes sont toujours dominées pendant une semaine. Mais ne présumez pas que les Dodgers pourront toujours revenir ici si facilement. Parce que les grandes équipes déclinent tout aussi souvent sans avertissement.