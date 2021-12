Qu’est-ce que la planification de sprint ? 5 étapes de Scrum Sprint

Dans Scrum, chaque projet est divisé en blocs de temps appelés Sprints. Les sprints peuvent varier en longueur, mais durent généralement de 2 à 4 semaines. Une réunion de planification de Sprint est une réunion périodique qui implique toute l’équipe, y compris le Scrum Master, le Scrum Product Manager et l’équipe Scrum. Ils se réunissent pour décider de la portée du Sprint actuel et des éléments du backlog qui seront pris en charge lors du prochain Sprint. L’événement Scrum de planification de Sprint est un processus collectif qui permet aux membres de l’équipe de dire quand le travail a lieu.

Une session de planification de Sprint réussie donnera deux éléments stratégiques essentiels :

L’objectif du Sprint : Cela comprend un bref résumé écrit des plans de l’équipe à réaliser lors du prochain Sprint.Le backlog de Sprint : L’équipe a accepté de travailler sur la liste des histoires et d’autres éléments du backlog de produits dans le prochain Sprint.

5 étapes de Scrum Sprint

Les sprints sont la vie de Scrum, où les idées sont converties en valeur. Les processus Scrum abordent les activités et le flux spécifiques d’un projet Scrum. Il y a cinq étapes de la planification Scrum Sprint comme suit :

1. Initier/pré-planifier – Cette phase comprend les processus liés au démarrage d’un projet. Cela implique de décider et de fixer la portée et les objectifs du projet, de créer et de diffuser sa charte et de prendre d’autres mesures pour garantir le succès. Certains des processus incluent la création d’une vision du projet, l’identification du Scrum Master et des parties prenantes, la formation de l’équipe Scrum, le développement d’epic(s) et la création d’un backlog de produit hiérarchisé.

2. Planifier et estimer -Cette phase implique la planification et l’estimation des processus, y compris la création de user stories, l’approbation, l’évaluation, la validation des user stories, la création de tâches, l’évaluation de tâches et la création d’un backlog Sprint.

3. Mettre en œuvre – Cette phase consiste à exécuter les tâches et les activités pour créer un produit. Ces activités comprennent la création des divers résultats, la tenue de réunions quotidiennes et la préparation du backlog de produit.

4. Examen et rétrospection/test – Cette étape du cycle de vie du projet consiste à évaluer ce qui a été accompli jusqu’à présent, si l’équipe a travaillé pour planifier et comment elle peut mieux faire les choses à l’avenir.

5. Relâchez – Cette étape met en évidence la livraison des livrables acceptés au client et la détermination, la documentation et l’absorption des leçons apprises au cours du projet.

Un projet comporte plusieurs phases. Celles-ci incluent la phase préliminaire, la phase de planification, la phase de conception, la phase de mise en œuvre, la phase de test, la phase de déploiement et la phase de support.

Quels sont les 4 événements Scrum ?

Les équipes Scrum livrent les produits de manière itérative et progressive, garantissant qu’une version potentiellement utile d’un produit fonctionnel est toujours disponible. Chaque incrément du cycle de développement produit un package potentiellement utile qui peut être commenté, qui peut ensuite améliorer toutes les versions futures jusqu’à ce que l’état final souhaité soit atteint.

Principalement, Scrum consiste en 4 événements ou phases formels :

Planification de sprintDaily ScrumRevue de sprintRétrospective de sprint

Le Sprint, qui est l’activité principale de Scrum, dure entre 1 et 4 semaines.

1. Réunion de planification de sprint

Cette réunion initie le Sprint en rendant les activités et travaux contenus. Les équipes de développement font des backlogs de Sprint pour le Sprint. Le Product Owner et l’équipe de développement déterminent ensuite les tâches de l’équipe dans le Sprint suivant. Les membres de l’équipe assument diverses tâches en fonction de la priorité la plus élevée et de ceux qui, selon eux, peuvent le mieux les servir avec la plus grande efficacité. L’équipe Scrum peut également inviter d’autres personnes à assister à la planification de sprint pour donner des conseils.

2. Daily Scrum ou Daily Standup

Il s’agit d’un événement quotidien d’environ 15 minutes qui met en évidence les progrès vers l’objectif de Sprint. Chaque membre de l’équipe partage les derniers progrès de son travail et identifie les défis potentiels. Cette réunion quotidienne vise à s’assurer que tous les membres de l’équipe sont sur la même longueur d’onde et que leurs activités sont synchronisées.

Les mêlées quotidiennes améliorent les communications, identifient les obstacles ou les défis, favorisent une prise de décision rapide et éliminent ainsi le besoin d’autres réunions.

3. Revue de sprint

Le Sprint Review est effectué à la fin de chaque Sprint. Son objectif est d’examiner le résultat du Sprint et de discuter des objectifs atteints. Cette réunion d’examen donne également aux parties prenantes une chance de fournir des commentaires et des suggestions sur le produit.

Le Sprint Review est l’avant-dernier événement du Sprint. Il est limité à quatre heures pour un Sprint d’un mois. Pour les Sprints plus courts, l’événement est généralement plus rapide.

4. Rétrospective de sprint

La réunion rétrospective, également appelée les équipes RnR by Scrum, permet aux équipes d’évaluer leurs réalisations à la fin d’un Sprint. Il encourage une conversation ouverte sur les succès et les échecs et identifie des moyens de renforcer les activités lors des prochains sprints. Le but de Sprint Retrospective est de planifier des moyens d’améliorer à la fois la qualité et l’efficacité.

La rétrospective Sprint termine le Sprint. Il est chronométré au maximum de trois heures pour un Sprint d’un mois.

