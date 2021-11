Qu’est-ce que la recharge sans fil ? tout ce que tu as besoin de savoir

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

La recharge sans fil est devenue assez courante de nos jours. Des tables de café aux tableaux de bord de voiture et même aux tapis de souris, vous trouverez des tapis de charge presque partout. Et si vous possédez un appareil compatible, il vous suffit de le placer sur l’emplacement indiqué.

Aussi pratique que cela puisse être, tous les chargeurs sans fil ne sont pas construits de la même manière. Et bien qu’il soit sans aucun doute tentant de se débarrasser définitivement des fils, il y a quelques mises en garde qui accompagnent la technologie.

Dans cet article, nous allons découvrir ce qu’est la recharge sans fil, comment elle se compare à la recharge filaire conventionnelle et quelles différences vous devez connaître entre les appareils.

Comment fonctionne la recharge sans fil ?

Eric Zeman / Autorité Android

La recharge sans fil repose sur le principe assez simple de l’induction électromagnétique. En résumé, il s’agit de faire passer un courant alternatif (AC) à travers une bobine de cuivre, qui génère un champ magnétique à proximité immédiate. Si vous amenez ensuite une autre bobine à portée, le champ induit un courant.

Dans le cadre de la recharge sans fil, la bobine primaire est logée dans le chargeur et est alimentée par le mur. La bobine secondaire vit dans votre smartphone et reçoit le courant induit, entièrement sans fil.

En passant, c’est pourquoi les appareils avec chargement sans fil doivent avoir un dos en plastique ou en verre – le métal interférerait simplement avec le couplage inductif. Au fil des ans, quelques fabricants ont tenté de contourner cette restriction en utilisant deux matériaux différents. L’arrière du Pixel 5, par exemple, était en grande partie en métal, à l’exception d’une découpe intelligente qui utilisait plutôt du plastique.

Les chargeurs sans fil utilisent généralement un dos en plastique ou en verre, car le métal interfère avec le champ magnétique.

Bien sûr, il y a beaucoup plus à faire avec la recharge sans fil dans l’électronique moderne. D’une part, les appareils et les chargeurs doivent communiquer entre eux pour déterminer le taux de charge et d’autres paramètres.

Dans un passé lointain, il existait plusieurs normes concurrentes pour la recharge sans fil. Cependant, la norme Qi, développée par le Wireless Power Consortium, est devenue la norme aujourd’hui. La plupart des appareils de recharge sans fil prennent en charge la norme Qi, à quelques exceptions près dont nous parlerons plus tard.

Une norme commune est avantageuse car cela signifie que vous pouvez acheter des appareils et des chargeurs de marques concurrentes et savoir qu’ils fonctionneront les uns avec les autres. En fait, de nombreux fabricants ne vendent même pas leurs propres chargeurs sans fil.

La plupart des appareils de recharge sans fil prennent en charge la norme Qi, vous pouvez donc généralement mélanger et assortir les marques.

Qi comprend des directives pour de nombreux aspects du processus de charge, tels que la zone de charge, les limites de température et la détection d’objets. Ce dernier est particulièrement important car si vous laissez accidentellement des objets métalliques comme des pièces de monnaie dans un champ magnétique oscillant, ils pourraient chauffer rapidement. La norme permet d’éviter cela – les chargeurs ne génèrent un champ que lorsqu’un appareil compatible Qi est détecté.

Enfin, Qi propose une poignée de niveaux de puissance différents que les fabricants peuvent utiliser. La version actuelle de la norme permet un maximum de 15W. Cependant, il existe également de nombreux appareils, en particulier les smartphones plus petits et plus anciens, qui dépassent entre 7,5 et 12 W.

Attention : toutes les implémentations de recharge sans fil ne sont pas identiques

Alors que la plupart des chargeurs et appareils sans fil sont conformes à la spécification Qi, certains fabricants ont développé leurs propres normes. Semblable aux solutions de charge filaire propriétaires telles que VOOC d’Oppo et Warp Charge de OnePlus, nous avons désormais des protocoles personnalisés qui offrent également des vitesses de charge sans fil plus rapides.

OnePlus, par exemple, propose Warp Charge 50 Wireless. Il restaure complètement la batterie du OnePlus 9 Pro en un peu moins de 40 minutes. AirVooc d’Oppo accélère encore plus cela, avec 65W proposés. À l’extrémité la plus modeste du spectre, vous avez le Pixel 6, avec prise en charge de la charge sans fil à 23W.

Une chose que ces implémentations ont en commun est qu’elles nécessitent l’utilisation d’un chargeur sans fil spécifique. Dans le cas du Pixel, par exemple, vous devrez vous procurer le Pixel Stand propriétaire de Google (2e génération).

En revanche, la plupart des chargeurs sans fil tiers s’en tiennent à la norme Qi traditionnelle. Les appareils susmentionnés se chargeront également très bien sur ces chargeurs, mais à une puissance réduite.

Les protocoles personnalisés comme AirVooc et Warp Charge nécessitent l’utilisation de chargeurs sans fil spécifiques pour atteindre ces vitesses.

