Qu’est-ce que la RCR et comment se fait-elle ?

Heureusement, l’épisode d’arrêt cardiaque subi par le footballeur danois Christian Eriksen ce week-end, il a eu peur. Mais il faut se rappeler que ces types d’épisodes se produisent quotidiennement dans n’importe quelle partie de notre géographie. Et reconnaître un arrêt cardiorespiratoire et savoir comment agir dans ces cas peut être vital pour la personne qui en souffre.

« N’importe qui peut subir un arrêt cardiaque et il est vital de le reconnaître. Si une personne est inconsciente et ne réagit pas, elle est en arrêt cardiorespiratoire, alors appelez immédiatement le 112 et lancez la réanimation cardio-pulmonaire jusqu’à l’arrivée de l’ambulance », précise-t-il. Dr Pablo Jorge Pérez, coordinateur du groupe de travail sur la réanimation cardio-pulmonaire de la Société espagnole de cardiologie (SECONDE).

De plus, le cardiologue insiste sur le fait qu'”il ne faut pas perdre de temps avec des doutes sur la respiration et le pouls car chaque seconde est importante”.

N’oubliez pas non plus que lorsqu’une personne subit un arrêt cardiorespiratoire, elle ne peut pas avaler sa langue, une croyance largement répandue, et ne doit donc pas être distraite par des manœuvres inutiles.

Le temps d’action et l’implication de ceux qui sont témoins d’un arrêt cardiaque sont essentiels, car pour chaque minute qui passe sans que nous agissions, la survie est réduite de 10 %.

En Espagne, il y a environ 52 300 arrêts cardiaques par an, 22 300 dans les hôpitaux et 30 000 dans le milieu communautaire. Parmi ceux qui surviennent en dehors du milieu hospitalier, seulement entre 5 et 10 % guérissent.

Ce serait une excellente idée si nous recevions à un moment de notre vie (écoles, instituts, universités, entreprises) une formation pour savoir comment pratiquer la RCR (réanimation cardio-respiratoire).

«En Espagne, la formation aux techniques de réanimation cardio-pulmonaire est rare par rapport à la réalité d’autres pays de notre environnement, où l’enseignement de cette pratique est totalement obligatoire, tant dans les écoles que dans les universités. Sans aucun doute, nous avons besoin de plus d’information, de formation et de sensibilisation », explique le spécialiste en cardiologie, car nous sommes confrontés à un problème de première ampleur pour la santé publique.

D’autre part, la présence de défibrillateurs (DEA) dans l’environnement est également nécessaire, puisque ces appareils ont démontré leur efficacité, leur utilité et leur sécurité dans les programmes de soins immédiats menés par des non-personnels de santé dans des espaces publics à forte affluence.

Le Dr Pablo Jorge Pérez insiste : « N’importe qui peut subir un arrêt cardiaque et le risque zéro n’existe même pas, comme nous l’avons vu, dans le sport professionnel.

Mort subite dans le sport

La mort du joueur de Séville Antonio Puerta avec seulement 22 ans, ou Dani Jarque, mis sur la table la mort subite associée à l’activité sportive.

Même si son incidence en Espagne est très faible c’est un événement dramatique avec des implications importantes dans le domaine clinique et social. Une étude récente publiée dans Revue espagnole de cardiologie (REC), a conclu que la mort subite associée au sport survient dans 96% des cas chez les athlètes récréatifs non professionnels.

Concernant le type d’activité sportive, l’étude précitée montre que le cyclisme et la course à pied à partir de 39 ans ont un risque plus élevé de mort subite associé au sport, tandis que ceux qui pratiquent la gymnastique et la natation ont un risque plus faible.

En revanche, les moins de 35 ans qui pratiquent le soccer sont plus à risque que les autres sports au même âge.

Comment faire face à un arrêt cardiaque

N’importe qui peut se retrouver devant quelqu’un qui souffre d’un arrêt cardiaque. Dans la rue, au travail, à la plage, au supermarché, n’importe où. Par conséquent, le reconnaître et savoir agir le plus rapidement possible est vital pour la survie de cette personne.

Les directives de base à suivre sont :

RECONNAISSANCE. Vérifiez si la personne est consciente et respire. Si elle ne respire pas ou si nous avons des doutes à ce sujet, nous devons rapidement appeler le 112 et commencer les compressions thoraciques. Pour ce faire, il est préférable de s’agenouiller à côté du patient, nous découvrirons le poitrine. le coussin de la main au centre de la poitrine, plus ou moins dans la moitié inférieure du sternum. Si nous étirons les bras et laissons tomber les épaules, nous exercerons une meilleure pression sur le thorax. Une fois que nous aurons la position , nous devrons effectuer entre 100 et 200 compressions par minute. Pendant ce temps, demandez à une troisième personne de localiser le défibrillateur le plus proche. Une fois le DAE localisé, suivez les instructions du défibrillateur pour délivrer les chocs. Continuez les manœuvres de RCP jusqu’à l’arrivée de l’ambulance .