Qu’est-ce que la super résolution AMD FidelityFX ? AMD FSR expliqué

AMD a travaillé dur ces dernières années et a fait un travail remarquable pour rattraper ses concurrents. Bien qu’il ait pour l’instant battu Intel dans l’espace CPU, il lui reste encore du chemin à parcourir avant de pouvoir rebondir pour égaler Nvidia dans le département graphique. Il fait certainement des progrès là-bas, et le dernier jalon dans cette direction est AMD AMD FidelityFX Super Resolution (FSR).

Lors du récent événement Computex 2021 à Taipei, AMD a dévoilé sa toute nouvelle technologie GPU. Ce n’était pas un nouveau matériel, mais plutôt une solution logicielle qui rivalisera avec le Deep Learning Super Sampling de Nvidia. Appelé AMD FidelityFX Super Resolution, c’est un moyen d’améliorer encore plus vos performances de jeu. Regardons-le de plus près.

A lire aussi : Qu’est-ce que FreeSync ? La technologie de synchronisation d’affichage d’AMD expliquée

Qu’est-ce que la super résolution AMD FidelityFX et comment ça marche ?

En termes simples, AMD FidelityFX Super Resolution est une technologie de conversion ascendante de suréchantillonnage qui promet d’augmenter les fréquences d’images dans les jeux, lorsqu’elle est activée. À la base, il s’agit d’une technologie d’anticrénelage qui prend des échantillons de couleur des pixels à différentes instances. Ces valeurs sont moyennées, et cela se fait en échantillonnant des images à une résolution beaucoup plus élevée que les images réelles. Cela signifie que le résultat final sera une image plus détaillée.

Nous avons vu des informations concernant AMD FidelityFX Super Resolution pendant un certain temps. Bien qu’AMD lui-même ne nous ait pas donné d’explication très détaillée du fonctionnement de FSR, nous avons obtenu un dépôt de brevet qui est apparu quelques jours avant l’annonce. La mise en œuvre d’AMD utilise à la fois des réseaux de conversion ascendante linéaire et non linéaire. Cela signifie essentiellement qu’il vise à conserver autant de données que possible, pour garantir que l’image mise à l’échelle semble aussi détaillée que possible.

AMD FidelityFX Super Resolution prend une image basse résolution et la fait passer par les deux réseaux de conversion ascendante. Il sélectionne différentes caractéristiques des images à travers chacune des deux voies. Il rassemble ensuite toutes les données pour créer une grille de pixels et l’étend pour créer une image à plus haute résolution, qui est nettoyée et sortie.

AMD FSR a quatre préréglages qu’AMD a présentés dans la démo – Ultra Quality, Quality, Balanced et Performance. Les modes FPS plus élevés viennent au compromis de la qualité. En effet, AMD FSR effectue le rendu à la résolution la plus basse en mode Performance et la redimensionne. Voici un aperçu des résolutions de rendu et des facteurs d’échelle aux résolutions 4K et 1440p.

Par exemple, dans Godfall fonctionnant sur une AMD Radeon RX 6800 XT, AMD a démontré une fréquence d’images native 4K de 59 FPS. Avec AMD FSR fonctionnant au préréglage Ultra Quality, la fréquence d’images est passée à 87 FPS. Les critiques ont noté que les modes FPS supérieurs montrent un manque notable de détails, en raison de la résolution d’entrée inférieure, ce qui signifie que la source elle-même manque de détails qu’AMD FSR ne peut pas lui-même remplir.

A lire aussi : AMD vs Nvidia – quel est le meilleur GPU complémentaire pour vous ?

FidelityFX Super Résolution contre Nvidia DLSS

AMD FidelityFX Super Resolution est la réponse d’AMD au Nvidia Deep Learning Super Sampling, alias DLSS. Il existe de nettes différences entre les deux technologies, même si elles semblent équivalentes sur le papier. Bien que les deux soient des technologies de mise à l’échelle utilisant le suréchantillonnage, les deux ont des approches fondamentalement différentes du traitement d’images.

AMD FidelityFX Super Resolution est plus ou moins une technologie de mise à l’échelle spatiale banale, qui existe depuis un certain temps. Elle adopte une nouvelle approche, mais elle est fondamentalement similaire à celles qui l’ont précédée. D’autre part, le DL, c’est-à-dire Deep Learning, dans DLSS, signifie qu’il effectue beaucoup de corrections d’images basées sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Nvidia DLSS utilise un réseau de neurones pour reconstruire des images de meilleure qualité lors de vos déplacements. Le résultat est une sortie d’image bien meilleure que ce que le suréchantillonnage traditionnel peut fournir. AMD FSR ne peut pas atteindre le niveau de détail que les modèles basés sur l’apprentissage automatique sont capables d’atteindre.