Bien que la solution de chargement sans fil à connexion rapide MagSafe d’Apple puisse sembler être un produit exclusif, ce n’est en fait pas le cas. Une rondelle de chargement MagSafe contient simplement un anneau d’aimants entourant une bobine Qi-spec régulière. Tout ce qu’il fait, c’est rendre le chargeur plus facile à aligner avec des appareils compatibles comme l’iPhone. Les chargeurs certifiés MagSafe offrent également la pleine puissance de charge potentielle de 15 W. En revanche, vous n’obtiendrez que 7,5 W si vous placez un iPhone sur un chargeur Qi ordinaire.

En ce qui concerne les implémentations propriétaires, il convient également de discuter de la recharge sans fil pour les petits appareils tels que les écouteurs et les montres sans fil. La plupart des appareils compacts capables de charger sans fil, y compris la Galaxy Watch 4 de Samsung et les AirPods Pro d’Apple, prennent en charge la même norme Qi que les téléphones. Cependant, ils ont des bobines beaucoup plus petites et ne se chargeront que sur des chargeurs dotés de bobines de taille égale.

L’Apple Watch est un autre exemple. Il utilise une technologie de charge inductive très similaire, mais ne fonctionnera qu’avec un chargeur certifié. Certains ont cependant émis l’hypothèse que cela pourrait être une restriction logicielle.

La recharge sans fil est-elle meilleure que la recharge filaire ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

En termes de commodité, il n’y a pas de véritable débat – les chargeurs sans fil arrivent presque toujours en tête. Cependant, l’inverse est souvent vrai lorsque vous examinez des paramètres tels que la vitesse, l’efficacité et la chaleur.

Nous avons déjà expliqué comment la norme Qi n’autorise qu’un maximum de 15 W. Cependant, de nombreux fabricants de smartphones sont passés à 33W, 65W et même 160W pour la charge filaire. Cela signifie que la recharge sans fil est beaucoup moins adaptée aux recharges rapides. À moins, bien sûr, que vous utilisiez un appareil prenant en charge un protocole sans fil propriétaire.

La charge sans fil est généralement en retard par rapport au filaire en termes de vitesse, d’efficacité et de chaleur.

En ce qui concerne l’efficacité, des recherches ont montré que la recharge sans fil consomme environ 50 % plus d’énergie du mur par rapport au branchement de votre téléphone. La différence n’aura probablement pas d’effet significatif sur votre facture d’électricité – charger votre téléphone consomme très peu d’électricité en général. Cependant, cela peut devenir problématique pour les banques d’alimentation et les chargeurs portables, vous obligeant à transporter un appareil de plus grande capacité pour obtenir la même quantité de charge.

Si vous vous demandez où va le reste de l’énergie, elle est simplement perdue sous forme de chaleur. Et c’est encore un autre problème majeur auquel les fabricants doivent faire face.

Une chaleur excessive pendant la charge est mauvaise car elle peut réduire la durée de vie de la batterie du téléphone. À cette fin, il est essentiel que les smartphones et les chargeurs sans fil disposent de mécanismes de protection intégrés pour éviter la surchauffe. De nombreux fabricants comme Samsung et OnePlus ajoutent même un ventilateur de refroidissement à leurs chargeurs. Cela peut cependant être bruyant, donc une solution filaire peut être préférable de toute façon.

Dans l’ensemble, ces inconvénients expliquent principalement pourquoi la recharge sans fil n’a pas encore fait son chemin vers d’autres industries comme les véhicules électriques.

Qu’en est-il de la recharge sans fil inversée ?

La recharge sans fil inversée est une fonctionnalité relativement nouvelle proposée principalement sur les smartphones haut de gamme et phares comme le Google Pixel et la série Galaxy S de Samsung. Le principe de l’induction électromagnétique reste le même, sauf que l’appareil se transforme en bobine primaire à la place.

En termes plus simples, le téléphone utilise l’énergie de sa propre batterie pour générer un champ magnétique. D’autres appareils peuvent ensuite être placés à la surface du téléphone pour lancer la charge sans fil comme d’habitude.

La recharge sans fil inversée vous permet de charger des appareils auxiliaires comme des écouteurs, des montres et même des téléphones entiers à l’arrière de votre smartphone.

Gardez à l’esprit que les mêmes inconvénients s’appliquent ici aussi, cependant. La charge sans fil inversée est assez inefficace, vous viderez donc une quantité importante de la batterie de votre smartphone pour recharger votre montre ou vos écouteurs. En effet, de nombreux fabricants suggèrent d’utiliser la fonction lorsque le smartphone est branché. Cela élimine essentiellement le besoin de transporter un chargeur séparé pour vos petits appareils.

De même, bien qu’il soit techniquement possible de charger un autre smartphone avec une charge sans fil inversée, la faible efficacité et le potentiel de surchauffe le rendent utile uniquement en cas d’urgence extrême. Une autre mise en garde à prendre en compte est que les vitesses de charge inversée sont souvent assez limitées – aussi basses que 5 W dans certains cas.

Et c’est tout ce que vous devez savoir pour recharger vos appareils sans fil ! Pour en savoir plus, consultez notre tour d’horizon des meilleurs accessoires de charge filaire pour smartphones.

