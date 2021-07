Qu’est-ce que la sténose diverticulaire du côlon, la maladie dont souffre le pape François ?

in

05/07/21

Hier, nous savions que Pape François avait été opéré avec succès par un sténose diverticulaire du côlon. Aussi connu sous le nom diverticuliteCette pathologie consiste en une inflammation, une infection et même la rupture des diverticules.

Les connaisseurs de la Fondation espagnole du système digestif (FEAD) expliquent que les diverticules sont des « sacs ou des hernies de la muqueuse du côlon qui émergent à travers sa couche musculaire, formant de petits ballons ou des dilatations dans la paroi du gros intestin ».

L’apparition de ces sacs se produit lorsque la pression dans le gros intestin augmente, car le volume des selles diminue lorsque l’alimentation ne contient pas une quantité suffisante de fibres et, au contraire, abuse des glucides raffinés.

Les diverticules apparaissent généralement dans la partie inférieure gauche de l’abdomen, le colon sigmoïde. Ils surviennent ici parce que c’est la zone la plus petite sous la plus grande pression.

Les chances d’apparition de cette maladie augmentent avec l’âge, donc 50% des cas touchent la population de plus de 50 ans, en particulier les femmes.

La diverticulite ne doit pas être confondue avec la diverticulose. Comme l’explique le médecin Rocío Aller de la Fuente FEAD, diverticulose indique simplement là l’existence de diverticules SANS inflammation et sans symptômes.

Lorsque nous parlons de diverticulite, ces sacs situés dans le gros intestin sont déjà enflammés ou infectés, provoquant une gêne pour le patient.

Principaux symptômes de la diverticulite

Une fois les diverticules devenus enflammés et/ou infectés, la gêne que ressentira le patient variera en fonction du degré d’atteinte. Le symptôme le plus fréquent, selon les experts en système digestif, « est la douleur dans la partie inférieure et gauche de l’abdomen«.

Comme expliqué Rocio Aller, C’est une douleur très similaire à celle d’une appendicite, mais située juste du côté opposé de cette annexe.

Mais outre le douleur abdominale, la diverticulite peut provoquer :

Nausées et vomissements Constipation Douleurs ou picotements en urinant Augmentation de la fréquence des mictions

Le Dr Aller souligne que la diverticulite peut être simple ou compliquée, et selon celle qui se produit, les symptômes varieront.

La diverticulite simple est la plus fréquente, dans 75 % des cas, elle peut être traitée par médicaments sans recours à la chirurgie, et elle n’est généralement pas compliquée.Diverticulite compliquée pouvant se compliquer entraînant abcès de pus, fistules, occlusion intestinale ; péritonite et même septicémie.

Il représente 25 % des cas et il est parfois nécessaire de recourir à la chirurgie pour le traiter, comme cela s’est produit dans le cas du pape François.

Peut-on prévenir la diverticulite ?

Nous avons déjà vu que l’âge est un facteur de risque déterminant pour l’apparition de la diverticulite et bien que le passage du temps soit irréversible, ce que nous pouvons faire pour éviter est d’éviter certains autres facteurs de risque tels que obésité, les fumeur, les mode de vie sédentaire et la diète.

Comme l’explique l’expert digestif, « une alimentation riche en fibres est la mesure thérapeutique de base. L’objectif est de prévenir l’apparition de la diverticulite et d’éviter la progression de la maladie diverticulaire, ainsi que d’atténuer les symptômes en favorisant le transit intestinal ».

Dès lors, introduire des changements dans notre alimentation devient une mesure de prévention fondamentale :

Comment augmenter la teneur en fibres de notre alimentation ? Eh bien, introduire entre 25 et 30 grammes de son de blé à une dose de 25-30 grammes par jour répartis dans les trois repas principaux. Vous pouvez également augmenter les fibres que nous ingérons quotidiennement en mangeant 150 grammes de pain de blé entier, de céréales, de fruits. , etc