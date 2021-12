Qu’est-ce que la spondylarthrite? Diagnostic, symptômes et traitement

19/12/2021 à 16h30 CET

le spondylarthrite Il s’agit d’un groupe de maladies rhumatismales qui affectent principalement la colonne vertébrale, bien qu’elles puissent également affecter d’autres organes.

Les rhumatologues de la Société Espagnole de Rhumatologie (SER) incluent la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, les spondylarthropathies associées aux maladies inflammatoires de l’intestin ou l’arthrite réactive dans ce type de pathologie.

Cela peut vous intéresser : Arthrite : Pourquoi nos articulations font-elles plus mal en ces jours froids ?

On estime que sa prévalence pourrait dépasser 1,2 % de la population, ce qui équivaut à environ un demi-million de personnes touchées en Espagne.

Et « bien que le diagnostic se soit amélioré il y a encore un retard diagnostique important », explique le président de la Société espagnole de rhumatologie (SER), le Dr. José Mª Álvaro-Gracia.

Types de spondylarthropathies

La pathologie la plus fréquente au sein des spondylarthropathies est la spondylarthrite ankylosante, comme l’expliquent les experts SER.

En plus de cela, les rhumatologues incluent également l’arthrite réactive dans ce groupe « qui apparaît normalement un mois après que le patient a subi un processus infectieux (urinaire ou digestif) ».

Et enfin, le rhumatisme psoriasique, dont la manifestation la plus courante se présente sous la forme de pellicules ou d’eczéma sur la peau.

Symptômes de la spondylarthrite

En général, ces types de maladies évoluent sous forme d’épidémies. Les périodes sans symptômes sont suivies de « périodes d’exacerbation ».

Les premiers symptômes commencent généralement par une douleur localisée dans l’une des fesses, douleur qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, s’aggrave avec le repos et s’améliore avec l’exercice.

Cela signifie que la douleur est plus fréquente la nuit.

Petit à petit, la douleur va s’étendre à l’autre fesse et, avec le temps, à la colonne vertébrale et au cou.

Un autre symptôme est la raideur et l’inflammation également dans les articulations telles que les hanches, les épaules, les genoux ou les chevilles.

Diagnostic et traitement

Le docteur Joaquin Belzunegui, chef du service de rhumatologie de l’hôpital universitaire de Donostia, explique que « l’identification précoce de ces patients n’est pas toujours facile. Certaines études ont indiqué un délai qui pourrait être compris entre 7 et 8 ans, bien que cela puisse varier selon la structure sanitaire des pays et notamment en Espagne le délai de diagnostic est un peu moindre.

« L’aspect fondamental de la réussite du traitement et qui déterminera un bon pronostic à long terme est de pouvoir faire un diagnostic précoce pour pouvoir administrer le traitement le plus approprié dans les plus brefs délais », selon le Dr Belzunegui.

En plus de étudier les antécédents médicaux et explorer le patient, le spécialiste effectuera également d’autres tests de diagnostic tels que des analyses et des tests d’imagerie pour déterminer l’existence de la maladie.

Selon le diagnostic et l’état de la maladie, le rhumatologue peut la traiter avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), des glucocorticoïdes oraux ou des injections.

Le meilleur remède : l’activité physique

Les personnes atteintes de spondylarthrite font généralement moins d’activité physique que la population générale, avec les effets négatifs qui en découlent.

Au contraire, les patients « qui font de l’exercice améliorent la forme physique, la flexibilité de la colonne vertébrale et la douleur, réduisent l’inflammation, peuvent améliorer la dépression et augmenter la qualité de vie », explique le Dr Álvaro-Gracia.

Et c’est que l’activité physique et l’exercice physique influencent favorablement trois des principaux facteurs impliqués dans l’apparition de la spondylarthrite : le système immunitaire, l’inflammation persistante et la flore intestinale.

En particulier, ils préviennent nombre de ses conséquences à moyen et long terme et peuvent limiter la influence négative sur son évolution des maladies associées, le vieillissement et les effets secondaires des médicaments, tels que détaillés par les experts.

Quel type d’exercice est le meilleur?

Mais n’importe quel type d’activité physique n’en vaut pas la peine. Le docteur Cristina Macia, rhumatologue à l’hôpital universitaire Severo Ochoa (Madrid), rappelle qu' »il est très important que les personnes atteintes de spondylarthrite effectuent des exercices encadrés par des professionnels du sport, en fonction des limitations et des besoins de chacun ».

Lors du choix du type d’exercice, il est essentiel que la personne soit à l’aise pour le faire, car il lui sera ainsi plus facile de prendre l’habitude de faire de l’exercice régulièrement, c’est-à-dire au moins trois fois par semaine.

Dans la spondylarthrite, on distingue trois stades cliniques :

Initial (mobilité vertébrale normale ou légèrement limitée, impact fonctionnel minimal) Intermédiaire (limitation partielle de la mobilité, impact modéré) Avancé (zones de la colonne vertébrale avec perte complète de mobilité, impact important sur les activités quotidiennes)

Des exercices d’aérobie et de renforcement sont recommandés à tous les stades. Au stade intermédiaire, des exercices d’assouplissement sont ajoutés dans les zones à mobilité réduite et, dans certains cas, de respiration.

Mais lorsque le patient est à un stade avancé de la maladie, il vaut mieux éviter les exercices de flexibilité dans les zones de la colonne vertébrale avec une limitation de mobilité établie et des exercices de respiration sont également recommandés pour améliorer l’expansion de la poitrine.

De plus, il y a plusieurs détails pratiques à prendre en compte qui varient avec chaque type d’exercice. Les exercices de flexibilité ne sont pas indiqués dans certains endroits et situations.

Les exercices de renforcement Ils sont recommandés pour toutes les personnes, mais ils sont particulièrement importants à partir de 50 ans.

En général, les exercices d’aérobie les plus courants et les plus indiqués pour les patients atteints de spondylarthrite sont la marche, le vélo et la natation.

Chez les personnes qui ne pratiquent aucun type d’activité physique ou d’exercice, le premier objectif peut être de réduire la mode de vie sédentaire et lorsque vous allez commencer un programme d’exercice qui n’a pas été fait auparavant, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.