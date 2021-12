Qu’est-ce que la pièce SHIBA INU ? Conseils pour acheter SHIBA INU

Shiba Inu est une pièce alternative basée sur Ethereum au populaire Dogecoin, plus connu sous le nom de doge meme. Il est créé et hébergé sur la blockchain Ethereum. Shiba Inu est différent de Bitcoin dans son intention. Bitcoin est exploité pour être rare. D’un autre côté, la pièce Shiba Inu est conçue pour être abondante, avec un approvisionnement d’un quadrillion. Il a été créé en août 2020 par un fondateur pseudonyme, Ryoshi. Shiba Inu, le nom, est inspiré de la race japonaise de chiens du même nom. En tant que pièce Ethereum, le Shiba Inu est compatible avec l’ensemble de l’écosystème Ethereum. Cela signifie que les investisseurs et les commerçants peuvent acheter et vendre Shiba Inu en échange d’ETH et d’autres jetons basés sur Ethereum.

Dans son livre blanc, Ryoshi déclare : « Shiba Inu est une expérience de construction communautaire spontanée décentralisée ». Ryoshi voulait savoir ce qui se passerait si un projet de crypto-monnaie était entièrement géré par sa communauté. La conviction est que le pouvoir de la décentralisation collective est la clé pour construire une monnaie plus forte qu’une version centralisée pourrait construire. En octobre 2021, le prix du Shiba Inu a été multiplié par plus de 10. Cela se traduit par une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars, ce qui la classe au 10e rang des crypto-monnaies en part de marché. En Inde, Shiba Inu a une capitalisation boursière de plus de Rs. 2T avec le Prix ​​Shiba Inu en Inde oscillant entre Rs. 0,002 et Rs. 0,005.

Comment acheter des pièces Shiba Inu en Inde ?

Le site officiel indique que Shiba Inu est mieux acheté et vendu via Shibaswab. Ils encouragent l’utilisation de échanges de crypto-monnaie décentralisés(DEX) sur des échanges de crypto-monnaie centralisés (CEX) à des fins de sécurité. Alors, où achetez-vous des pièces de Shiba Inu en Inde ? Ces jetons sont répertoriés sur des plateformes de trading de crypto-monnaie comme ZebPay. Pour acheter les jetons, il faut créer un portefeuille, envoyer des pièces Ethereum au portefeuille en utilisant le réseau ERC-20 pour transférer, connecter le portefeuille à Shibaswab et échanger les pièces Ethereum contre Shiba Inu. Étant non réglementé et sensible à la volatilité, il existe un risque d’investir dans la pièce Shiba Inu. Les investisseurs doivent faire leurs recherches et être prêts à assumer ce risque.

La popularité du Shiba Inu, avec une augmentation astronomique de 12 715 586 % depuis sa création, contribue grandement à la réalisation de la mission du fondateur Ryoshi. La popularité est portée par les passionnés de crypto-monnaie sur les réseaux sociaux, qui recherchent la prochaine technologie blockchain pour perturber le système. Par conséquent, si les gains sont de courte durée, les investisseurs pourraient être laissés pour compte. À ce stade, il est indéniable que Ryoshi était sur quelque chose.

