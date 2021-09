Nouvelle variante de Covid d’intérêt pour l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé surveille de près une autre variante de Covid-19, appelée Mu ou B.1.621, qui pourrait apparaître comme une variante préoccupante dans un avenir récent car elle montrait des signes de résistance possible aux vaccins.

D’où vient la nouvelle variante Mu

La variante d’intérêt a été identifiée pour la première fois en Colombie en janvier 2021 et depuis lors, il y a eu des rapports d’augmentation sporadique des cas, d’épidémies plus importantes en Europe et en Amérique du Sud et autour, selon le bulletin hebdomadaire de l’agence de santé des Nations Unies.

Plus de 4 500 échantillons ont été séquencés le génome le 29 août et les échantillons analysés ont été désignés comme Mu. La plupart des cas ont été détectés aux États-Unis, suivis de la Colombie, du Mexique et de l’Espagne. Des cas de la nouvelle variante d’intérêt ont également été signalés au Royaume-Uni, en Europe et à Hong Kong.

Pourquoi est-il sur la liste de surveillance de l’OMS

La variante a été ajoutée à la liste de surveillance de l’OMS le 30 août après que des cas de Covid avec la même variante ont été trouvés dans 39 pays. Lors du séquençage du génome, il a été constaté que le variant a subi une constellation de mutations qui indiquent des propriétés potentielles qui peuvent lui faire échapper à la réponse immunitaire de la vaccination.

La prévalence des cas séquencés est la plus élevée en Colombie à 39 % puis en Équateur à 13 % e du variant Mu même lorsque sa prévalence mondiale est actuellement inférieure à 0,1 %.

La variante Mu également de la lignée B.1.621 était sous le scanner de l’OMS depuis mars pour avoir subi un certain nombre de mutations qui la rend résistante au vaccin, mais a déclaré que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour affirmer la même chose. Selon l’OMS, davantage d’études étaient nécessaires pour comprendre ses caractéristiques phénotypiques et cliniques. Selon les données préliminaires, le variant échappe aux défenses immunitaires similaires aux variants bêta découverts pour la première fois en Afrique du Sud.

La variante Mu est résistante au vaccin en tant que bêta: rapport PHE

Selon un rapport sur la gestion des risques du nouveau rapport de variante publié par Public Health England, la variante peut résister à l’immunité formée par la vaccination au moins autant que la variante bêta. De plus, les études préliminaires de l’OMS montrent que la nouvelle variante peut également échapper à l’immunité naturelle formée par un corps en raison d’une infection antérieure en plus de l’immunité formée par la vaccination.

La variante Mu est-elle plus transmissible ?

Un rapport du Guardian indique qu’il n’y a jusqu’à présent aucune preuve qui soutient qu’il surpasse la variante Delta et il semble peu probable qu’il soit plus transmissible. Mais l’évasion immunitaire peut dicter la façon dont elle se propage dans une population à l’avenir. La menace que représente désormais la variante Mu dépend de la croissance substantielle des cas dans les semaines et les mois à venir.

Une autre variante du coronavirus C.1.2 détectée

Pendant ce temps, une autre variante potentielle d’intérêt, C.1.2, est étroitement surveillée en Afrique du Sud. Les cas ont été détectés pour la première fois dans le pays en mai de cette année, puis en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, au Portugal, en Chine, à Maurice et en République démocratique du Congo.

Cependant, C.1.2 n’a pas été évoqué comme une variante à suivre ou préoccupante par l’OMS. Jusqu’à présent, l’OMS a classé quatre variantes préoccupantes – Alpha, Beta, Delta et Gamma – ainsi que cinq variantes intéressantes, dont Mu.

