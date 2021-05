Shiba Inu est la dernière crypto-monnaie virale à attirer l’attention des investisseurs. Le prix actuel de Shiba Inu est d’environ 0,000032 $ après avoir gagné plus de 120% au cours des dernières 24 heures. La grande flambée de Shiba Inu fait suite à la chute brutale du prix du Dogecoin après qu’Elon Musk a organisé Saturday Night Live.

Si vous recherchez des informations sur ce qu’est la pièce Shiba Inu et comment acheter Shiba Inu maintenant, ce guide est pour vous.

Où acheter Shiba Inu: les meilleurs courtiers en crypto-monnaie pour acheter SHIB

La première étape de l’achat de Shiba Inu consiste à sélectionner un courtier de crypto-monnaie réputé. La pièce Shiba Inu est relativement nouvelle, mais elle est disponible à l’achat sur certains des principaux courtiers en crypto-monnaie. Notre équipe d’experts est à l’aise de recommander deux courtiers où l’achat de Shiba Inu est sûr et facile.

1. eToro

eToro est l’un des échanges de crypto-monnaie les plus populaires et à la croissance la plus rapide. La société a été fondée il y a plus de 15 ans et a gagné en popularité en offrant des frais extrêmement bas, une plate-forme facile à utiliser et un élément social pour investir.

2. Binance

Binance est un service d’échange de crypto-monnaie à crypto lancé en 2017. Depuis lors, il a élargi son offre pour inclure plus de 130 pièces. Binance a confirmé qu’à partir du 10 mai à 11h00 (UTC), les utilisateurs peuvent commencer à acheter des pièces Shiba Inu via deux paires: SHIB / BUSD et SHIB / USDT.

Qu’est-ce que la pièce Shiba Inu?

Shiba Inu a commencé à attirer l’attention des investisseurs lorsque le prix d’une pièce Shiba Inu a bondi de plus de 300% devant Musk qui présente Saturday Night Live. Alors que Shiba Inu et Dogecoin partagent un animal de compagnie similaire en forme de chien, Shiba Inu s’est appelé «le tueur de Dogecoin».

Shiba Inu est peut-être nouveau pour certains investisseurs, mais la plate-forme est assez intéressante et peut avoir une valeur future potentielle à offrir. Le jeton Shiba Inu, ou SHIB, est répertorié et incité sur ShibaSwap, un échange décentralisé.

La valeur de Shiba Inu augmentera-t-elle?

SHIB est un nouveau jeton qui profite de la popularité du Dogecoin sur le thème des chiens. Les grands investisseurs peuvent mettre un certain temps à apprécier vos caractéristiques. Pendant ce temps, la société n’a pas encore lancé de produit à sa communauté.

Il est également important de noter que Shiba Inu pourrait connaître une grande volatilité. Bien que cela soit attendu parmi les nouvelles crypto-monnaies, cela donne aux premiers investisseurs et spéculateurs la possibilité d’acheter Shiba Inu à bas prix.

Les réseaux sociaux réagissent

