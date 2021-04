Qu’est-ce que la SpO2? Et pourquoi devriez-vous vous en soucier?

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Votre tracker de fitness est capable de surveiller toutes sortes de choses étranges et merveilleuses. Le problème est de savoir ce que tout cela signifie exactement! La SpO2 n’est qu’un exemple d’une métrique moins comprise qui peut fournir un aperçu de votre santé et de votre bien-être. Vous l’avez probablement vu dans le tableau de bord de votre application de santé, mais qu’est-ce que cela signifie et qu’êtes-vous censé faire avec ces informations? Nous décomposons exactement ce que mesure la SpO2, à quoi ressemblent de bons niveaux de SpO2, et plus encore.

Qu’est-ce que la SpO2?

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

En termes simples, la SpO2 est une mesure de la saturation en oxygène du sang. Plus vous avez d’oxygène dans votre sang, plus votre taux de SpO2 sera élevé. Étant donné que notre corps a besoin d’oxygène pour survivre, nous pouvons globalement affirmer que des niveaux de SpO2 plus élevés sont une bonne chose. À l’inverse, de faibles niveaux d’oxygène dans le sang peuvent entraîner des symptômes connus sous le nom d’hypoxémie. Une lecture normale se situe entre 95% et 99%.

Des appareils tels que l’Apple Watch Series 6, Fitbit Versa 3, Xiaomi Mi Band 5 et d’innombrables autres offrent tous cette fonctionnalité. Mais à quel point sont-ils précis? Et que pouvez-vous faire avec ces informations?

Il est plus exact de dire que la SpO2 est une mesure de l’hémoglobine. Pour ceux qui ont oublié leur biologie au lycée, l’hémoglobine sont des «globules rouges» qui contiennent de l’oxygène et le transportent dans le corps. Le corps reconstitue ses réserves d’oxygène naturellement grâce à une respiration régulière. Ici, l’oxygène pénètre par la bouche et le nez, puis passe à travers de minuscules sacs et vaisseaux sanguins dans les poumons (appelés alvéoles et capillaires) dans la circulation sanguine.

Lorsque nous courons, soulevons des poids ou «nous entraînons», nous augmentons la demande en oxygène. Ainsi, notre respiration et notre fréquence cardiaque augmentent pour répondre à la demande accrue.

Comment les trackers de fitness mesurent-ils la SpO2?

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les trackers de fitness et autres appareils appelés «oxymètres de pouls» peuvent mesurer les niveaux de SpO2. Ceux-ci fonctionnent de la même manière que les moniteurs de fréquence cardiaque portés au poignet, en projetant une lumière d’une longueur d’onde particulière (généralement infrarouge) à travers la peau. Un photodétecteur très sensible permet efficacement à l’appareil de «voir» l’hémoglobine dans vos vaisseaux sanguins.

La principale différence entre un tracker de fitness qui mesure la SpO2 et un oxymètre de pouls est que ce dernier est placé sur le bout du doigt. C’est l’endroit idéal pour prendre une lecture et cela rend ces appareils dédiés plus précis.

Même dans ce cas, ce n’est pas une science exacte. Tout, du teint de la peau à la lumière ambiante, en passant par le mouvement, peut avoir un impact sur la précision. Les trackers de fitness peuvent tenter de contrer le défi du mouvement biaisant les résultats en utilisant des algorithmes qui tiennent compte des données de l’accéléromètre / gyroscope, mais cela ne peut atteindre qu’un certain degré de précision.

Pour ces raisons, les fabricants tiennent à souligner que leurs appareils doivent ne pas être utilisé pour le diagnostic médical. Seule une poignée d’appareils portables sont certifiés en tant que dispositifs médicaux pour offrir des lectures de SpO2, dont le Withings ScanWatch.

Pour ceux qui souhaitent obtenir les lectures les plus précises possibles de leurs trackers, cependant, une astuce intéressante consiste à placer un bracelet noir ou une manche longue sur votre tracker.

Comment agissez-vous sur les niveaux de SpO2?

Alors, pourquoi devriez-vous vous soucier de la quantité d’oxygène dans votre sang?

Eh bien, pour la plupart… vous ne devriez probablement pas.

Les données SpO2 sont, dans l’ensemble, utiles pour deux catégories de personnes:

Athlètes dont l’entraînement les oblige à surveiller attentivement la SpO2 (plongeurs et grimpeurs qui s’entraînent à haute altitude, par exemple) Les personnes souffrant de problèmes de santé affectant leur respiration

Peut-être qu’une troisième catégorie pourrait être:

Les biohackers et ceux qui souhaitent expérimenter des techniques telles que la méthode Wim Hof

Apnée du sommeil

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

La SpO2 peut être un indicateur utile de l’apnée du sommeil. L’apnée du sommeil est une condition qui amène une personne à se réveiller par intermittence la nuit en raison de difficultés respiratoires. Cela peut se produire en raison de blocages physiques qui gênent la respiration (apnée obstructive) ou d’interférences dans les signaux envoyés par le cerveau indiquant au corps de respirer (apnée centrale). L’individu se réveille dans la nuit pour respirer de l’air mais n’est souvent pas consciemment conscient que cela se produit. Le résultat est que ces personnes se réveillent souvent avec une sensation de fatigue extrême et peuvent même être dangereuses au volant; mais ils n’ont souvent aucune idée de la cause du problème.

