Qu’est-ce que la prestation restauration dans l’Assurance Maladie et comment l’utiliser ?

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la demande d’assurance maladie a considérablement augmenté.

Avec une augmentation des cas de Covid -19 en Inde, en particulier lors de la 2ème vague, il y a eu une prise de conscience et une demande croissantes pour les régimes d’assurance maladie en Inde. En fait, ce n’est qu’en mars 2021 que le secteur de l’assurance maladie a connu une augmentation phénoménale de 41 %. Il y a eu une augmentation constante de la demande de régimes d’assurance maladie à capital assuré élevé en Inde. De plus en plus de personnes ont commencé à opter pour des plans d’assurance maladie d’INR 1 CR, en particulier parmi les personnes âgées de 30 à 40 ans.

Parallèlement à l’augmentation de la demande de sommes assurées élevées, les fonctionnalités qui améliorent la couverture, telles que les prestations de restauration, sont également devenues très populaires. C’est une caractéristique commune et est largement disponible avec de nombreux régimes d’assurance maladie en Inde. Également appelée prestation de restauration de la somme assurée ou de recharge, cette prestation vous offre une couverture supplémentaire si vous épuisez la somme assurée. Voici un aperçu de cet avantage –

Quel est l’avantage de la restauration?

La prestation de restauration est une prestation de couverture dans laquelle la somme assurée est restaurée ou reconstituée après l’épuisement complet de la couverture d’origine.

Laissez-moi vous expliquer avec un exemple. Si vous avez un plan de santé de 10 lakhs INR et que vous dépensez 11 lakhs INR en hospitalisation. Même dans ce cas, la couverture complète de 10 lakhs INR serait disponible au cours de la prochaine année d’assurance.

Cependant, si vous devez réclamer à nouveau pour, disons, 4 lakhs INR au cours de la même année d’assurance, votre régime d’assurance-maladie ne paiera plus, car vous avez épuisé la limite totale (de 10 lakhs INR) au cours de cette année d’assurance.

Cependant, si vous bénéficiez de l’indemnité de restauration une fois que la totalité de la somme assurée de 10 lakhs INR est épuisée, l’assureur renouvelle automatiquement la couverture pour que vous puissiez la réclamer à nouveau au cours de la même année d’assurance. Ainsi, si vous bénéficiez de l’indemnité de restauration, cela fonctionne comme un Stepney dans votre régime d’assurance maladie, c’est-à-dire une sauvegarde en cas d’épuisement de votre couverture principale. Cela réduirait donc ou éliminerait vos dépenses personnelles.

Utilisation de l’avantage de restauration

Il n’y a pas de formalité particulière pour faire usage de la prestation de restauration. La restauration se fait automatiquement. Si votre régime comporte la fonction de couverture et que la somme assurée est épuisée, la compagnie d’assurance restituerait automatiquement la somme assurée pour toute réclamation ultérieure. Vous n’avez à suivre aucun processus pour assurer la mise en œuvre de la prestation de restauration.

Termes et conditions associés à la prestation de restauration

Bien que l’avantage de la restauration semble simple, il y a souvent des petits caractères qui s’y rattachent. Ces petits caractères énoncent les termes et conditions d’applicabilité de la prestation de restauration.

Voici quelques termes et conditions courants que vous devez connaître –

1. Applicable aux maladies non liées

Dans la plupart des régimes d’assurance maladie offrant la prestation de restauration, vous constaterez que la prestation n’est autorisée que si la réclamation ultérieure concerne une maladie non liée. Cela signifie que la demande subséquente ne doit pas être liée à la première demande. Si c’est le cas, la fonction de restauration ne fonctionnera pas.

Par exemple, supposons qu’un assuré ait utilisé la somme assurée pour une angioplastie. Si le preneur d’assurance devait faire une réclamation ultérieure, celle-ci ne devrait pas être liée à des complications dues ou liées à l’angioplastie. La demande subséquente doit porter sur une maladie non liée pour que la prestation de rétablissement fonctionne.

Cela étant dit, certains plans autorisent la fonction de restauration même pour les réclamations connexes. Vous devez donc vérifier les termes de la police à ce sujet.

2. Utilisation complète de la somme assurée

Dans la plupart des régimes, la fonction de restauration est disponible si la somme assurée est entièrement utilisée. Si la somme assurée est restante, la fonction de restauration ne s’appliquerait pas à la deuxième réclamation.

Par exemple, disons que vous avez une somme assurée de INR 10 lakhs et, lors de la première réclamation, vous utilisez INR 7 lakhs. Étant donné qu’il reste 3 lakhs INR, l’avantage de restauration ne s’appliquerait pas à la deuxième demande. Si la deuxième réclamation est INR 4 lakhs, INR 1 lakh serait vos menues dépenses. Ensuite, si vous faites une troisième réclamation, la prestation de restauration sera disponible.

3. Montant de la restauration

Dans la plupart des régimes, 100 % de la somme assurée peut être restituée. Certains plans peuvent restreindre ce pourcentage à 50 %, tandis que d’autres autorisent même jusqu’à 200 % de restauration. De plus, dans certains plans, vous pouvez choisir d’augmenter le montant de la restauration via un module complémentaire.

Points à garder à l’esprit au sujet de l’avantage de restauration :

La prestation de restauration n’est disponible qu’une fois la couverture complète épuisée. Elle n’est jamais disponible dans la réclamation initiale. Ce n’est que lorsque la couverture est complètement épuisée lors de la réclamation initiale qu’elle est disponible pour les réclamations suivantes au cours de la même année d’assurance. Vous ne pouvez pas reporter les prestations de restauration inutilisées à l’année suivante. au cours de l’année d’assurance. Certains plans, cependant, vont plus loin et permettent également des restaurations illimitées.

Dans le cas des régimes familiaux flottants, la prestation de restauration peut faire toute la différence s’il y a plusieurs réclamations de différents membres. Alors, recherchez la fonctionnalité lors de l’achat d’une assurance maladie pour profiter d’une couverture améliorée et minimiser vos dépenses personnelles.

Par Dhirendra Mahyavanshi, cofondateur, Turtlemint (une société d’assurances)

