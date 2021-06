Qu’est-ce que la puce TPM, une exigence de Windows 11 que de nombreux ordinateurs n’ont pas | La technologie

Windows 11 exigera que l’ordinateur soit équipé d’une puce TPM. Qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ? Expliquons-le.

Microsoft a présenté hier Windows 11, son nouveau système d’exploitation qui remplacera Windows 10 cette année, avec des nouveautés importantes.

Ses exigences minimales ne sont pas très élevées, à la portée de n’importe quel PC lancé il y a encore plus d’une décennie : disque dur d’au moins 64 Go de capacité, processeur avec au moins 2 cœurs et 4 Go de mémoire RAM. Mais parmi ces données, la plus importante est passée inaperçue : TPM 2.0.

le Puce TPM 2.0 Il n’est présent que dans les processeurs sortis au cours des trois dernières années, ce qui déclenche des alarmes chez les utilisateurs. Qu’est-ce que cette puce TPM, et pourquoi est-elle soudainement si importante ?

le Puce TMP ou alors Modules de plate-forme de confiance C’est une puce qui peut être placée sur la carte mère, et que les processeurs modernes intègrent dans leur SoC.

Sa fonction est protéger les clés de chiffrement, les informations d’identification des utilisateurs et d’autres données sensibles derrière une barrière matérielle afin que les logiciels malveillants et les attaquants ne puissent pas accéder ou manipuler ces données.

Bref, c’est une puce de sécurité qui sert à nous protéger des logiciels malveillants et des pirates.

Cet ordinateur portable Microsoft est disponible dans différentes configurations, avec un processeur Core i5 ou i7 de 11e génération, également Ryzen 5 et Ryzen 7, ainsi qu’un stockage variable, toujours de type SSD.

Le problème ici est que lorsque Microsoft a annoncé Configuration requise pour Windows 11 Il indiquait la puce TPM 2.0, qui est relativement nouvelle, âgée d’environ 3 ans.

Cependant, il a confirmé aujourd’hui que l’exigence minimale est la puce TPM 1.2, une version sortie en 2011. Et bien que tous les PC de l’époque ne la portent pas, la plupart de ceux vendus au cours des 7 ou 8 dernières années l’ont.

Si votre ordinateur est plus ancien ou n’a pas de TPM, tout n’est pas perdu. Vous pouvez ajouter cette puce TPM 2.0 à votre PC via une carte d’extension ou un adaptateur à la carte mère. On les trouve sur Amazon pour un peu plus de 20 euros. Mais pour le moment, il n’est pas nécessaire de l’installer, jusqu’à ce que Windows 11 soit dans la rue.

Oeil parce que sur de nombreux PC, la puce TPM est désactivée. Vous devez entrer dans le BIOS et l’activer, avant d’installer Windows 11.

Si vous ne savez pas si votre PC possède une puce de ce type, dans cette actualité, nous montrons un outil pour vérifier si votre PC est compatible avec Windows 11.