Un appareil qui mesure la SpO2 ainsi que les mouvements pendant le sommeil peut potentiellement les alerter de ce problème et leur permettre d’agir. Bien sûr, votre appareil portable capable de SpO2 doit pouvoir suivre les niveaux d’oxygène dans le sang la nuit. Certains des appareils portables d’aujourd’hui ne permettent que des contrôles ponctuels tout au long de la journée, tandis que d’autres fonctionnent la nuit. Habituellement, la surveillance de la SpO2 tout au long de la nuit réduit considérablement la durée de vie de la batterie du portable.

Cette prochaine étape impliquerait normalement de consulter un spécialiste du sommeil.

SpO2 et COVID-19

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Il y a un peu de confusion autour du lien entre les niveaux de SpO2 et COVID-19. Étant donné que certains prestataires de soins de santé utilisent des oxymètres de pouls pour aider à diagnostiquer le coronavirus, il y a eu une précipitation pour commander de tels appareils.

Le COVID-19 est une maladie affectant les poumons, ce qui signifie qu’une difficulté à respirer peut être un indicateur du virus. De plus, cela peut être utile comme outil pour voir comment une personne fait face au virus. Les moniteurs SpO2 portables peuvent fournir un signe d’alerte précoce utile pour des complications telles que la pneumonie.

Mais rappelez-vous que les moniteurs SpO2 ne sont pas parfaitement précis et peuvent donner de fausses lectures. De plus, ce n’est que l’un des nombreux symptômes associés au COVID-19; de nombreuses autres conditions peuvent entraîner des difficultés respiratoires.

Entraînement en altitude

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Lors de l’entraînement en altitude, il nous est plus difficile d’extraire la bonne quantité d’oxygène de l’air. Les niveaux d’oxygène au niveau de la mer sont généralement d’environ 21%, mais cela peut chuter à 15% à des altitudes de plus de 3000 m.

L’entraînement en altitude peut forcer des adaptations utiles chez un athlète, l’aidant à utiliser l’oxygène encore plus efficacement. Après quelques semaines, le corps commencera à produire plus de globules rouges, par exemple. En quelques jours, différentes adaptations peuvent modifier la façon dont ces globules rouges retiennent l’oxygène. Jusqu’à ce que ces changements se produisent, l’athlète se sentira paresseux car moins d’oxygène est fourni aux muscles. Ainsi, un capteur SpO2 peut aider cet individu à s’entraîner en toute sécurité et à voir les avantages de cet entraînement.

Remarque: les masques d’altitude ne simulent pas vraiment l’expérience de l’entraînement en altitude et ne déclenchent pas les mêmes adaptations. Cela dit, ils peuvent offrir d’autres avantages utiles, tels que le renforcement des muscles intercostaux.

Techniques respiratoires

Les biohackers utilisent diverses techniques de respiration pour modifier leur physiologie. La technique Wim Hof ​​est peut-être la plus connue d’entre elles et a rapidement gagné en popularité en raison des affirmations selon lesquelles elle peut renforcer le système immunitaire, augmenter les niveaux d’énergie, etc. Wim lui-même est un individu excentrique et charismatique qui est connu pour ses exploits incroyables; comme courir sur le mont Everest dans son caleçon.

Cette technique consiste à prendre une série d’inhalations profondes avec des expirations très peu profondes. Après 30 tours de cela, vous prenez une dernière respiration profonde et la laissez sortir lentement. Enfin, vous retenez votre souffle pendant 15 à 20 secondes supplémentaires.

Ce processus sature le sang en oxygène (c’est là que la mesure de la SpO2 peut être utile) et réduit considérablement le dioxyde de carbone. Cela n’a pas l’effet que vous pourriez imaginer mais simule plutôt l’hypoxie. Pourquoi? En abaissant le dioxyde de carbone et en abaissant le pH du sang, vous empêchez le corps d’utiliser l’oxygène stocké. C’est à travers ce même processus que l’hyperventilation peut faire évanouir quelqu’un. Le résultat est une réponse sympathique qui élève la fréquence cardiaque, libère des cytokines anti-inflammatoires et fournit une poussée d’énergie.

La méthode est complexe et quelque peu controversée, mais elle sert de démonstration utile de la complexité de la SpO2 et du corps en général.

Voilà donc comment fonctionne SpO2 et ce que vous pouvez en faire. Pour la plupart d’entre nous, c’est une fonctionnalité utile pour surveiller le sommeil et peut-être avoir juste un petit aperçu de la façon dont notre corps gère l’entraînement. Pour ceux qui souhaitent pirater leur physiologie ou s’entraîner en altitude, cela peut avoir quelques autres avantages.