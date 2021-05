Qu’est-ce que la résilience du Dogecoin signifie pour les investisseurs en crypto

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) la séquence de victoires continue de rouler. Après une vente massive la semaine dernière, le prix du Dogecoin est revenu à la vie. C’est contraire aux attentes de nombreux experts en crypto-monnaie.

Après tout, ce n’était pas censé être ainsi. Il est bien connu que Dogecoin a commencé comme un mème plutôt qu’un investissement réel. Oui, c’était amusant quand Dogecoin a grimpé jusqu’à 40 cents suite à une vague d’activité sur les réseaux sociaux plus tôt en avril. Mais ensuite, le prix est retombé à 14 cents sur les ventes massives et les commerçants ont supposé que c’était la fin de la ligne.

Cependant, l’ancien doge a appris de nouvelles astuces. Le prix de Dogecoin a rebondi au-dessus de 30 cents et pourrait faire une autre course à son plus haut niveau dans les prochains jours.

Pour les adeptes de l’hypothèse des marchés efficients, Dogecoin doit être extrêmement frustrant. Après tout, la plupart des observateurs soutiendraient que Dogecoin a peu de valeur intrinsèque. Alors, pourquoi négocie-t-il avec une capitalisation boursière comparable pour Chipotle (NYSE:CMG) ou alors Ferrari (NYSE:COURSE)?

La publicité crée de la valeur

Si vous pensez que les crypto-monnaies sont évaluées en fonction de la qualité de leurs équipes de développement ou de leurs livres blancs, la montée de Dogecoin est déconcertante. Cependant, si vous considérez Dogecoin davantage comme un produit surfant sur une énorme vague de buzz médiatique, cela a du sens. Le plus grand avantage de Dogecoin est qu’il révèle certains aspects fondamentaux de l’environnement actuel de la crypto-monnaie.

Le créateur de Dogecoin n’avait pas l’intention que cela serve un objectif sérieux. Il a été conçu comme un mème dès le départ, destiné à l’humour et au divertissement. Dans cette mesure, il a réussi au-delà des attentes les plus folles de quiconque. Dogecoin existe d’une manière audacieuse que même certains taureaux crypto passionnés regardent avec stupéfaction alors que le prix du Dogecoin monte en flèche. Pourquoi cette fanfare ne se produit-elle pas dans une crypto-monnaie plus utile?

Pourtant, lorsque vous regardez de nombreux projets de cryptographie aujourd’hui, ils offrent le même niveau de fonctionnalité réelle que Dogecoin. Bien sûr, la plupart des autres pièces ont plus de livres blancs et de plans à long terme derrière eux. Il y a beaucoup plus de jargon technique que vous pouvez mentionner. Mais en termes d’adoption dans le système financier plus large, peu au-delà Bitcoin (CCC:BTC-USD) ou alors Ethereum (CCC:ETH-USD) a vraiment fait de grandes percées. Dogecoin n’est donc pas si loin derrière le peloton.

Crypto: encore un jeune écosystème

Au cours des dernières années, il semble que de nombreuses choses qui se généralisent dans la cryptographie soient sans doute des mèmes ou des projets flash-in-the-pan. Pensez à des choses telles que Chatons crypto, Bitconnect, ou, plus récemment, l’art basé sur des jetons non fongibles (NFT).

Pendant ce temps, il y a beaucoup moins de discussions sur les mérites relatifs de divers projets de crypto-monnaie. Vous pouvez trouver des ingénieurs et ainsi de suite pour débattre des subtilités de divers altcoins, mais ce n’est pas aussi courant. Vous n’avez certainement pas eu besoin d’une compréhension détaillée de l’informatique ou de la technologie blockchain pour gagner de l’argent dans la crypto jusqu’à présent.

De l’autre côté de l’équation, il y a d’innombrables discussions approfondies sur, par exemple, les mérites de diverses sociétés de logiciel en tant que service (SaaS) ou de producteurs de semi-conducteurs concurrents tels que Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) et Nvidia (NASDAQ:NVDA). Il est plus difficile (mais certainement pas impossible, comme nous l’a montré r / WallStreetBets) pour une action de survivre simplement sur les mèmes et l’énergie positive uniquement. Mais, au moins pour le moment, Dogecoin continue de rouler fort malgré ses qualités fondamentales ou technologiques décevantes.

Verdict de Dogecoin

Tout cela pour dire que les amateurs de crypto-monnaie devraient se détendre et adopter le mème. À l’heure actuelle, le marché de la crypto-monnaie n’a pas encore évolué pour atteindre le même niveau de nuance que les marchés financiers plus matures. C’est sans doute une caractéristique, pas un inconvénient. C’est un marché libre et avec le temps, les meilleurs projets l’emporteront. Pour l’instant, en dehors de la forte réglementation des marchés financiers traditionnels, des choses inhabituelles comme Dogecoin peuvent prendre vie.

Bien sûr, Dogecoin vous dit à quel point c’est ridicule. Pourtant, Dogecoin est en fait beaucoup moins utile que, disons, Ondulation (CCC:XRP-USD), pour citer un autre altcoin controversé? Vous pouvez utiliser Dogecoin pour acheter certaines choses. De plus, Dogecoin a obtenu des accords de marketing de haut niveau tels que l’équipe de basket-ball des Dallas Mavericks acceptant Dogecoin pour les billets.

Mark Cuban a récemment annoncé que BitPay, le processeur de paiement utilisé par les Mavericks, est en passe de traiter 6000 transactions avec Dogecoin ce mois-ci. C’est en fait un décompte assez impressionnant.

Si suffisamment de gens croient que Doge a de la valeur, au fil du temps, certains cas d’utilisation réels se développeront pour cela. C’est ce qui est si fascinant dans la crypto-monnaie en ce moment. Quelque chose qui semblait inutile, comme Dogecoin, est en train de devenir un acteur majeur. Pendant ce temps, les altcoins avec des livres blancs apparemment beaucoup plus sérieux et des équipes de développeurs ont du mal à décoller.

Particulièrement pour un nouveau marché comme celui-ci, la publicité peut réellement créer de la valeur. Dogecoin nous montre comment le faire.