De plus, étant basé sur l’apprentissage automatique, Nvidia DLSS nécessitait une formation par jeu pour la version 1.0, c’est pourquoi l’adaptation des jeux pour utiliser DLSS a été un peu lente. D’un autre côté, l’annonce d’AMD FSR indique qu’il « ne s’appuie pas sur des tampons d’historique ou des vecteurs de mouvement. Il ne nécessite pas non plus de formation par jeu », ce qui facilitera la mise en œuvre pour les développeurs.

La sortie AMD FSR vous donne sans doute une apparence pire que la première tentative DLSS de Nvidia. Les visuels DLSS correspondent presque à la sortie native en termes de qualité de nos jours. Avec FSR, vous obtiendrez probablement les fréquences d’images plus élevées qu’AMD a présentées. Cependant, comme vous pouvez le voir dans la démo, et comme de nombreuses personnes l’ont déjà souligné, il y a pas mal de flou visible, ce qui signifie qu’AMD FSR ne correspond pas tout à fait à DLSS.

A lire aussi : Qu’est-ce que Nvidia DLSS ? Nvidia Deep Learning Super Sampling expliqué

GPU, jeux et disponibilité pris en charge par AMD FidelityFX Super Resolution

C’est là que les choses deviennent intéressantes avec AMD FSR. Nvidia DLSS ne prend en charge que la gamme de GPU RTX de Nvidia. D’autre part, AMD FSR est open source. Il prend en charge les GPU RDNA2, RDNA et Vega, ainsi que les GPU Nvidia utilisant les architectures Pascal, Ampere et Turing. Cela inclut les GPU des séries AMD Radeon RX 6000, RX 5000, RX 500 et RX 400, et la série Nvidia GTX 10, ainsi que tous les GPU RTX. IGN a également confirmé que les Xbox Series X et S prendront en charge AMD FSR puisque les consoles utilisent des GPU basés sur RDNA2.

AMD a en fait démontré la technologie utilisant le GPU GeForce GTX 1060 de Nvidia, montrant une amélioration de 41 % de Godfall en utilisant le préréglage Epic. Ne vous y trompez pas, AMD a clairement indiqué qu’il appartiendrait à Nvidia de travailler sur la mise en œuvre. AMD Radeon CVP & GM Scott Herkelman a tweeté à peu près la même chose.

Nvidia n’a pas encore commenté, mais Intel a manifesté son intérêt pour le soutenir avec ses nouveaux GPU Xe. Raja Koduri, chef de la division architecture, graphiques et logiciels d’Intel, qui était auparavant un cadre d’AMD, a tweeté sur l’intérêt d’Intel pour le support de cette plate-forme ouverte.

Nous avons vu une situation similaire dans G-Sync vs FreeSync, où Nvidia a fini par prendre en charge FreeSync sous sa marque compatible G-Sync. La différence ici est qu’AMD FSR n’est pas une alternative complète à Nvidia DLSS. AMD pourrait et devrait créer une version de FSR qui exploite l’apprentissage automatique au moins sur le matériel Radeon, pour offrir de meilleures performances, s’il veut vraiment correspondre à DLSS.

Voir également: Guide GPU AMD : tous les GPU AMD expliqués et le meilleur GPU AMD pour vous

Quels jeux AMD FidelityFX Super Resolution prend en charge ?

En ce qui concerne les jeux pris en charge, lors de l’annonce, AMD a déclaré que 10 studios de jeux et moteurs étaient à bord. La démo n’avait montré que Godfall fonctionnant avec FSR. La société avait également publié une page de sondage demandant aux utilisateurs quels jeux ils aimeraient voir pris en charge par FSR.

AMD FSR est maintenant lancé et AMD a annoncé que plus de 40 développeurs prévoient de prendre officiellement en charge FSR.

Pour commencer, FSR est disponible en sept jeux : Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, 22 Racing Series, Terminator : Resistance et The Riftbreaker. Des jeux supplémentaires prendront en charge AMD FSR d’ici la fin de 2021. Ces titres incluent Far Cry 6, Resident Evil: Village, DoTA 2, etc.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur AMD FSR, les graphiques PC et d’autres technologies PC pertinentes. En attendant, consultez ces articles.