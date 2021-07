Qu’est-ce que la photographie Aura ? Signification de la couleur et équipement utilisé

Ne sommes-nous pas tous à la recherche d’une meilleure compréhension de nous-mêmes ? Lectures de tarot, cartes de naissance astrologiques, médiums – quels que soient vos besoins spirituels, ils sont probablement disponibles et plus faciles d’accès que jamais. Cependant, mon type de lecture préféré n’est pas accessible virtuellement. Il doit être vécu en personne. Oui, je parle de photographie d’aura.

Chaque année, le jour de mon anniversaire, j’aime m’offrir un portrait d’aura. Cela m’aide à réfléchir sur mon année passée et à préparer le terrain pour mon prochain voyage autour du Soleil.

Qu’est-ce qu’une photo d’aura ?

Peut-être avez-vous rencontré des photos d’aura en parcourant Instagram sans savoir ce qu’elles sont… une sorte de filtre ? Mais si c’est un filtre, pourquoi un Polaroid ? Non, c’est réel. Comme l’astrologie et le tarot, le portrait avec aura a gagné en popularité ces dernières années. De plus, une magnifique photo de vous avec des tourbillons psychédéliques brumeux de nuages ​​​​colorés en cascade sur votre visage et vous baignant dans une lumière magique en fait une jolie photo de profil.

Pour comprendre la photographie d’aura, nous devons remonter un peu dans le temps… jusqu’en 1939, pour être précis. C’est à ce moment-là que Semyon et Valentina Kirlian ont découvert la « photographie de décharge coronale », qu’ils ont baptisée « photographie Kirlian » d’après eux-mêmes. Cette forme de photographie a capturé des émanations électriques sur un film, qui, selon eux, pourraient fournir des informations psychiques.

Dans les années 1970, coïncidant avec un boom de la spiritualité New Age, un entrepreneur nommé Guy Coggins a utilisé l’idéologie de la photographie Kirlian pour créer son propre système de caméra, l’AuraCam 6000 (qui est toujours utilisé aujourd’hui !). Dans ce système, la caméra est connectée à deux plaques métalliques chargées contenant des centres de biofeedback. Un sujet place ses mains sur les capteurs lorsque l’appareil photo s’ouvre pour une longue double exposition, créant à la fois un portrait et une capture aurique visuelle et colorée superposée. C’est un instantané littéral de votre énergie dans le moment présent !

Qu’est-ce qu’une lecture d’aura ?

Am aura photo s’accompagne souvent d’une lecture qui explique les couleurs visibles dans votre portrait, la densité ou l’opacité de chaque couleur ainsi que le placement de chaque « nuage » de couleur.

Êtes-vous épuisé? Avez-vous eu le cœur brisé? Êtes-vous en train de tomber amoureux? Qu’est-ce qui vous motive en ce moment ? Que veux-tu savoir? Un lecteur expérimenté sera en mesure de vous dire tout cela et bien plus en jetant un coup d’œil rapide à votre portrait d’aura.

Le côté droit (ou le côté gauche de l’image) montre l’énergie du passé récent ; sur quoi vous vous dirigez actuellement ; et comment les autres vous perçoivent. Le côté gauche (à droite de l’image) montre le futur proche ; l’énergie que vous créez pour vous-même ; et la partie la plus rêveuse, imaginative et émotive de votre personnalité. Le centre de la photo d’aura – juste au-dessus de la tête du sujet – montre ce que la personne vit dans le moment présent. Vos espoirs, vos objectifs et vos aspirations les plus élevées sont visualisés ici.

Les couleurs de l’aura et ce qu’elles signifient

Différentes couleurs d’aura sont associées à différentes énergies. En voici quelques-unes à rechercher dans votre photo d’aura ou dans les photos de vos amis dans votre flux IG.

Rapporter: Confiant, courageux, passionné

Rose: Romantique, aimant, généreux

Magenta: Excentrique, libre d’esprit, aimant s’amuser

Orange: Aventurier, créatif, spontané

Alors: Pratique, minutieux, logique

Jaune: Optimiste, joyeux, joueur

Vert: Ambitieux, axé sur la croissance, stimulant

Bleu: Nourrir, loyal, confiant

Indigo: Honnête, paisible, imaginatif

Violet: Intuitif, visionnaire, innovant

Blanche: Spirituel, sensible, guérisseur

Où puis-je faire photographier mon aura ?

Alors que la popularité de la photographie d’aura augmente, une pléthore d’options sont devenues disponibles. Si vous êtes à New York, je vous recommande vivement de visiter Magic Jewelry. Si vous habitez ailleurs, consultez le hashtag #auraphotography pour voir si votre ville a un studio d’aura résident, ou gardez les yeux ouverts pour l’un des nombreux studios pop-up. (J’ai fait documenter mon aura par Auragami, Haloauragraphic, AuraAura, Radiant Human et Auraweaver, et j’aime voir comment différents praticiens apportent leur sagesse et leur expérience à chaque lecture !)

Parce que votre aura change en fonction du temps qui passe, de vos circonstances, de votre humeur et même de votre environnement, vous pouvez faire photographier votre aura encore et encore et elle ne sera probablement jamais exactement la même. J’aime regarder la série de portraits d’aura pour lesquels je me suis assis comme une chronologie visuelle illustrant ma croissance et ma guérison au fil des ans.

Que vous soyez croyant ou non, un portrait d’aura est une belle façon de vous voir sous un nouveau jour – et un beau souvenir éthéré à garder pour vous-même ou à partager sur les réseaux sociaux.

